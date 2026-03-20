Галактика «сломалась»: учёные выяснили, что произошло рядом с Млечным путём

Одна из ближайших «соседок» Млечного пути ведёт себя не так, как должна. Её звёзды движутся хаотично, словно система «сбилась».
И теперь учёные считают — это последствия космического столкновения.
Речь о Малой Магеллановой галактике — её можно увидеть невооружённым глазом в южном полушарии. Долгое время её считали почти «образцовой» для изучения космоса.
Но оказалось — всё не так просто.
По новым данным, несколько сотен миллионов лет назад она буквально прошла сквозь другую галактику — свою более крупную соседку.
Этот удар изменил всё.
Звёзды перестали двигаться по привычным орбитам.
Газ, из которого формируются новые звёзды, потерял свою структуру.
А часть движения, которое раньше считали вращением, оказалась оптической иллюзией.
Проще говоря — галактика до сих пор «приходит в себя» после удара.
Учёные сравнивают это с процессом, который обычно скрыт от нас во времени.
Здесь же его можно наблюдать почти «вживую».
И это меняет взгляд на саму галактику.
То, что считалось стандартом, оказалось исключением.
А привычная картина космоса — чуть менее стабильной, чем казалось.
Иногда даже на расстоянии в сотни тысяч световых лет всё может пойти не по плану.