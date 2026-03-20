Не спал пару ночей и всё: почему мозг «ломает» сон и запускает бессонницу

Сон начинает «ломаться».
Сначала просто сложно уснуть. Потом — мысли, раздражение, проверка времени. А на следующую ночь всё повторяется — даже если устал ещё сильнее.
И в какой-то момент организм будто перестаёт понимать, как засыпать.
Причина — не только в усталости, а в реакции самого мозга.
После нескольких бессонных ночей он начинает вести себя странно: вместо того чтобы «выключаться», включает режим повышенной активности. Вырабатываются вещества, которые держат в бодрствовании — даже когда тело измотано.
Добавляется другое.
Человек начинает переживать из-за сна.
Считать минуты.
Раздражаться, что не получается уснуть.
И именно это закрепляет проблему.
Кровать перестаёт ассоциироваться с отдыхом.
Она становится местом, где лежат и не спят.
Со временем это превращается в замкнутый круг: чем сильнее хочется уснуть — тем сложнее это сделать.
При этом днём появляются знакомые симптомы: усталость, рассеянность, раздражение. Сон начинает влиять не только на ночь, но и на всё остальное.
И это уже не просто «плохо поспал».
По оценкам, около трети взрослых регулярно сталкиваются с симптомами бессонницы, а у каждого десятого она становится хронической.
И самое неожиданное — выход из этого состояния часто начинается не с попытки уснуть.
А с обратного.
Иногда лучше встать, чем лежать и бороться со сном.
Иногда — не заставлять себя засыпать.
И иногда — просто перестать пытаться «срочно выспаться».
Потому что сон — одна из немногих вещей, которые не работают через усилие.