Дают три дня на размышления: медики угрожают протестами

Как сообщалось, профсоюз ожидает от Министерства здравоохранения роста зарплат медицинского персонала минимум на 13,5%. Это потребовало бы в бюджете дополнительных 133 млн евро.

Руководитель ЛПРЗСУ Валдис Керис ранее заявил агентству ЛЕТА, что до 16 сентября профсоюз будет ждать реакции правительства на выдвинутые требования, а затем состоится обсуждение дальнейших действий.

Ранее профсоюз потребовал увеличения оплаты труда на 15% для медперсонала и на 140 евро для персонала поддержки.

ЛПРЗСУ выдвинул эти требования, поскольку правительство не в состоянии обеспечить конкурентоспособность отрасли, и принимая во внимание прогнозируемый Министерством финансов рост средней зарплаты на 13,5% в 2025- 2026 гг.