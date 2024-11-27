Данусевич в шоке от airBaltic: его со скандалом сняли с рейса

Как сообщается, Данусевич уже зарегистрировался на рейс, но неожиданно его посадочный талон был аннулирован а ему при приказали покинуть аэропорт.

По некоторым данным инцидент произошел, когда Данусевич пытался помочь некой паре из Эстонии зарегистрироваться на рейс. Сотрудники airBaltic разозлились и стали угрожать латвийцу полицией.

В итоге Данусевич выехал в Ригу автобусом. Свои впечатления он выразил коротко: «Я был поражен свинским отношением».

Компания airBaltic комментировать инцидент отказалась.