Не спал пару ночей и всё: почему мозг «ломает» сон и запускает бессонницу

Сон начинает «ломаться».

Сначала просто сложно уснуть. Потом — мысли, раздражение, проверка времени. А на следующую ночь всё повторяется — даже если устал ещё сильнее.

И в какой-то момент организм будто перестаёт понимать, как засыпать.

Причина — не только в усталости, а в реакции самого мозга.

После нескольких бессонных ночей он начинает вести себя странно: вместо того чтобы «выключаться», включает режим повышенной активности. Вырабатываются вещества, которые держат в бодрствовании — даже когда тело измотано.

Добавляется другое.

Человек начинает переживать из-за сна.

Считать минуты.

Раздражаться, что не получается уснуть.

И именно это закрепляет проблему.

Кровать перестаёт ассоциироваться с отдыхом.

Она становится местом, где лежат и не спят.

Со временем это превращается в замкнутый круг: чем сильнее хочется уснуть — тем сложнее это сделать.

При этом днём появляются знакомые симптомы: усталость, рассеянность, раздражение. Сон начинает влиять не только на ночь, но и на всё остальное.

И это уже не просто «плохо поспал».

По оценкам, около трети взрослых регулярно сталкиваются с симптомами бессонницы, а у каждого десятого она становится хронической.

И самое неожиданное — выход из этого состояния часто начинается не с попытки уснуть.

А с обратного.

Иногда лучше встать, чем лежать и бороться со сном.

Иногда — не заставлять себя засыпать.

И иногда — просто перестать пытаться «срочно выспаться».

Потому что сон — одна из немногих вещей, которые не работают через усилие.





