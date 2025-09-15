Поддержка избирателями «недопустимо низкая»: эксперт о правительстве Силини

"Когда правительство начинало работу, не было оптимизма, что оно продержится эти годы", - сказал эксперт.

"Сравнивая начальный и нынешний периоды работы правительства, очевидно, что вместе его удерживают интересы трех политических сил, подразумевая под этим также представительство интересов избирателей. У них были проблемные ситуации, но они в большей мере проявлялись в парламенте", - сказал Скудра.

По словам политолога, правительству предстоит принять бюджет на следующий год и это будет важным моментом для формирующих правительство партий, поскольку именно с этими предложениями они пойдут на выборы. "Меры экономии и большие потребности в финансировании для здравоохранения, обороны, образования не позволят дать избирателям никаких обнадеживающих сигналов", - отметил Скудра.

Бюджет станет одним из факторов, которые могут повлиять на стабильность правительства, так как денег на все потребности не хватает. "Второй фактор - предвыборная кампания, которую нужно уже скоро начинать. С этой точки зрения позитивным моментом для оппозиции, как парламентской, так и внепарламентской, являются низкие рейтинги популярности правительства, которые видны по результатам опросов уже с конца прошлого года", - отметил политолог.

Скудра подчеркнул, что 33-34% поддержки правительства - это "недопустимо низкий показатель". В дополнение к "опасности, исходящей от бюджета", большую угрозу для правительства с низкими рейтингами будут представлять популистские кампании оппозиционных партий, добавил эксперт.

Правительство под руководством Силини было утверждено 15 сентября 2023 года.