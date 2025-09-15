Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 15. Сентября Завтра: Gunvaldis, Gunvaris, Sandra, Sondra
Доступность

Дело о пойманных телефонных мошенниках: часть средств установленным жертвам вернули

Редакция PRESS 15 сентября, 2025 15:30

ЧП и криминал 0 комментариев

Scapix/Scott Griessel

Двум гражданам Украины предъявлены обвинения в легализации преступно полученных средств. У них изъято 124 250 евро, переданных от телефонных мошенников для дальнейшей передачи другим участникам группы. Из этой суммы 72 112 евро будут возвращены потерпевшим, а 52 138 евро поступят в государственный бюджет, так как установить владельцев украденных средств не удалось, сообщает tv3.lv со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

Следствие установило, что не позднее 31 августа 2023 года была создана организованная группа минимум из трёх человек, куда вошли и оба обвиняемых. На момент совершения преступления они были несовершеннолетними. За денежное вознаграждение подростки получали наличные от курьеров, сортировали их и передавали дальше, выполняя поручения руководителя группы. Общая сумма отмытых средств составила не менее 201 435 евро.

Оба обвиняемых полностью признали вину и заключили соглашение с прокуратурой о наказании в упрощённом порядке. Суд утвердил эту договорённость.

В прокуратуре напоминают: никто не считается виновным, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 00:05 16.09.2025
Германия готовит «убийцу дронов» Skyranger к войне
Bitnews.lv 3 часа назад
Африка: вот так и бабочка!
Sfera.lv 4 часа назад
Хозяин «Ievas siers» заплатит полмиллиона за аферы с фондами ЕС
Bitnews.lv 4 часа назад
В Межапарке строят школу за 15,3 млн евро для 470 детей
Bitnews.lv 4 часа назад
Акция протеста «Один час без транспорта» затронет регионы Латвии
Bitnews.lv 5 часов назад
Латвия готова закрыть границу с Россией и Беларусью при угрозе
Bitnews.lv 5 часов назад
Эстония: сносят старые плотины
Sfera.lv 9 часов назад
Япония: роботом — по кризису
Sfera.lv 9 часов назад

Банда «майских террористов» Риги предстанет перед судом: ох, чего же они натворили…

Важно 21:11

Важно 0 комментариев

Государственная полиция направила в суд уголовное дело против трех молодых людей, которые 31 мая в Риге совершили несколько грабежей и краж, подожгли мусорные контейнеры и повредили автомобиль. Одному из задержанных применена мера пресечения – арест.

Государственная полиция направила в суд уголовное дело против трех молодых людей, которые 31 мая в Риге совершили несколько грабежей и краж, подожгли мусорные контейнеры и повредили автомобиль. Одному из задержанных применена мера пресечения – арест.

Читать
Загрузка

Загадочная смерть 30-летнего мужчины: соседи подозревают нехорошее

Важно 21:00

Важно 0 комментариев

В Валмиере мужчина погиб после падения из окна пятого этажа. Жители дома переживают случившееся, потому что от соседа такого не могли ожидать – погибший был домовитым, работящим, открытым и дружелюбным человеком. Окружающим трудно поверить, что это было самоубийство, сообщает «Degpunktā».

В Валмиере мужчина погиб после падения из окна пятого этажа. Жители дома переживают случившееся, потому что от соседа такого не могли ожидать – погибший был домовитым, работящим, открытым и дружелюбным человеком. Окружающим трудно поверить, что это было самоубийство, сообщает «Degpunktā».

Читать

«Хотите опустошить наши деревни?» Люди на границе Латвии с Россией отчаянно бьются за школы

Важно 20:48

Важно 0 комментариев

Приграничные самоуправления по-прежнему призывают к пересмотру критериев числа учеников, в соответствии с которыми школы получают государственное финансирование на зарплату педагогов, однако Министерство образования и науки (МОН), ссылаясь на ограниченный бюджет, изменений пока не планирует, прозвучало в понедельник на заседании комитета по образованию и культуре Латвийского союза самоуправлений (ЛСС).

Приграничные самоуправления по-прежнему призывают к пересмотру критериев числа учеников, в соответствии с которыми школы получают государственное финансирование на зарплату педагогов, однако Министерство образования и науки (МОН), ссылаясь на ограниченный бюджет, изменений пока не планирует, прозвучало в понедельник на заседании комитета по образованию и культуре Латвийского союза самоуправлений (ЛСС).

Читать

Центральный рынок: все подорожало после ливней и наводнений?

Важно 20:45

Важно 0 комментариев

Первые недели сентября побаловали нас по-летнему теплыми днями, но осень, похоже, все же вступила в свои права. Вместе с погодой поменялся и выбор товаров на Рижском Центральном рынке: обилие фруктов и ягод уступило место на прилавках первому урожаю. Но так ли сильно повлияли на цены проливные дожди, затопившие поля, и почему ларьки со свежими овощами мокнут под дождем, а не в обновленном Овощном павильоне? Давайте посмотрим вместе.

Первые недели сентября побаловали нас по-летнему теплыми днями, но осень, похоже, все же вступила в свои права. Вместе с погодой поменялся и выбор товаров на Рижском Центральном рынке: обилие фруктов и ягод уступило место на прилавках первому урожаю. Но так ли сильно повлияли на цены проливные дожди, затопившие поля, и почему ларьки со свежими овощами мокнут под дождем, а не в обновленном Овощном павильоне? Давайте посмотрим вместе.

Читать

«Оскорбление здравого смысла»: три лжи о войне Израиля в Газе от Wall Street Journal

Важно 20:38

Важно 0 комментариев

Глупые представления об Израиле повторяются днем и ночью. Их тиражируют высокопоставленные международные организации. Их подтверждают такие уважаемые их члены как «Действие против голода», которую я помогал основать. Но это не делвет их утверждения верными. Три конкретных примера:

Глупые представления об Израиле повторяются днем и ночью. Их тиражируют высокопоставленные международные организации. Их подтверждают такие уважаемые их члены как «Действие против голода», которую я помогал основать. Но это не делвет их утверждения верными. Три конкретных примера:

Читать

Живодёр бросил в речке сумку полную камней с живым котом (ВИДЕО)

ЧП и криминал 20:13

ЧП и криминал 0 комментариев

В воскресенье, 14 сентября, около 11 часов утра сотрудник Рижского регионального управления полиции во время прогулки с собаками услышал мяуканье из Даугавы. Недалеко от берега он заметил сумку, из которой доносился звук, и бросился в воду.

В воскресенье, 14 сентября, около 11 часов утра сотрудник Рижского регионального управления полиции во время прогулки с собаками услышал мяуканье из Даугавы. Недалеко от берега он заметил сумку, из которой доносился звук, и бросился в воду.

Читать

Минималка в Литве вырастет до 1153 евро в месяц. Латвия снова позади

Мир 19:21

Мир 0 комментариев

В 2026 году минимальная зарплата в Литве должна составить 1153 евро брутто. Это на 115 евро больше, чем сейчас, и около 836 евро «на руки», сообщает lrt.lt. 

В 2026 году минимальная зарплата в Литве должна составить 1153 евро брутто. Это на 115 евро больше, чем сейчас, и около 836 евро «на руки», сообщает lrt.lt. 

Читать