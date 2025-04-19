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Дело телеканала «Дождь» суд продолжит рассматривать на следующей неделе

© LETA 19 апреля, 2025 14:50

Новости Латвии 0 комментариев

Административный окружной суд 24 апреля планирует продолжить рассмотрение дела об аннулировании лицензии российского независимого телеканала "Дождь", выданной SIA TV Rain. Дело будет рассмотрено в письменном виде, как выяснило агентство LETA.

Ранее суд первой инстанции оставил без изменений решение Национального совета по электронным СМИ (НСЭСМИ, NEPLP) об аннулировании лицензии.

Суд заявил, что свобода самовыражения может быть ограничена в определенных случаях, например, при нарушении запрета на призывы, угрожающие безопасности страны или общественному порядку и безопасности. Помимо прочего, Закон об электронных средствах массовой информации предусматривает ограничения на создание программы - эти призывы в программу включать нельзя.

Кроме того, суд информирует, что НСЭСМИ начал против заявителя ряд процессов по административным нарушениям. Главное из них связано с передачей 1 декабря 2022 года,в которой журналист "Дождя" распространял информацию об условиях, в которых живут мобилизованные в российскую армию, а также упоминал, что многим бойцам можно помочь в плане снаряжения и элементарных бытовых удобств на фронте.

Суд заявляет, что необходимо учесть признание России страной-агрессором как на международном, так и на латвийском уровне. Призыв поддержать вооруженные силы страны-агрессора угрожает безопасности Латвии, поскольку Латвия граничит с Россией, развязавшей вооруженный конфликт. "Дождь" является популярным российским независимым СМИ, но это лишь один аспект.

В конкретном деле речь идет о передаче, в которой был высказан призыв поддержать российские вооруженные силы, в том числе материально, за что в Латвии, как подчеркивает суд, грозит уголовная ответственность. Такое высказывание имеет значение в геополитическом и историческом контексте.

Информацию следует оценивать с точки зрения латвийской аудитории: совместима ли информация, предоставленная заявителем, с идеей демократического государства, свободой слова и интересами общества, разъясняет суд. В данном случае ответ является отрицательным.

Оценивая, является ли нарушение существенным и следует ли из-за него аннулировать лицензию, суд принял во внимание, что против заявителя возбуждены также другие дела по административным нарушениям, в частности, в связи с тем, что не были обеспечены субтитры на латышском языке, по поводу чего судопроизводство еще ведется. Кроме того, еще одно дело связано с тем, что заявитель в передачах называл российскую армию "нашей армией", из-за чего могло возникнуть представление, что российские и латышские вооруженные силы едины, а также с тем, что в передаче Крымский полуостров был показан в составе России. В результате была предоставлена необъективная и неточная информация.

Эти нарушения имели значение при оценке соразмерности, они суммировались и поэтому аннулирование лицензии было наиболее приемлемым решением, отмечает суд.

При подаче апелляции на приговор суда телеканал подчеркнул, что НСЭСМИ назвал "Дождь" "угрозой национальной безопасности" на основании одного инцидента, о котором говорилось в письме Службы госбезопасности. Инцидент связан с высказываниями в эфире бывшего сотрудника телеканала. Передача была отозвана и удалена, сотрудник уволен. С учетом принятых мер телеканалу неясно, как "Дождь" может угрожать национальной безопасности.

"Не требуется юридического образования, чтобы заметить противоречия в определении суда. Суд заявляет, что рассматривает лишь период деятельности TV Rain в Латвии - с июля 2022 года. Однако в том же самом определении рассматривает события с "Дождем", имевшие место в 2017 году. Это лишь один пример", - заявляет СМИ.

"Позиция регулятора угрожает свободе слова. Эти опасения доказываются решением НСЭСМИ оштрафовать портал TVNET. Оспаривая определение суда, мы также хотим высказать поддержку гражданскому обществу Латвии в борьбе за свободу слова и защиту независимых СМИ в демократическом обществе, в том числе во время войны", - говорилось в сообщении телеканала "Дождь".

Как уже сообщалось, новое разрешение на вещание каналу выдали в Нидерландах. "Дождь" сообщил, что не будет пытаться вернуть латвийскую лицензию, поскольку неизвестно, насколько затянется судебный процесс. Чтобы как можно скорее возобновить кабельное вещание, лицензия была получена в Нидерландах.

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