Действующий председатель Верховного суда планирует выдвинуть свою кандидатуру на второй срок

Как Струпишс сообщил журналистам, в настоящее время он планирует баллотироваться еще на один срок, так как в ВС начаты процессы, которые необходимо завершить, такие как оптимизация и проект искусственного интеллекта. Также предстоит завершить процессы в Совете юстиции, который он возглавляет.

Согласно закону, председатель ВС избирается сроком на пять лет Сеймом по рекомендации пленума ВС. Один и тот же судья не может занимать должность председателя ВС более двух сроков подряд.

Первый срок полномочий Струпишса заканчивается 15 июня.