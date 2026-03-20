Не вернули даже министру: дети главы полиции стали жертвами грабителей смартфонов!

История звучит почти буднично — и именно в этом главный эффект.

По её словам, полиция отреагировала быстро, но дальше — тишина.

Телефоны не вернули.

О результате дела никто так и не сообщил.

И это не единичный случай.

В Лондоне телефон крадут примерно каждые семь минут. За год — десятки тысяч устройств. И чаще всего речь идёт о кражах «с рук» — на улице, на ходу, иногда прямо на глазах у владельца.

При этом раскрываемость остаётся крайне низкой.

Менее 1% случаев кражи телефонов заканчиваются тем, что находят виновного. Даже по более серьёзным ограблениям показатель остаётся небольшим.

Сформировался целый рынок.

Украденные устройства перепродаются за границу — там они стоят дороже и проще обходят ограничения. В схемах участвуют группы, которые вербуют подростков через соцсети и платят им за каждую кражу.

Полиция усиливает меры — от дронов до быстрых электробайков. Но сама признаёт: уровень таких преступлений остаётся одним из самых высоких.

И на этом фоне история с министром звучит иначе.

Если даже на таком уровне никто не может получить ответ, что произошло дальше —

вопрос уже не только в кражах.

А в том, что происходит после них.