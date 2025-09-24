Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 24. Сентября Завтра: Agris, Agrita
Доступность

«Да в другое время Байба сама попала бы в черный список»: Пуче ополчился на Браже

Редакция PRESS 24 сентября, 2025 11:34

Важно 0 комментариев

TV24

«Пока мы дурачимся или заглядываем Байбе в рот, американцы решили сократить военную помощь странам Балтии. А где же наши лоббисты, наш план? Мы посылаем в Конгресс США своего человека — проводника, мы заседаем в Совете Безопасности ООН. Что происходит? Что это такое?», — с такого вопроса начал программу «Stopkadri» на телеканале TV24 журналист Армандс Пуче.

"Что случилось с дронами, которые залетели в Польшу? Инцидент… Слышали ли мы голос Латвии в Совете Безопасности ООН? Слышали. И что? Какой смысл там сидеть? Большие игроки что-то решают. Но тогда можно сказать, какой вообще смысл жить", — продолжил он.

"Что нам не рассказывает министр иностранных дел Байба Браже («Новое единство»)? То, что она любит сажать цветы и составлять санкционные списки. Об этом свидетельствуют страсти вокруг миллиардера Петра Авена, которого Латвия включила в список нежелательных лиц. Почему? А почему ему вообще дали гражданство? Теперь Латвия судится с Европейским союзом. Европы говорит: "О, Авен - это ок". Мы говорим: "Нет, не ок".  Мы проиграем, мы заплатим, но это ерунда», — заключил Пуче.

«Много неясностей в резюме Браже: таможня Латвийской ССР (1989 год), комсомол (до 1993 года), представительство Латвии в ООН в качестве секретаря (1996 год), то есть, если бы она жила в другие времена, её бы тоже «вносили» в списки», — заключил ведущий передачи.

«Ну не было в 1989 году в Латвии таможни. Зачем это писать? Комсомол, который в 1993 году назывался немного иначе, всё ещё получал деньги из большого бюджета Москвы. А потом в 1996 году — огромный карьерный скачок: секретарь в ООН. Мы тоже хотим знать ответы на вопросы», — отметил Пуче.

По его мнению, прикрываться тем, что на неё оказывали давление, нечестно. «И если на тебя давят, иди работать в отдел сантехники», — призвал Пуче.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 14:00 24.09.2025
СГБ выпустила видео о действиях в случае теракта
Bitnews.lv 2 минуты назад
В Латвию вернётся «золотая осень»
Bitnews.lv 32 минуты назад
Латвия: каждому второму врачи не по карману
Sfera.lv 58 минут назад
Пациентам дадут больше времени для борьбы за компенсацию
Bitnews.lv 3 часа назад
Силиня: в предвыборный год принять бюджет будет труднее
Bitnews.lv 3 часа назад
Балтия: Rail Baltica очень сильно тормозит
Sfera.lv 4 часа назад
Латвия: «ковид» чуток отступил, но это ничего не значит
Sfera.lv 4 часа назад
Франция: для Саркози готовят нары
Sfera.lv 4 часа назад

Хочу извиниться от имени Латвии: Херманис обратился к Трампу

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

«Трамп вчера в своей речи в ООН озвучил мои мысли и мысли большинства латышей. По всем пунктам. Я и сам не смог бы сказать лучше, спасибо. Наконец-то в этом доме кто-то набрался смелости высказать здравый смысл», — написал на своей странице в «Facebook» художественный руководитель Нового Рижского театра Алвис Херманис, комментируя выступление президента США Дональда Трампа на вчерашнем саммите ООН.

«Трамп вчера в своей речи в ООН озвучил мои мысли и мысли большинства латышей. По всем пунктам. Я и сам не смог бы сказать лучше, спасибо. Наконец-то в этом доме кто-то набрался смелости высказать здравый смысл», — написал на своей странице в «Facebook» художественный руководитель Нового Рижского театра Алвис Херманис, комментируя выступление президента США Дональда Трампа на вчерашнем саммите ООН.

Читать
Загрузка

«ООН не решает проблемы, а финансирует наступление на западные страны»: Трамп

Мир 13:49

Мир 0 комментариев

В своей речи в ООН Трамп предупредил Европу, что иммиграция и климатическая политика разрушают ее наследие и приводят к "неслыханной катастрофе", сообщает Евроньюз.

В своей речи в ООН Трамп предупредил Европу, что иммиграция и климатическая политика разрушают ее наследие и приводят к "неслыханной катастрофе", сообщает Евроньюз.

Читать

Эстонцы испугались штрафов в рижском аэропорту — МВД Латвии объясняет новые правила

Важно 13:46

Важно 0 комментариев

С 1 сентября 2025 года в Латвии вступили в силу новые правила въезда для граждан третьих стран, в том числе России и Беларуси. Теперь, чтобы пересечь границу, необходимо как минимум за 48 часов до въезда подать специальную анкету. Её могут отклонить, и тогда человеку могут отказать во въезде. За нарушение предусмотрен штраф до 2000 евро.

С 1 сентября 2025 года в Латвии вступили в силу новые правила въезда для граждан третьих стран, в том числе России и Беларуси. Теперь, чтобы пересечь границу, необходимо как минимум за 48 часов до въезда подать специальную анкету. Её могут отклонить, и тогда человеку могут отказать во въезде. За нарушение предусмотрен штраф до 2000 евро.

Читать

Пусть хотя бы зимой бесплатно! Пропуска в Юрмалу дорожают, кто же туда поедет?

Важно 13:36

Важно 0 комментариев

Фракция Национального объединения в Юрмальской думе на заседании в четверг, 25 сентября, подаст предложение об отмене платных пропусков на въезд в Юрмалу в зимний сезон, сообщили агентству ЛЕТА во фракции.

Фракция Национального объединения в Юрмальской думе на заседании в четверг, 25 сентября, подаст предложение об отмене платных пропусков на въезд в Юрмалу в зимний сезон, сообщили агентству ЛЕТА во фракции.

Читать

Но ответственность на вас: в каких случаях OCTA можно больше не покупать

Важно 13:24

Важно 0 комментариев

Владельцы транспортных средств смогут не приобретать обязательную страховку гражданской ответственности (OCTA), если транспортное средство будет размещено вне публично доступного места и будут приняты меры, исключающие возможность его использования, предусматривают поправки к Закону об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев наземных транспортных средств, рассмотренные сегодня на заседании Комиссии Сейма по экономическим, аграрным, экологическим и региональным вопросам.

Владельцы транспортных средств смогут не приобретать обязательную страховку гражданской ответственности (OCTA), если транспортное средство будет размещено вне публично доступного места и будут приняты меры, исключающие возможность его использования, предусматривают поправки к Закону об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев наземных транспортных средств, рассмотренные сегодня на заседании Комиссии Сейма по экономическим, аграрным, экологическим и региональным вопросам.

Читать

Премьер заявила, что госдолг будет расти. Почему?

Новости Латвии 13:23

Новости Латвии 0 комментариев

Рост государственного долга связан с необходимостью финансировать оборону, заявила премьер-министр Эвика Силиня в интервью TV3.

Рост государственного долга связан с необходимостью финансировать оборону, заявила премьер-министр Эвика Силиня в интервью TV3.

Читать

Гамбург должен закрыть двери перед Силиней: Андрей Козлов

Выбор редакции 13:10

Выбор редакции 0 комментариев

"Повышение налога на книги с 5 до 21 процента, которое готовит правительство Латвии под руководством Эвики Силини будет иметь вполне ожидаемые последствия. Ведь это означает, что книги Дикенса, Манна, Гюго станут дороже - а поскольку латвийский народ под чутким руководством нашего правительства и так является одним из самых бедных в ЕС - то и недоступнее, - считает издатель Андрей Козлов. 

"Повышение налога на книги с 5 до 21 процента, которое готовит правительство Латвии под руководством Эвики Силини будет иметь вполне ожидаемые последствия. Ведь это означает, что книги Дикенса, Манна, Гюго станут дороже - а поскольку латвийский народ под чутким руководством нашего правительства и так является одним из самых бедных в ЕС - то и недоступнее, - считает издатель Андрей Козлов. 

Читать