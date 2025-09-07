Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Давить зверя в логове: Трамп хочет бомбить наркокартели прямо в Венесуэле

Редакция PRESS 7 сентября, 2025 14:00

Мир 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп изучает вариант нанесения ударов по наркокартелям, действующим на территории Венесуэлы. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с планами американской администрации. По данным телеканала, в Белом доме считают, что такие действия могут стать частью более широкой стратегии, направленной на ослабление позиций президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Источники отмечают, что удар по венесуэльскому судну, о котором сообщалось 2 сентября, был лишь началом масштабной кампании по борьбе с наркотрафиком и возможному смещению Мадуро.

Отвечая на вопрос журналистов 5 сентября, Трамп не стал прямо говорить о смене власти в Венесуэле, но отметил, что прошедшие в стране выборы «были, мягко говоря, очень странными».

В последние недели США значительно усилили военное присутствие в Карибском бассейне. По данным CNN, в регион направлены корабли с ракетами «Томагавк», ударная подводная лодка, несколько самолетов и более 4 тысяч военных. В Вашингтоне подчеркивают, что это должно стать «сигналом» для венесуэльских властей.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что операция направлена на борьбу с наркокартелями: «Мы будем преследовать их в любом месте, где бы они ни действовали».

По данным Офиса ООН по наркотикам и преступности, Венесуэла не является ключевым маршрутом или производителем наркотиков: менее 10 % кокаина, направляемого в США, проходит через Венесуэлу и восточный Карибский регион. В отчётах за прошлые годы США называли Венесуэлу предпочтительным маршрутом для кокаина из Колумбии благодаря коррупции и слабой борьбе с контрабандой.

С 2004 года через Венесуэлу направлялись сотни тонн кокаина ежегодно, преимущественно посредством морских и воздушных маршрутов, включая так называемый «воздушный мост» до Центральной Америки.

При этом глава Пентагона Пит Хегсет ранее называл Николаса Мадуро «фактическим лидером наркогосударства». По словам источников CNN, в администрации США рассчитывают, что венесуэльский президент предпочтет уйти в отставку самостоятельно. 

Напомним, 2 сентября Дональд Трамп сообщил, что американские военные уничтожили судно из Венесуэлы, перевозившее наркотики. Вашингтон утверждает, что оно принадлежало признанной «наркотеррористической организации».

В свою очередь Николас Мадуро охарактеризовал действия США как «враждебную осаду» и обратился к генсеку ООН Антониу Гутерришу с просьбой содействовать в защите суверенитета Венесуэлы. Он также призвал Вашингтон отказаться от планов насильственной смены власти в Латинской Америке.

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Важно 21:40

Важно 0 комментариев

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Мир 21:38

Мир 0 комментариев

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Важно 21:38

Важно 0 комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Важно 21:07

Важно 0 комментариев

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Выбор редакции 21:06

Выбор редакции 0 комментариев

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Важно 21:06

Важно 0 комментариев

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

Бизнес 21:01

Бизнес 0 комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

