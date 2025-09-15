Дело о пойманных телефонных мошенниках: часть средств установленным жертвам вернули

Следствие установило, что не позднее 31 августа 2023 года была создана организованная группа минимум из трёх человек, куда вошли и оба обвиняемых. На момент совершения преступления они были несовершеннолетними. За денежное вознаграждение подростки получали наличные от курьеров, сортировали их и передавали дальше, выполняя поручения руководителя группы. Общая сумма отмытых средств составила не менее 201 435 евро.

Оба обвиняемых полностью признали вину и заключили соглашение с прокуратурой о наказании в упрощённом порядке. Суд утвердил эту договорённость.

В прокуратуре напоминают: никто не считается виновным, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке.