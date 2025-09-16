Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Да у вас девушек вербуют для взрывов и убийств: реплика Орбана вызвала гнев премьера Швеции

Euronews 16 сентября, 2025 10:27

Мир 0 комментариев

Публичная перепалка между премьер-министрами Швеции и Венгрии разразилась в социальных сетях после того, как Виктор Орбан заявил, что 280 несовершеннолетних шведских девушек были арестованы за убийство, процитировав сообщение немецкой газеты.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон публично опроверг сообщение своего венгерского коллеги Виктора Орбана в социальной сети X о том, что шведские преступные группировки эксплуатируют и заставляют несовершеннолетних девочек становиться убийцами.

Орбан разместил видеоролик со ссылкой на сообщение немецкой газеты Die Welt о том, что шведские банды вербуют девочек-подростков для совершения насильственных преступлений, таких как убийства или взрывы.

"Шведское правительство читает нам лекции о верховенстве закона. Между тем, согласно статье Die Welt, преступные сообщества используют шведских детей в качестве убийц, зная, что система не вынесет обвинительного приговора. Страна, некогда известная своим порядком и безопасностью, теперь рушится: более 280 несовершеннолетних девочек арестованы за убийство, семьи живут в страхе. Это душераздирающе. Шведский народ заслуживает лучшего!", - написал Орбан.

"Это возмутительная ложь", - ответил Ульф Кристерссон в своем собственном посте на сайте X, добавив: "Неудивительно, что это исходит от человека, который уничтожает верховенство закона в своей собственной стране. Орбан в отчаянии перед предстоящими выборами в Венгрии".

Сообщение немецкой газеты вызвало дискуссию

По данным немецкой газеты, в Швеции девочки-подростки все чаще вербуются бандами для совершения преступлений. В сообщении говорится, что в связи с этим правящая коалиция Стокгольма рассматривает возможность снижения возраста уголовной ответственности до 13 лет.

По данным Die Welt, в прошлом году около 280 несовершеннолетних девочек находились под следствием за убийство, непредумышленное убийство или насильственные преступления.

Газета напоминает, что в последние годы Швеция борется с ростом преступности. Ответственные за это банды состоят в основном из молодых людей с мигрантским прошлым, которые борются за контроль над рынком наркотиков, утверждает газета.

Ранее министр юстиции Швеции Гуннар Стрёммер предупредил, что вовлечение молодых девушек в преступные круги гораздо более распространено, чем предполагалось ранее.

Лидеры двух стран враждуют уже много лет: Стокгольм яростно критикует венгерское правопорядок по целому ряду вопросов, включая запрет гей-прайда.

В ответ Венгрия вместе с Турцией почти два года блокировала вступление Швеции в НАТО, после того как скандинавская страна подала заявку на вступление в альянс после начала полномасштабного вторжения России на Украину.

Швеция вступила в НАТО в 2024 году, после того как венгерский парламент окончательно ратифицировал шведскую заявку.

Кто не платит алименты: обновлённый список ограничения прав

Новости Латвии 10:44

Новости Латвии 0 комментариев

Число должников по алиментам в настоящее время превышает 47 тысяч человек, однако общее число детей, нуждающихся в финансовой поддержке из Гарантийного фонда алиментов, уменьшается. При этом задолженность неплательщиков алиментов по-прежнему значительна и достигает 470 миллионов евро.

Число должников по алиментам в настоящее время превышает 47 тысяч человек, однако общее число детей, нуждающихся в финансовой поддержке из Гарантийного фонда алиментов, уменьшается. При этом задолженность неплательщиков алиментов по-прежнему значительна и достигает 470 миллионов евро.

Губит Латвию не русский: учитель истории

Мнения 10:26

Мнения 0 комментариев

Четыре латвийских школьника завоевали золотые медали в конкуренции 12 стран на Международной олимпиаде по английскому языку, которая прошла в Деве (Румыния) в конце августа.

Четыре латвийских школьника завоевали золотые медали в конкуренции 12 стран на Международной олимпиаде по английскому языку, которая прошла в Деве (Румыния) в конце августа.

«Израиль такой же варвар как Россия»: премьер Испании выступил с громким заявлением

Важно 10:24

Важно 0 комментариев

Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал отстранить Израиль от международных спортивных соревнований до прекращения войны в Газе. Заявление главы испанского правительство прозвучало после того, как пропалестинские активисты сорвали финальный этап велогонки "Вуэльта", из-за участия в ней израильской команды Israel Premier Tech.

Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал отстранить Израиль от международных спортивных соревнований до прекращения войны в Газе. Заявление главы испанского правительство прозвучало после того, как пропалестинские активисты сорвали финальный этап велогонки "Вуэльта", из-за участия в ней израильской команды Israel Premier Tech.

Израильская армия начала операцию по полной оккупации Газы

Мир 10:15

Мир 0 комментариев

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к наземному наступлению на город Газа. Об этом сообщает Axios со ссылкой на израильских чиновников.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к наземному наступлению на город Газа. Об этом сообщает Axios со ссылкой на израильских чиновников.

Загадочная смерть 30-летнего мужчины: соседи подозревают нехорошее

Выбор редакции 10:13

Выбор редакции 0 комментариев

В Валмиере мужчина погиб после падения из окна пятого этажа. Жители дома переживают случившееся, потому что от соседа такого не могли ожидать – погибший был домовитым, работящим, открытым и дружелюбным человеком. Окружающим трудно поверить, что это было самоубийство, сообщает «Degpunktā».

В Валмиере мужчина погиб после падения из окна пятого этажа. Жители дома переживают случившееся, потому что от соседа такого не могли ожидать – погибший был домовитым, работящим, открытым и дружелюбным человеком. Окружающим трудно поверить, что это было самоубийство, сообщает «Degpunktā».

«Латвия за» то, чтобы власти могли копаться в вашем телефоне: да неужели!? Вот вы — за?

Важно 10:07

Важно 0 комментариев

«Латвия готова поддержать регулирование Европейского Союза «Chat Control» для защиты детей в Интернете», сообщает новостная служба Латвийского телевидения. Это какая такая «Латвия», о которой говорит новостная служба LTV? - вопрошает Язеп Башко на портале Pietiek.com.

«Латвия готова поддержать регулирование Европейского Союза «Chat Control» для защиты детей в Интернете», сообщает новостная служба Латвийского телевидения. Это какая такая «Латвия», о которой говорит новостная служба LTV? - вопрошает Язеп Башко на портале Pietiek.com.

