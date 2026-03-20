Не спал пару ночей и всё: почему мозг «ломает» сон и запускает бессонницу

Редакция PRESS 20 марта, 2026 16:41

Азбука здоровья 0 комментариев

Пара плохих ночей — и кажется, что дальше всё должно наладиться. Но иногда происходит наоборот.

Сон начинает «ломаться».

Сначала просто сложно уснуть. Потом — мысли, раздражение, проверка времени. А на следующую ночь всё повторяется — даже если устал ещё сильнее.

И в какой-то момент организм будто перестаёт понимать, как засыпать.

Причина — не только в усталости, а в реакции самого мозга.

После нескольких бессонных ночей он начинает вести себя странно: вместо того чтобы «выключаться», включает режим повышенной активности. Вырабатываются вещества, которые держат в бодрствовании — даже когда тело измотано.

Добавляется другое.

Человек начинает переживать из-за сна.
Считать минуты.
Раздражаться, что не получается уснуть.

И именно это закрепляет проблему.

Кровать перестаёт ассоциироваться с отдыхом.
Она становится местом, где лежат и не спят.

Со временем это превращается в замкнутый круг: чем сильнее хочется уснуть — тем сложнее это сделать.

При этом днём появляются знакомые симптомы: усталость, рассеянность, раздражение. Сон начинает влиять не только на ночь, но и на всё остальное.

И это уже не просто «плохо поспал».

По оценкам, около трети взрослых регулярно сталкиваются с симптомами бессонницы, а у каждого десятого она становится хронической.

И самое неожиданное — выход из этого состояния часто начинается не с попытки уснуть.

А с обратного.

Иногда лучше встать, чем лежать и бороться со сном.
Иногда — не заставлять себя засыпать.
И иногда — просто перестать пытаться «срочно выспаться».

Потому что сон — одна из немногих вещей, которые не работают через усилие.
 
 
 

Комментарии (0)

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка
Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Загрузка

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

Десант высадился в Даугавпилсе: идут учения НАТО

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

«Спасибо, господин премьер-министр!» Иран украсил ракету портретом Педро Санчеса

Испанский премьер Педро Санчес, критикующий войну против Ирана, получил личную благодарность из Тегерана. Его фото размещено на ракете, которая, обещает Иран, примет участие в боевых действиях.

