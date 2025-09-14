Силиня заговорила о повышении НДС на «отдельные группы товаров»

Она рассказала также, что Эстония и многие другие европейские страны повышают НДС, реагируя на вызовы в сфере безопасности. В Латвии, как известно, НДС составляет 21%.

"Мы думаем об этом, ищем решения", - сказала премьер.

Силиня отметила - если мы в каких-то сферах даём налоговые льготы, то надо искать, как их компенсировать: "Госбюджет формируется из тех налогов, сколько наши предприниматели заплатят в госказну. Из него мы платим зарплаты полицейским, пограничникам, армии, независимым СМИ, [тратим] на многие медицинские нужды, и поэтому мы должны найти равновесие между этими потребностями, в том числе демографическими вызовами, и тем, чего мы можем потребовать от наших предпринимателей".