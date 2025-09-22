«Даже в голову не пришло, что это противозаконно», как участники картеля в Риге готовили заявки друг для друга

В столице в схему входили Alpex, Adapteris и Infrakom, в Латгалии — Siltumtehserviss и Apkure IM. Дело началось после сообщения «Rīgas namu pārvaldnieks» о подозрительных совпадениях в конкурсной документации.

«Сообщили фактически об одной закупке, где были признаки, что победитель привлёк проигравшего как субподрядчика. Это показало признаки запрещённого соглашения», — пояснил руководитель исполнительной институции Совета по конкуренции Марис Спичка.

Совет проверил 329 закупок, начиная с 2020 года, провёл обыски и изъял переписку. Нарушения были выявълены в 33 случаях, восемь из которых связаны с Ригой, 25 — с Резекне. В столице картель получил контракты на 3,5 миллиона, в Латгалии — около 1,2 миллиона евро.

Журналисты нашли офисы фирм-участников в Риге и пригородах: офис Adapteris зарегистрирован в Стопиньском крае, но фактически располагался на Латгальской улице, Alpex действовал через филиал в Зиепниеккалнсе, а Infrakom — по адресу в Межциемсе.

По данным следствия, Adapteris готовил документы для партнёров и даже подавал заявки с их IP-адресов. Член правления компании Тенгиз Адамьянц признал, что ошибки были допущены, закон нарушен и наказание справедливо: «Закон был нарушен, наказание мы заслужили и получили. Даже не пришло в голову, что так действовать противозаконно».

Руководство Alpex пояснило, что оформление документов велось в рамках совместного предприятия и полномочия сотрудников могли быть оценены неверно. В Infrakom заявили, что сотрудничество с Adapteris не было направлено на нарушение закона и признано картелем безосновательно.

Совет по конкуренции подчеркнул, что конкуренты не могут готовить заявки друг для друга, так как это исключает честную борьбу. В Резекне фирмы также подавали документы одна за другую, создавая лишь видимость конкуренции.