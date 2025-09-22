Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Даже в голову не пришло, что это противозаконно», как участники картеля в Риге готовили заявки друг для друга

22 сентября, 2025

Важно 0 комментариев

Совет по конкуренции выявил картель из пяти строительных компаний, который действовал не менее трёх лет и охватил 33 закупки по всей Латвии на сумму около 4,5 миллиона евро.

В столице в схему входили Alpex, Adapteris и Infrakom, в Латгалии — Siltumtehserviss и Apkure IM. Дело началось после сообщения «Rīgas namu pārvaldnieks» о подозрительных совпадениях в конкурсной документации.

«Сообщили фактически об одной закупке, где были признаки, что победитель привлёк проигравшего как субподрядчика. Это показало признаки запрещённого соглашения», — пояснил руководитель исполнительной институции Совета по конкуренции Марис Спичка.

Совет проверил 329 закупок, начиная с 2020 года, провёл обыски и изъял переписку. Нарушения были выявълены в 33 случаях, восемь из которых связаны с Ригой, 25 — с Резекне. В столице картель получил контракты на 3,5 миллиона, в Латгалии — около 1,2 миллиона евро.

Журналисты нашли офисы фирм-участников в Риге и пригородах: офис Adapteris зарегистрирован в Стопиньском крае, но фактически располагался на Латгальской улице, Alpex действовал через филиал в Зиепниеккалнсе, а Infrakom — по адресу в Межциемсе.

По данным следствия, Adapteris готовил документы для партнёров и даже подавал заявки с их IP-адресов. Член правления компании Тенгиз Адамьянц признал, что ошибки были допущены, закон нарушен и наказание справедливо: «Закон был нарушен, наказание мы заслужили и получили. Даже не пришло в голову, что так действовать противозаконно».

Руководство Alpex пояснило, что оформление документов велось в рамках совместного предприятия и полномочия сотрудников могли быть оценены неверно. В Infrakom заявили, что сотрудничество с Adapteris не было направлено на нарушение закона и признано картелем безосновательно.

Совет по конкуренции подчеркнул, что конкуренты не могут готовить заявки друг для друга, так как это исключает честную борьбу. В Резекне фирмы также подавали документы одна за другую, создавая лишь видимость конкуренции.

22.09.2025
В разных финансовых программах США за последние годы Латвии было доступно около 700 миллионов долларов (595,4 млн евро) для оборонных проектов, сообщили в Министерстве обороны. Для сравнения: в 2025 году Латвия сама планирует потратить на оборону примерно 1,56–1,59 млрд евро, то есть американская помощь за несколько лет сопоставима почти с половиной годовых расходов страны.

На телеканале TV24 в программе Preses klubs состоялся очень резкий обмен мнениями по поводу закрытия границы с Россией и Белоруссией между депутатом Сейма, экс-начальником дорожной полиции Эдмундом Зивтиньшем и главой Ziedot.lv Рутой Димантой.

Приток иммигрантов в последние годы заметно изменил жизнь в Латвии. Один отец публично обратился к другим родителям с предупреждением — обсудить с дочерьми вопросы безопасности, которые могут пригодиться каждой молодой женщине и девочке.

До конца этого года вооружённые силы должны получить первые комбинированные бронежилеты с разгрузочной системой, закупка которых началась ещё в 2018 году. По мнению заказчика, для армии нет риска в получении бронежилетров, которые могли бы оказаться технологически устаревшими, сообщает телеканал LTV в передаче De facto.

. В понедельник небо в Латвии в основном будет затянуто облаками, местами возможны небольшие дожди, прогнозируют синоптики.

Практически одновременно ещё три страны - Канада, Австралия и Великобритания объявили о признании Палестины государством. Соответствующие заявления премьер-министры этих стран опубликовали на своих страницах в социальных сетях, сообщает Евроньюз.

Писатель и политический обозреватель Юргис Лиепниекс высказал своё мнение по поводу недавнего вторжения российских дронов на территорию Польши. Звучит весьма пессимистически - реакцию НАТО он явно считает недостаточной.

