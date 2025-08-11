Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Даже самокат не проскочит: улицы к празднику Риги начнут закрывать уже в среду

Редакция PRESS 11 августа, 2025 18:31

Новости Латвии 0 комментариев

В эти выходные, 16 и 17 августа, в Старой Риге и её окрестностях широко отметят 824-й день рождения Риги. Ограничения движения, связанные с проведением праздника, вступят в силу уже с вечера среды, 13 августа, когда для транспорта перекроют набережную 11 ноября. А в выходные дни движение всех видов транспорта будет полностью закрыто на территории Старой Риги. В субботу и воскресенье городской общественный транспорт можно будет использовать бесплатно.

Общественный транспорт и ограничения для средств микромобильности

Во время празднования Дня Риги — в субботу, 16 августа, и в воскресенье, 17 августа — жители и гости города смогут бесплатно пользоваться городским общественным транспортом.

На набережной 11 ноября, в Старой Риге, на площади Свободы и в других местах проведения мероприятий в указанный период будет запрещено движение электросамокатов, велосипедов, велорикш и электромобилей. На этих территориях самокаты и велосипеды можно будет перемещать только ведя их рядом.

Также с 10:00 субботы до 02:00 воскресенья будут закрыты зоны парковки средств микромобильности на набережной 11 ноября и в Старой Риге. Жителей просят оставлять такие транспортные средства за пределами Старой Риги в разрешённых местах.

С 22:00 среды, 13 августа, до 24:00 воскресенья, 17 августа, движение транспорта будет закрыто на участке набережной 11 ноября от Каменного моста до улицы Муйтас, а также на параллельной улице со стороны Старой Риги — от улицы Полю до улицы Яуниела.

С 17:00 пятницы, 15 августа, до 06:00 воскресенья, 17 августа, будет закрыт участок улицы Калькю от набережной 11 ноября до Ратушной площади.

С 12:00 субботы, 16 августа, до 02:00 воскресенья, 17 августа, движение транспорта будет перекрыто на территории Старой Риги.

Также с 10:00 пятницы, 15 августа, до 20:00 воскресенья, 17 августа, будет ограничено движение водных судов (кроме имеющих специальные пропуска) на участке городского канала от моста на улице Кр. Валдемара до моста Тимма. В период с 20:00 до 01:00 движение судов на этом участке будет полностью запрещено.

Запрет на остановку и стоянку транспорта

В дни празднования Дня Риги — 16 и 17 августа — жители и гости города смогут бесплатно пользоваться муниципальными платными парковками, однако власти призывают внимательно ознакомиться с перечнем мест, где стоянка будет запрещена.

С 20:00 среды, 13 августа, до 24:00 воскресенья, 17 августа, будет запрещена остановка и стоянка транспорта по обе стороны набережной 11 ноября на участке от Каменного моста до улицы Муйтас, а также на параллельной улице со стороны Старой Риги — от улицы Полю до улицы Яуниела.

С 17:00 пятницы, 15 августа, до 06:00 воскресенья будет запрещена остановка и стоянка по обе стороны улицы Калькю от набережной 11 ноября до Ратушной площади, а также до 01:00 воскресенья — на улице Херманя, по обе стороны бульвара Узварас от улицы Ояра Вациеша до улицы Бариню, и на правой стороне улицы Ояра Вациеша от бульвара Узварас до улицы Херманя.

Также в среду, 13, 20 и 27 августа, в период с 17:00 до 22:00 будет запрещена парковка по обе стороны улицы Дзегужу на участке от улицы Буллю до улицы Эмбутес.

 

