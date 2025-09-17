Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 17. Сентября Завтра: Vaira, Vairis, Vera
Доступность

Дайте больше денег! Латвийской голубой корове грозит исчезновение

Редакция PRESS 17 сентября, 2025 12:34

Новости Латвии 0 комментариев

Латвийская голубая корова является одной из восьми культурно-исторических пород латвийских сельскохозяйственных животных под угрозой исчезновения, содержание которых в условиях рыночной экономики из-за относительно низкой продуктивности и других показателей без дополнительной поддержки, скорее всего, грозит исчезновением породы, пишет "Латвияс авизе".

По этой причине созданы программы сохранения генетических ресурсов, оказывающие животноводческим хозяйствам, в которых содержатся животные исчезающих пород, дополнительную денежную поддержку.

Компенсация недостаточных доходов за латвийскую корову голубой породы возрастом двух с лишним лет составляет 210 евро в год, а за животное в возрасте от шести месяцев до двух лет - 205 евро.

В Латвии крупного рогатого скота голубой породы становится все меньше и с ним работает мало конкурентоспособных хозяйств. Служба поддержки села (СПС) сообщает, что в 2020 году в стране было зарегистрировано 888 голубых коров, а 5 августа этого года - уже только 710 животных.

В обществе "Голубая корова" говорят, что поддержка в приблизительном размере 200 евро за одну корову не менялась более десяти лет и не мотивирует хозяев работать с культурно-исторической породой. В стаде владельца крестьянского хозяйства Яунсникери в Дундагской волости Яниса Задиньша четыре латвийские голубые коровы и 55 других представителей местных культурно-исторических пород - старые-добрые латвийские бурые коровы.

Хозяин подчеркивает: сейчас в Латвии сохранение как латвийских голубых, так и латвийских бурых коров лежит на плечах энтузиастов. Задиньш рассказывает: "Мой отец начал держать коров латвийской голубой породы на рубеже веков, когда в спасении и сохранении породы был сделан большой рывок. Я перенял ферму в 2015 году и продолжаю начатую родителями работу. Сейчас из-за неясного будущего двух упомянутых пород я стою перед серьезным выбором. Хозяйство с недостаточно производительными латвийскими коровами голубой и бурой пород развивать нельзя.

Компенсация за латвийскую голубую составляет 210 евро, за латвийскую бурую - 150 евро, однако она не покрывает недополученные доходы по сравнению с высокопроизводительными молочными породами. Около 50 евро от поддержки до хозяйства не доходят, их получает организация племенной работы. Это не упрек: организация должна получать плату за свой труд".

Хозяин КХ Яунсникери подчеркивает - создатели сельскохозяйственной политики должны оценить, сколько коров местных пород нужно для сохранения минимального генного банка.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 14:40 17.09.2025
Министр экономику защищает снижение возраста деревье для вырубки
Bitnews.lv 16 минут назад
Ратниекс изгонит российские товары из павильона Центрального рыка
Bitnews.lv 39 минут назад
В Латгалии курьер обманом забрал у пенсионеров 14 000 евро
Bitnews.lv 55 минут назад
ISW: Кремль усиливает угрозы в адрес стран НАТО
Bitnews.lv 1 час назад
Латвия: каждый второй «дизель» не пройдет техосмотр в 2026 году
Sfera.lv 1 час назад
Латвия: жёлтая угроза
Sfera.lv 2 часа назад
Латвия: КМ отчитывается о сохранении госязыка
Sfera.lv 3 часа назад
Латвия: верхи не могут, низы не хотят
Sfera.lv 4 часа назад

Для соблюдения норм госязыка на рынке Ратниекс обещает разработать меморандум доброй воли

Важно 14:21

Важно 0 комментариев

В следующем месяце торговцы овощами и фруктами частично вернутся в овощной павильон рижского Центрального рынка, сообщила агентству ЛЕТА советник вице-мэра Риги Эдварда Ратниекса Инесе Озолиня.

В следующем месяце торговцы овощами и фруктами частично вернутся в овощной павильон рижского Центрального рынка, сообщила агентству ЛЕТА советник вице-мэра Риги Эдварда Ратниекса Инесе Озолиня.

Читать
Загрузка

Комиссия по этике… закрывается! Что, даже первого заседания с Лангой не будет?

Важно 14:12

Важно 0 комментариев

После того, как стало известно о вступлении депутата от Нацблока, идейной вдохновительницы движения дерусификации, Лианы Ланги в Комиссию Сейма по этике, депутат Евгения Шафранек (Латвия на первом месте) написала запрос на рассмотрение на этой комиссии высказываний самой Ланги.

После того, как стало известно о вступлении депутата от Нацблока, идейной вдохновительницы движения дерусификации, Лианы Ланги в Комиссию Сейма по этике, депутат Евгения Шафранек (Латвия на первом месте) написала запрос на рассмотрение на этой комиссии высказываний самой Ланги.

Читать

Магазины мрут, как мухи на морозе: торговцы бьют тревогу

Новости Латвии 14:06

Новости Латвии 0 комментариев

Латвийская ассоциация торговцев (LTA) предупреждает, что чрезмерное и непродуманное регулирование предпринимательской деятельности, а также повышение налогов наносят серьёзный ущерб легальным торговцам и государственному бюджету.

Латвийская ассоциация торговцев (LTA) предупреждает, что чрезмерное и непродуманное регулирование предпринимательской деятельности, а также повышение налогов наносят серьёзный ущерб легальным торговцам и государственному бюджету.

Читать

Содрать три шкуры: пять новых налогов для всей Европы

Важно 14:04

Важно 0 комментариев

Еврокомиссия ищет средства на оборонные нужды ЕС и обслуживание своих долгов. В новом долгосрочном бюджете ЕС на 2028-2034 годы планируется ввести пять новых налогов, которые коснутся и Латвии, пишет портал Grani.lv

Еврокомиссия ищет средства на оборонные нужды ЕС и обслуживание своих долгов. В новом долгосрочном бюджете ЕС на 2028-2034 годы планируется ввести пять новых налогов, которые коснутся и Латвии, пишет портал Grani.lv

Читать

Врач из Даугавпилса покорил Арарат в майке с эмблемой родной больницы

Для настроения 13:58

Для настроения 0 комментариев

Врач-нарколог Даугавпилсской региональной больницы Язеп Корсак покорил одну из самых легендарных вершин мира - гору Арарат высотой 5137 метров над уровнем моря, сообщает портал Grani.lv.

Врач-нарколог Даугавпилсской региональной больницы Язеп Корсак покорил одну из самых легендарных вершин мира - гору Арарат высотой 5137 метров над уровнем моря, сообщает портал Grani.lv.

Читать

Латвия передала Украине вторую партию БТР Patria

Важно 13:19

Важно 0 комментариев

Министерство обороны Латвии объявило о передаче Украине второй партии колесных бронетранспортеров Patria 6x6. Машины собраны в Валмиере на заводе совместного предприятия Defense Partnership Latvia, созданного финской группой Patria и латвийской компанией Unitruck.

Министерство обороны Латвии объявило о передаче Украине второй партии колесных бронетранспортеров Patria 6x6. Машины собраны в Валмиере на заводе совместного предприятия Defense Partnership Latvia, созданного финской группой Patria и латвийской компанией Unitruck.

Читать

В августе Латвия выбилась в пятерку лидеров по инфляции в ЕС

Новости Латвии 13:19

Новости Латвии 0 комментариев

В августе в Латвии была более высокая годовая инфляция, чем в среднем по ЕС и еврозоне, свидетельствуют данные, обнародованные в среду статистическим бюро ЕС "Eurostat".

В августе в Латвии была более высокая годовая инфляция, чем в среднем по ЕС и еврозоне, свидетельствуют данные, обнародованные в среду статистическим бюро ЕС "Eurostat".

Читать