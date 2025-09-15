Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 15. Сентября Завтра: Gunvaldis, Gunvaris, Sandra, Sondra
Доступность

Поддержка избирателями «недопустимо низкая»: эксперт о правительстве Силини

© LETA 15 сентября, 2025 07:50

Важно 0 комментариев

LETA

Правительство под руководством премьер-министра Эвики Силини ("Новое Единство") удерживают вместе интересы партнеров по коалиции, сказал агентству ЛЕТА политолог, доктор исторических наук Оярс Скудра, комментируя два года работы нынешнего Кабинета министров.

"Когда правительство начинало работу, не было оптимизма, что оно продержится эти годы", - сказал эксперт.

"Сравнивая начальный и нынешний периоды работы правительства, очевидно, что вместе его удерживают интересы трех политических сил, подразумевая под этим также представительство интересов избирателей. У них были проблемные ситуации, но они в большей мере проявлялись в парламенте", - сказал Скудра.

По словам политолога, правительству предстоит принять бюджет на следующий год и это будет важным моментом для формирующих правительство партий, поскольку именно с этими предложениями они пойдут на выборы. "Меры экономии и большие потребности в финансировании для здравоохранения, обороны, образования не позволят дать избирателям никаких обнадеживающих сигналов", - отметил Скудра.

Бюджет станет одним из факторов, которые могут повлиять на стабильность правительства, так как денег на все потребности не хватает. "Второй фактор - предвыборная кампания, которую нужно уже скоро начинать. С этой точки зрения позитивным моментом для оппозиции, как парламентской, так и внепарламентской, являются низкие рейтинги популярности правительства, которые видны по результатам опросов уже с конца прошлого года", - отметил политолог.

Скудра подчеркнул, что 33-34% поддержки правительства - это "недопустимо низкий показатель". В дополнение к "опасности, исходящей от бюджета", большую угрозу для правительства с низкими рейтингами будут представлять популистские кампании оппозиционных партий, добавил эксперт.

Правительство под руководством Силини было утверждено 15 сентября 2023 года.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 11:00 15.09.2025
«Rimi» заменит бренды ICA на товары «Salling Group»
Bitnews.lv 17 минут назад
Отчиму за избиение детей назначили пробационный надзор
Bitnews.lv 23 минуты назад
Рига: за мусор раскошелимся
Sfera.lv 25 минут назад
«Мы ближе к войне, чем когда-либо» — Польша об угрозе эскалации
Bitnews.lv 1 час назад
Конец сентября принесет заморозки и первые намёки на снег
Bitnews.lv 1 час назад
«Это часть кампании по очернению меня» — Браже о публикации архивов
Bitnews.lv 2 часа назад
Латвия: кто придёт на должность омбудсмена
Sfera.lv 2 часа назад
Латвия: у Сейма – двери нараспашку
Sfera.lv 3 часа назад

Как НЕ платить подоходный налог при продаже унаследованной или подаренной недвижимости: юрист

Юридическая консультация 10:55

Юридическая консультация 0 комментариев

-Составил краткую памятку, как НЕ платить подоходный налог (25,5%) при продаже унаследованной или подаренной квартиры или дома, - пишет юрист Юрий Соколовский на своей странице в Фейсбуке.

-Составил краткую памятку, как НЕ платить подоходный налог (25,5%) при продаже унаследованной или подаренной квартиры или дома, - пишет юрист Юрий Соколовский на своей странице в Фейсбуке.

Читать
Загрузка

Новый посол США в Латвии — без дипломатического опыта: кто это?

Новости Латвии 10:45

Новости Латвии 0 комментариев

Администрация Дональда Трампа выдвинула на пост посла США в Латвии Мелиссу Аргирос, которая может вступить в должность этой осенью. У Аргирос нет дипломатического опыта. Она - так называемый "политический номинант": она пожертвовала два миллиона долларов инаугурационному комитету Трампа.

Администрация Дональда Трампа выдвинула на пост посла США в Латвии Мелиссу Аргирос, которая может вступить в должность этой осенью. У Аргирос нет дипломатического опыта. Она - так называемый "политический номинант": она пожертвовала два миллиона долларов инаугурационному комитету Трампа.

Читать

Вооруженные силы стран Балтии: сильные и слабые места

Важно 10:33

Важно 0 комментариев

"Следующие - страны Балтии". Это предупреждение после полномасштабного вторжения России в Украину звучит как минимум раз в неделю. Тревога и напряжение, витающие в воздухе Эстонии, Латвии и Литвы, очевидны, и не нужен радар, чтобы уловить это настроение.

"Следующие - страны Балтии". Это предупреждение после полномасштабного вторжения России в Украину звучит как минимум раз в неделю. Тревога и напряжение, витающие в воздухе Эстонии, Латвии и Литвы, очевидны, и не нужен радар, чтобы уловить это настроение.

Читать

Тепло для рижан наполовину дешевле и горячая вода почти даром! Гунтарс Витолс знает, как

Выбор редакции 10:25

Выбор редакции 0 комментариев

Экономист Гунтарс Витолс опубликовал в соцсети "Х" очень длинный пост, в котором заявил, что чётко знает, как снизить закупочную цену Rīgas siltums почти вдвое. Об этом также шла речь в дискуссии на телеканале TV24 (видео прилагаются к посту). Предоставим слово ему самому.

Экономист Гунтарс Витолс опубликовал в соцсети "Х" очень длинный пост, в котором заявил, что чётко знает, как снизить закупочную цену Rīgas siltums почти вдвое. Об этом также шла речь в дискуссии на телеканале TV24 (видео прилагаются к посту). Предоставим слово ему самому.

Читать

Берегите деньги! Появился новый инструмент, дающий доступ к чужим данным

Выбор редакции 10:17

Выбор редакции 0 комментариев

О новой киберугрозе под названием ClickFix сообщает портал Jauns.lv. 

О новой киберугрозе под названием ClickFix сообщает портал Jauns.lv. 

Читать

Рижанка в шоке: кто наживается на парковках у рижских больниц?

Важно 10:04

Важно 0 комментариев

После сообщения о том, что больница Страдиня открывает новые льготные места для парковки своих пациентов в press.lv обратилась читательница с рассказом о парковке в Первой рижской больнице. С драматическим рассказом.

После сообщения о том, что больница Страдиня открывает новые льготные места для парковки своих пациентов в press.lv обратилась читательница с рассказом о парковке в Первой рижской больнице. С драматическим рассказом.

Читать

Келлог назвал страну, которая могла бы покончить с войной в Украине «уже завтра»

Важно 09:59

Важно 0 комментариев

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог подчеркнул, что Российская федерация имеет статус нового партнера в отношениях с Китаем, а Китай имеет преимущества перед Россией как в экономическом, так и в военном плане, пишет "Неаткарига" со ссылкой на dialog.ua. Война в Украине могла бы закончиться уже завтра, если бы Китай прекратил оказывать помощь России. 

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог подчеркнул, что Российская федерация имеет статус нового партнера в отношениях с Китаем, а Китай имеет преимущества перед Россией как в экономическом, так и в военном плане, пишет "Неаткарига" со ссылкой на dialog.ua. Война в Украине могла бы закончиться уже завтра, если бы Китай прекратил оказывать помощь России. 

Читать