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Действующий председатель Верховного суда планирует выдвинуть свою кандидатуру на второй срок

Редакция PRESS 17 января, 2025 14:21

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Председатель Верховного суда (ВС) Айгарс Струпишс планирует выдвинуть свою кандидатуру на пост председателя ВС еще на один срок.

Как Струпишс сообщил журналистам, в настоящее время он планирует баллотироваться еще на один срок, так как в ВС начаты процессы, которые необходимо завершить, такие как оптимизация и проект искусственного интеллекта. Также предстоит завершить процессы в Совете юстиции, который он возглавляет.

Согласно закону, председатель ВС избирается сроком на пять лет Сеймом по рекомендации пленума ВС. Один и тот же судья не может занимать должность председателя ВС более двух сроков подряд.

Первый срок полномочий Струпишса заканчивается 15 июня.

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