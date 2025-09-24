«Да в другое время Байба сама попала бы в черный список»: Пуче ополчился на Браже

"Что случилось с дронами, которые залетели в Польшу? Инцидент… Слышали ли мы голос Латвии в Совете Безопасности ООН? Слышали. И что? Какой смысл там сидеть? Большие игроки что-то решают. Но тогда можно сказать, какой вообще смысл жить", — продолжил он.

"Что нам не рассказывает министр иностранных дел Байба Браже («Новое единство»)? То, что она любит сажать цветы и составлять санкционные списки. Об этом свидетельствуют страсти вокруг миллиардера Петра Авена, которого Латвия включила в список нежелательных лиц. Почему? А почему ему вообще дали гражданство? Теперь Латвия судится с Европейским союзом. Европы говорит: "О, Авен - это ок". Мы говорим: "Нет, не ок". Мы проиграем, мы заплатим, но это ерунда», — заключил Пуче.

«Много неясностей в резюме Браже: таможня Латвийской ССР (1989 год), комсомол (до 1993 года), представительство Латвии в ООН в качестве секретаря (1996 год), то есть, если бы она жила в другие времена, её бы тоже «вносили» в списки», — заключил ведущий передачи.

«Ну не было в 1989 году в Латвии таможни. Зачем это писать? Комсомол, который в 1993 году назывался немного иначе, всё ещё получал деньги из большого бюджета Москвы. А потом в 1996 году — огромный карьерный скачок: секретарь в ООН. Мы тоже хотим знать ответы на вопросы», — отметил Пуче.

По его мнению, прикрываться тем, что на неё оказывали давление, нечестно. «И если на тебя давят, иди работать в отдел сантехники», — призвал Пуче.