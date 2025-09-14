В данный момент он является гражданином Украины. Латвийское гражданство он получит согласно особому закону, в обход обычного порядка натурализации.

В аннотации к законопроекту говорится, что Цыбуля родился в 2010 году в Киеве, с 2022 года проживает в Латвии, учится в Рижской Пардаугавской основной школе и активно занимается тэквондо. Он имеет выдающиеся достижения в спорте, неоднократно выступал за Латвию на международных соревнованиях.

Латвийское гражданство Цыбуля должен получить, чтобы он смог официально представлять Латвию на международных соревнованиях, включая Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе.

Ряд спортивных организаций выразил поддержку по этому вопросу.

Кроме того, в аннотации к законопроекту упоминается о том, что УДГМ не выявило ограничений, которые мешали бы ему стать гражданином Латвии, но на данный момент он не имеет права получить гражданство в порядке натурализации.