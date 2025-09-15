НДС на продукты снизить обязательно: начинается обсуждение госбюджета

По его словам, сейчас СЗК не видит возможности обсуждать бюджет следующего года в правительстве, так как в коалиции не достигнуты "очень важные договоренности". По словам Валайниса, первое соглашение, которое еще не достигнуто, - это пониженная ставка НДС на продукты питания и то, к каким категориям товаров она будет применяться.

Вторым вопросом, который еще предстоит обсудить, он назвал сельские школы. Введение новой модели финансирования школ "Программа в школе" будет означать значительное сокращение числа сельских школ, что для СЗК неприемлемо. Партия считает, что небольшие школы в отдаленных сельских районах должны продолжать свою работу при поддержке самоуправлений и государства.

"Пока эти вопросы не будут обсуждены, мы не видим возможности продвигаться к принятию бюджета", - сказал Валайнис.