Дания обвинила США в попытке поссорить ее с Гренландией

© BBC 28 августа, 2025 10:03

Мир 0 комментариев

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен вызвал к себе временного поверенного в делах США в Копенгагене Марка Cтро, после того как в датской прессе появились сообщения о том, что американские агенты влияния проводят «тайные операции влияния» в Гренландии, сообщает русская служба BBC. 

Датская общественная телекомпания DR со ссылкой на источники сообщила, что граждане США проникают в гренландское общество на разных уровнях и проводят работу, цель которой — убедить гренландцев содействовать отделению острова от Дании и вхождению в состав США.
Датская разведка подтвердила, что Гренландия подвергается «различным видам кампаний влияния».
На кого именно работают эти люди, ни СМИ, ни разведка не уточняют.

Чем важна Гренландия и зачем она Трампу?
Глава МИД Дании заявил, что «любая попытка вмешательства во внутренние дела Королевства будет расценена, как абсолютно неприемлемая».

В настоящий момент у США нет посла в Дании, и Марк Cтро является самым высокопоставленным американским дипломатом на территории королевства.
Вечером в среду в Госдепартаменте заявили, что не могут предоставить «никаких комментариев… о действиях частных лиц-граждан США в Гренландии», которые правительство США «не контролирует и не направляет». Вопросы деятельности разведки в Госдепартаменте не комментируют.
«Соединенные Штаты ценят свои отношения с Данией, союзником по НАТО, и с правительством и народом Гренландии и стремятся поддерживать сотрудничество на всех уровнях на основе общих интересов, прозрачности и взаимного доверия», — добавил представитель американского внешнеполитического ведомства.

«Президент, вице-президент и государственный секретарь высказывались четко: Соединенные Штаты уважают право народа Гренландии определять свое собственное будущее», — указывается в заявлении.

Угрозы и провокации

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о намерении аннексировать Гренландию и даже не исключал силовой захват. Впервые об этом он заговорил еще в 2019 году, во время своего первого президентского срока.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в свою очередь обвинял Копенгаген в недостаточном инвестировании в территорию, а в марте этого года вместе с семьей предпринял поездку в Гренландию, которую и местные власти, и датское правительство сочли провокацией.
В результате визит Вэнсов ограничился только их посещением американской военной базы, расположенной на острове.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен не раз весьма резко высказывалась в адрес США в связи с их притязаниями, а во время своего последнего визита в Гренландию напрямую заявила, что Белому дому не следует помышлять об аннексии.

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил в комментарии Би-би-си, что «иностранные субъекты, между тем, продолжают проявлять интерес к Гренландии и её статусу в составе Королевства Дания».

«Поэтому неудивительно, что мы сталкиваемся с попытками извне повлиять на будущее Королевства», — добавил он.
Дания является членом НАТО и Европейского союза и всегда считала США одним из своих ближайших союзников. Власти Дании и рядовые граждане не скрывают, что шокированы поведением Дональда Трампа и его администрации.

Ответные меры


В вышедшем в среду репортаже телекомпании DR подробно изложены обстоятельства визита одного американца в столицу Гренландии Нуук.
По данным DR, ссылающейся на свои источники, он прибыл с целью составить списки гренландцев, поддерживающих попытки США захватить остров, и попытаться завербовать часть из них для поддержки «движения за отделение».

В более ранней майской статье газеты Wall Street Journal также упоминалось, что США изучают общественное мнение в Гренландии в вопросах, касающихся независимости острова и отношения гренландцев к добыче полезных ископаемых американскими компаниями.

Тогда директор Национальной разведки США Талси Габбард не опровергла эти сообщения, но обвинила газету в «нарушении закона и создании угрозы безопасности и демократии США».Кроме того, это уже не первый раз в этом году, когда МИД Дании требует объяснений от представителей США.
Ранее посла США вызывали в связи с сообщением, опубликованном в мае, в котором говорилось, что Белый дом велел американским разведывательным службам сосредоточить свои усилия на Гренландии.

Датские спецслужбы заявляют, что в свете последних событий усиливают свое присутствие в Гренландии.
В частности, Служба безопасности и разведки (PET) в среду сообщила, что приступает к более тесному сотрудничеству с властями острова в вопросах безопасности.

Также служба обнародовала свою оценку рисков, в которой говорится, что главным инструментом агентов влияния станет, по всей видимости, «внесение разногласий в отношения между Данией и Гренландией».

По мнению аналитиков РЕТ, это может быть достигнуто путем использования «существующих или вымышленных трений между Нууком и Копенгагеном», либо с помощью «традиционных агентов физического влияния и дезинформации».

