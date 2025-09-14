Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Давать ли гражданство украинскому спортсмену? (2)

© LETA 14 сентября, 2025 11:13

Важно 2 комментариев

Комиссия Сейма по гражданству, миграции и сплочённости общества подала в президиум Сейма законопроект о признании Эдуарда Цыбули гражданином Латвии.

В данный момент он является гражданином Украины. Латвийское гражданство он получит согласно особому закону, в обход обычного порядка натурализации.

В аннотации к законопроекту говорится, что Цыбуля родился в 2010 году в Киеве, с 2022 года проживает в Латвии, учится в Рижской Пардаугавской основной школе и активно занимается тэквондо. Он имеет выдающиеся достижения в спорте, неоднократно выступал за Латвию на международных соревнованиях.

Латвийское гражданство Цыбуля должен получить, чтобы он смог официально представлять Латвию на международных соревнованиях, включая Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе.

Ряд спортивных организаций выразил поддержку по этому вопросу.

Кроме того, в аннотации к законопроекту упоминается о том, что УДГМ не выявило ограничений, которые мешали бы ему стать гражданином Латвии, но на данный момент он не имеет права получить гражданство в порядке натурализации.

Тепло для рижан наполовину дешевле и горячая вода почти даром! Гунтарс Витолс знает, как (2)

Важно 18:37

Важно 2 комментариев

Экономист Гунтарс Витолс опубликовал в соцсети "Х" очень длинный пост, в котором заявил, что чётко знает, как снизить закупочную цену Rīgas siltums почти вдвое. Об этом также шла речь в дискуссии на телеканале TV24 (видео прилагаются к посту). Предоставим слово ему самому.

Экономист Гунтарс Витолс опубликовал в соцсети "Х" очень длинный пост, в котором заявил, что чётко знает, как снизить закупочную цену Rīgas siltums почти вдвое. Об этом также шла речь в дискуссии на телеканале TV24 (видео прилагаются к посту). Предоставим слово ему самому.

Читать
Загрузка

Илзе Стобова: «Удалёнка — только для детей бюрократов?» (2)

Важно 18:04

Важно 2 комментариев

"Нет такого диагноза, с которым нельзя учиться очно", - считает Минздрав, отменивший дистанционное обучение до 6-го класса. "Единственный "диагноз" - ребёнок дипломата! Так считает Минобрнауки. При том, что в этом случае скорее будет выбрана международная школа или школа страны пребывания, где каждого ребёнка ждут. И где не будут изучать ни Райниса, ни Аспазию, ни Вердиньша", - с этого начинается статья на Delfi.lv, автор которой - депутат 14-го Сейма Илзе Стобова.

"Нет такого диагноза, с которым нельзя учиться очно", - считает Минздрав, отменивший дистанционное обучение до 6-го класса. "Единственный "диагноз" - ребёнок дипломата! Так считает Минобрнауки. При том, что в этом случае скорее будет выбрана международная школа или школа страны пребывания, где каждого ребёнка ждут. И где не будут изучать ни Райниса, ни Аспазию, ни Вердиньша", - с этого начинается статья на Delfi.lv, автор которой - депутат 14-го Сейма Илзе Стобова.

Читать

Берегите деньги! Появился новый инструмент, дающий доступ к чужим данным (2)

Важно 16:52

Важно 2 комментариев

О новой киберугрозе под названием ClickFix сообщает портал Jauns.lv. 

О новой киберугрозе под названием ClickFix сообщает портал Jauns.lv. 

Читать

Осень вступает в свои права: тепло нас покидает; чего ещё ждать от погоды? (2)

Важно 16:28

Важно 2 комментариев

В ночь на понедельник пройдут дожди, местами ожидаются сильные ливни и грозы, согласно прогнозам латвийских метеорологов.

В ночь на понедельник пройдут дожди, местами ожидаются сильные ливни и грозы, согласно прогнозам латвийских метеорологов.

Читать

Украина может, а Латвия — нет? Аналог Rail Baltica строится; латыши бранят правительство (2)

Важно 15:54

Важно 2 комментариев

"5 сентября Украина официально открыла железнодорожную линию европейского стандарта шириной колеи 1435 мм, идущую параллельно советской 1520-мм. Эта линия соединит Ужгород с Братиславой, Кошице, Будапештом и Венецией. Участок Ужгород - Чоп планируется продлить до Львова, а главная цель - адаптировать всю систему Украинской железной дороги к европейским стандартам", информирует на платформе "X" украинский новостной портал Nstrike1231.

"5 сентября Украина официально открыла железнодорожную линию европейского стандарта шириной колеи 1435 мм, идущую параллельно советской 1520-мм. Эта линия соединит Ужгород с Братиславой, Кошице, Будапештом и Венецией. Участок Ужгород - Чоп планируется продлить до Львова, а главная цель - адаптировать всю систему Украинской железной дороги к европейским стандартам", информирует на платформе “X” украинский новостной портал Nstrike1231.

Читать

Политики часто игнорируют LR4; профессор Рожукалне назвала это «опасным сигналом» (2)

Новости Латвии 15:05

Новости Латвии 2 комментариев

Игнорирование Латвийского радио 4 некоторыми политиками не только ограничивает доступ к информации, но и ставит под вопрос миссию общественных СМИ. Об этом в программе Mediju anatomija заявила профессор Рижского университета Страдиня Анда Рожукалне, подчеркнув, что такая практика демонстрирует нежелание властей обращаться к отдельным группам общества.

Игнорирование Латвийского радио 4 некоторыми политиками не только ограничивает доступ к информации, но и ставит под вопрос миссию общественных СМИ. Об этом в программе Mediju anatomija заявила профессор Рижского университета Страдиня Анда Рожукалне, подчеркнув, что такая практика демонстрирует нежелание властей обращаться к отдельным группам общества.

Читать

Опухоль и тромб, которых не было: когда данные пациентов перепутали в больнице (2)

Важно 14:48

Важно 2 комментариев

Сколько таких случаев, когда пациентов и их данные перепутали, точно неизвестно. Редакция Латвийского радио узнала о двух инцидентах такого рода.

Сколько таких случаев, когда пациентов и их данные перепутали, точно неизвестно. Редакция Латвийского радио узнала о двух инцидентах такого рода.

Читать