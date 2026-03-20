Галактика «сломалась»: учёные выяснили, что произошло рядом с Млечным путём

Одна из ближайших «соседок» Млечного пути ведёт себя не так, как должна. Её звёзды движутся хаотично, словно система «сбилась».

И теперь учёные считают — это последствия космического столкновения.

Речь о Малой Магеллановой галактике — её можно увидеть невооружённым глазом в южном полушарии. Долгое время её считали почти «образцовой» для изучения космоса.

Но оказалось — всё не так просто.

По новым данным, несколько сотен миллионов лет назад она буквально прошла сквозь другую галактику — свою более крупную соседку.

Этот удар изменил всё.

Звёзды перестали двигаться по привычным орбитам.

Газ, из которого формируются новые звёзды, потерял свою структуру.

А часть движения, которое раньше считали вращением, оказалась оптической иллюзией.

Проще говоря — галактика до сих пор «приходит в себя» после удара.

Учёные сравнивают это с процессом, который обычно скрыт от нас во времени.

Здесь же его можно наблюдать почти «вживую».

И это меняет взгляд на саму галактику.

То, что считалось стандартом, оказалось исключением.

А привычная картина космоса — чуть менее стабильной, чем казалось.

Иногда даже на расстоянии в сотни тысяч световых лет всё может пойти не по плану.





