Давить зверя в логове: Трамп хочет бомбить наркокартели прямо в Венесуэле

Источники отмечают, что удар по венесуэльскому судну, о котором сообщалось 2 сентября, был лишь началом масштабной кампании по борьбе с наркотрафиком и возможному смещению Мадуро.

Отвечая на вопрос журналистов 5 сентября, Трамп не стал прямо говорить о смене власти в Венесуэле, но отметил, что прошедшие в стране выборы «были, мягко говоря, очень странными».

В последние недели США значительно усилили военное присутствие в Карибском бассейне. По данным CNN, в регион направлены корабли с ракетами «Томагавк», ударная подводная лодка, несколько самолетов и более 4 тысяч военных. В Вашингтоне подчеркивают, что это должно стать «сигналом» для венесуэльских властей.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что операция направлена на борьбу с наркокартелями: «Мы будем преследовать их в любом месте, где бы они ни действовали».

По данным Офиса ООН по наркотикам и преступности, Венесуэла не является ключевым маршрутом или производителем наркотиков: менее 10 % кокаина, направляемого в США, проходит через Венесуэлу и восточный Карибский регион. В отчётах за прошлые годы США называли Венесуэлу предпочтительным маршрутом для кокаина из Колумбии благодаря коррупции и слабой борьбе с контрабандой.

С 2004 года через Венесуэлу направлялись сотни тонн кокаина ежегодно, преимущественно посредством морских и воздушных маршрутов, включая так называемый «воздушный мост» до Центральной Америки.

При этом глава Пентагона Пит Хегсет ранее называл Николаса Мадуро «фактическим лидером наркогосударства». По словам источников CNN, в администрации США рассчитывают, что венесуэльский президент предпочтет уйти в отставку самостоятельно.

Напомним, 2 сентября Дональд Трамп сообщил, что американские военные уничтожили судно из Венесуэлы, перевозившее наркотики. Вашингтон утверждает, что оно принадлежало признанной «наркотеррористической организации».

В свою очередь Николас Мадуро охарактеризовал действия США как «враждебную осаду» и обратился к генсеку ООН Антониу Гутерришу с просьбой содействовать в защите суверенитета Венесуэлы. Он также призвал Вашингтон отказаться от планов насильственной смены власти в Латинской Америке.