Да у вас девушек вербуют для взрывов и убийств: реплика Орбана вызвала гнев премьера Швеции

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон публично опроверг сообщение своего венгерского коллеги Виктора Орбана в социальной сети X о том, что шведские преступные группировки эксплуатируют и заставляют несовершеннолетних девочек становиться убийцами.

Орбан разместил видеоролик со ссылкой на сообщение немецкой газеты Die Welt о том, что шведские банды вербуют девочек-подростков для совершения насильственных преступлений, таких как убийства или взрывы.

"Шведское правительство читает нам лекции о верховенстве закона. Между тем, согласно статье Die Welt, преступные сообщества используют шведских детей в качестве убийц, зная, что система не вынесет обвинительного приговора. Страна, некогда известная своим порядком и безопасностью, теперь рушится: более 280 несовершеннолетних девочек арестованы за убийство, семьи живут в страхе. Это душераздирающе. Шведский народ заслуживает лучшего!", - написал Орбан.

"Это возмутительная ложь", - ответил Ульф Кристерссон в своем собственном посте на сайте X, добавив: "Неудивительно, что это исходит от человека, который уничтожает верховенство закона в своей собственной стране. Орбан в отчаянии перед предстоящими выборами в Венгрии".

Сообщение немецкой газеты вызвало дискуссию

По данным немецкой газеты, в Швеции девочки-подростки все чаще вербуются бандами для совершения преступлений. В сообщении говорится, что в связи с этим правящая коалиция Стокгольма рассматривает возможность снижения возраста уголовной ответственности до 13 лет.

По данным Die Welt, в прошлом году около 280 несовершеннолетних девочек находились под следствием за убийство, непредумышленное убийство или насильственные преступления.

Газета напоминает, что в последние годы Швеция борется с ростом преступности. Ответственные за это банды состоят в основном из молодых людей с мигрантским прошлым, которые борются за контроль над рынком наркотиков, утверждает газета.

Ранее министр юстиции Швеции Гуннар Стрёммер предупредил, что вовлечение молодых девушек в преступные круги гораздо более распространено, чем предполагалось ранее.

Лидеры двух стран враждуют уже много лет: Стокгольм яростно критикует венгерское правопорядок по целому ряду вопросов, включая запрет гей-прайда.

В ответ Венгрия вместе с Турцией почти два года блокировала вступление Швеции в НАТО, после того как скандинавская страна подала заявку на вступление в альянс после начала полномасштабного вторжения России на Украину.

Швеция вступила в НАТО в 2024 году, после того как венгерский парламент окончательно ратифицировал шведскую заявку.