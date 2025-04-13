Именно так и произошло. Хотя до общественности медленно доводили шокирующие новости об этом проекте, когда стало ясно, что под большим вопросом не только сообщение с Рижским аэропортом, новый железнодорожный мост через Даугаву, но даже прибытие самой линии в Ригу и, скорее всего, поезда, следующие через Ригу в Саласпилс, общественность объединилась в волне яростного возмущения.

Проблема Rail Baltica не исчезла из заголовков газет. Правительство Силини из-за этого скандала висело на волоске. Но... блестяще вышло их положения.

Rail Baltica изчезла из топа новостей. Один Андрис Кулбергс, бывший председатель парламентской комиссии по расследованию Rail Baltica, продолжает «беситься» в социальных сетях, пытаясь вернуть тему на вершину политической повестки дня. Что же произошло?

Тут очень помог министр сообщения, вечно болтающий бездельник Каспар Бришкенс. Трудно придумать лучший громоотвод. Если бы на его месте был условный Рихард Козловскис, с трудом выдавливающий из себя пару фраз, Силине пришлось бы объясняться с публикой самой – со всеми вытекающими отсюда последствиями. И так оставалось только позволить Бришкенсу рыть себя яму, что он и делал, никогда не закрывая рот - главный инструмент своей работы.

Устранение Бришкенса, несомненно, сыграло положительную роль в жизнеспособности правительства Силиня, но свая на Даугаве, гигантское здание вокзала в аэропорту, которое никому не нужно, задержки в строительстве и отсутствие финансирования никуда не делись. Обо всем этом Кулбергс отчаянно кричит, пересиливая желание использовать пятиэтажный мат (как он сам говорит). Но его вопли уже напоминают глас вопиющего в пустыне. Что же изменилось?

А то, что всё постепенно встало на свои места. Благодаря Кулбергсу, все уже поняли, Что поезда начнут ходить по этому маршруту в лучшем случае в 2036 году. В худшем - около 2040 года. А значит, спешить больше некуда. Больше нет графиков, в которые нужно вписать фразу «всё, проект закончен». Если спешить некуда, то можно потихоньку строить что-то. На что есть деньги.

Иными словами, проект Rail Baltica кардинально изменил свое место в массовом сознании. Из приятной мечты он превратился в «чемодан без ручки». Из быстрого, комфортного, западноевропейского поезда в Таллин, Варшаву, Берлин - в дорогостоящий проект ЕС, который когда-то был начат и когда-то должен быть как-то завершен. Проблемы Rail Baltica больше не рассматриваются как ужасная катастрофа, а как одна из наших проблем. Я подчеркиваю - одна из...

Кулбергс спрашивает: «Входит ли Rail Baltica в план военной обороны Латвии», и очень возмущается, когда слышит ответ: нет, не входит. В лучшем случае линия будет построена в 2036 году. Если в планы Путина входит вторжение в страны Балтии, то, скорее всего, они будут реализованы до этого срока. Поэтому мы должны направить все наши оборонные ресурсы на проекты, где желаемий результат может быть получен до 2036 года.

Кулбергс поднимает множество вопросов, связанных с недостаточным финансированием маршрута и отсутствием конкретного плана строительства: «На мост через Даугаву не хватает 200 миллионов евро». Ну и что? Не будет денег, не будет и моста через Даугаву. Когда будут деньги (может быть, когда-нибудь), мы его построим. Кулбергс продолжает: «Общая протяженность первой фазы основного маршрута - 200 км, но деньги есть только на первые 43 км (от литовской границы до Иецавы)». Опять двадцать пять. Будут деньги - достроим. Что еще непонятно?

Это и есть план под названием "Даешь процесс, а не результат". Мы уже наелись гигантских станций и мостов. Теперь нужно платить по счетам, но если использовать метафоры, то «растягивание резины» также является частью этого плана.

Автобусная компания Lux Express только что закрыла маршрут Рига - центр города - аэропорт. Из-за низкого спроса. Оказалось, что за полчаса даже один автобус не заполнить. Для кого строится огромное здание вокзала у аэропорта, железная дорога стоимостью в миллиарды? Розовые очки мании величия спали. И общественности, и политикам стало ясно, что в основе проекта с самого начала лежали несколько преувеличенные амбиции.

Теперь, как это часто бывает в жизни, амбиции столкнулись с суровой реальностью, и всё встало на свои места. Если когда-нибудь мы вернемся к строительству этой трассы, мы закончим ее, стиснув зубы. Когда-нибудь. Но пока что чем меньше денег мы потратим на этот проект, тем больше останется на другие. В том числе на оборону".

Комментарий Press.lv

А самое милое во всем этом деле, что никто не виноват – а стало быть и наказывать некого. Ну, понизили в должности госсекретаря министерства сообщения. Ну, пересел Бришкенс из теплого кресла министра в теплое кресло председателя народохозяйственной комиссии Сейма. Ужасные кары!

Кстати, тут должность председателя правления airBaltic освободилась. Помяните наше слово – мы еще увидим на ней Бришкенса. Не тонет.