- Трамп заявил, что готов ввести жёсткие санкции против России при условии, что все страны НАТО будут действовать сообща и полностью прекратят покупку российской нефти. И тогда уже, как говорят, закончится война с Украиной.

- По-моему, это лишь один из приёмов Трампа по укрощению ЕС. В реальности это не удастся. ЕС всё же расколот надвое, он не может договориться сам с собой. Большинство стран потребляют российские нефть и газ - либо через посредников, либо напрямую. Из Венгрии этот газ успешно перекачивают, например, в Германию. Единства в плане энергетики нет и не может быть, так как финансовые интересы превыше судеб народов, даже превыше возможностей работать вместе в каком-то союзе.

- Неужели Трамп не понимает, что часть стран ЕС не откажутся от российской нефти?

- Вы будете смеяться, но у меня с Трампом весьма приватные отношения - я его публично назвал идиотом. В своём возрасте отказываться от одного слова, хотя бы и глупого, не хочу. Не считаю его человеком, который может отвечать за будущее мира и цивилизации. Мне кажется, что его психическая и умственная нестабильность, эти его метания влияют на то, что США теряют свой авторитет, теряют надежду на демократическое будущее.

- Разве Трамп вообще может что-то изменить? Или его конёк - это только метания от одного мнения к совершенно противоположному?

- Это одно из самых ужасных качеств для главы любого государства. С одной стороны, он хочет быть очень сильным автократом, но в то же время он нарцисс. Это сочетание даёт опасный эффект, подобный взрыву, для общества и его элиты. И это потеря. Потому что он не лидер, а капризный мальчишка. Но он не делает это осознанно.

Я не верю и в версию, которую распространяют некоторые политологи и бывшие сотрудники КГБ: будто Трамп завербован и у него была кличка "Краснов". Как бы там ни было, секретные службы в США исключительно сильны, никто без проверки спецслужб не дойдёт до такой высокой должности, как президент страны.

- Какое значение имел визит Трампа в Великобританию? Красные дорожки, почтение, уважение... Почему?

- Моя версия: Трамп очень хорошо понимает, что его сейчас начинает отталкивать мировая элита - интеллектуальная, геополитическая, стратегическая. Существует прослойка людей, влияющих на процессы, и английский королевский дом - основная движущая сила англосаксонской линии. Но надо понимать: каждый шизофреник - либо гений, либо просто шизофреник. И у иного шизофреника нет-нет да и блеснёт правильный ход мыслей, вторая натура шихофреника - гениальность - нередко проявляется совершенно случайно. Трамп из поездки в Англию вынес следующее: если он таким образом будет наезжать на ЕС без поддержки британцев (большинство из них сожалеет о выходе из ЕС), он проиграет. У британцев мышление имперское, и русские - тоже имперцы. С той разницей, что русские - это имперцы-ватники.

На некоторых украинских сайтах я читал, что Стармер якобы сломил сопротивление Трампа союзу с Европой. Хотя Трамп и не отказался от своих экономических атак на ЕС, он всё же якобы пообещал военную поддержку.

- На какой-то пресс-конференции в Великобритании Трамп якобы сказал, что сейчас неподходящий момент для того, чтобы просить Путина прекратить огонь, зато надо продолжать сбивать цену на нефть.

- Трудно понять причины этой любви Трампа и Путина. Но предположить я могу. Очевидно, Трампу нравится Путин как автократ, и он хотел ввести в США такой же порядок, как и в России. Судебную власть - долой, СМИ - долой, Конгресс - долой, я буду главным! Задача Конгресса США всего одна: не позволить президенту узурпировать власть. Трамп постоянно пытается это сделать. И многие с ним согласны.

Особенно опасен Вэнс, требующий ликвидировать государственные институты и отдать власть корпорации, директор которой был бы вождём на конкретной территории, решал бы и все судебные проблемы, вплоть до возможности смертной казни. И никакого права голоса для избирателей!

Сторонники Вэнса считают, что у него решающая роль, а Трамп - лишь переходная фигура. Пару недель назад все говорили, что Трамп болен. Вэнс моментально заявил, что в случае надобности мог бы взять на себя огромную ответственность - стать президентом. Вэнс считает себя ещё и писателем: несколько лет назад он написал книгу о некоем представителе люмпен-пролетариата. Выглядит так, будто в США формируется сообщество наркоманов и самоуверенных идеологов, причём и сам Трам начинает понимать, что он - переходная фигура. Думаю, ему это сказала одна очень мудрая женщина.

Мелания написала Путину письмо о похищенных детях и о многом другом. И всё же никто точно не знает содержания этого письма. Ходят слухи, что Мелания в юности была завербована Россией.

- Ещё о разных мыслях Трампа: Путин, дескать, разочаровал Трампа, продолжив вести войну в Украине.

- Ещё он сказал, что в этой ситуации виновны Байден и Зеленский. Пока единственное, чего потребовал Трамп от Зеленского, это покинуть свой пост. Проблема в том, что в Украине начнётся всеобщая демобилизация, на войну вернутся морально травмированные этой же войной люди, и женщины задают вопрос: почему ты убиваешь наших мужей и сыновей? И женщины обращаются не против этой сволочи в Москве, а против Зеленского. Около 30% украинцев настроены против Зеленского. Что мы теперь защищаем - спрашивают эти 30%.

- Государство.

- Это абстрактное понятие. Народа нет, есть толпа, которой можно манипулировать и использовать в своих интересах. Однако журналисты берут интервью у украинских военных, и те говорят: мы не дадим Украине пропасть, мы будем сражаться и против тех, у кого есть хоть какие-то намерения что-то отдать.

- Пропагандистам есть чем заняться. Но есть и хорошие новости: в отношениях между КНДР и Россией появился перекос, так как КНДР поставляет оружие и военную технику на 9,8 миллиарда евро, а Москва корейцам - продукты и что-то там ещё всего на 1,2 миллиарда.

- Корейский вождь без одобрения Китая не делает ни одного движения. Но удивительно другое: во время последней поездки Путина был подписан договор об открытии границы между Китаем и Россией. Какая-нибудь тысяча русских туристов съездит в Китай, а в Россию приедут 100 тысяч китайцев. В России есть люди, говорящие: ты же распродаёшь всю Россию! А другая группа говорит - воевать надо со всеми!

- Американский журналист Фридмен пишет: чтобы остановить войну в Украине, Трамп должен понять, что это теперь его война.

- Вот и главная проблема Трампа. Давайте вспомним Тегеранскую конференцию. Там Сталин и Рузвельт встречались отдельно от Черчилля. Им нужно было договориться о чём-то. Рузвельт говорит: согласен, но надо проконсультироваться с Конгрессом. Сталин поражён: ты глава огромной страны, что там ещё консультироваться? У Трампа сейчас похожая ситуация: он что-то хочет сделать, а Конгресс у него под ногами путается. Консервативные сейчас вздохнули, но они видят, что с Трампом каши не сваришь.

- Чего нам ждать? Мы посредине всех.

- Скажу свою стариковскую мысль. Нас уже ничто не может спасти. Этот московский гнида очень внимательно прочитал протоколы Карибского кризиса, в которых была такая фраза: главная идея США, Англии и всего западного мира - безопасность человека. Американские генералы тогда заявили, что Россия может быть уничтожена за пару часов. "А что потеряем мы?" - спросил президент. "Тогда мы потеряем Нью-Йорк и Лос-Анджелес". "Никогда!" - сказал президент, идём к миру. Путин понял, что он может удерживать этот страх потери между двумя великими державами.

Кстати, тот дрон, что залетел в Латвию, был первым сигналом России и проверкой: насколько далеко вы позволите? Если наши во главе со Спрудсом сразу бы этот дрон сбили, в Польшу никогда бы не залетело 20 дронов. Спрудсу тогда надо было не оправдываться, а подать в отставку.

- Вы сказали, что нас не спасёт больше ничто. Как вы это себе представляете? Морально, физически?

- Сейчас в России, по-моему, принято решение: надо взрывать всех изнутри. Рейган взорвал СССР изнутри - с помощью джинсов, музыки, культуры, капитализма. Россия тоже будет взрывать соседние страны - подкупив обширный слой идиотов и попутчиков. Война стоит очень дорого, как свидетельствует Украина. Российская внешняя агрессия стоит дорого, потому что нет идеологии. В войне с Украиной идей нет.