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CША запретили госслужащим вступать в интимные связи с гражданами Китая

Редакция PRESS 4 апреля, 2025 18:45

Мир 0 комментариев

Правительство США ввело масштабный запрет на романтические или сексуальные отношения между американскими государственными служащими и гражданами Китая в Китае — беспрецедентный шаг, которого не было со времен холодной войны.

Newsweek cо ссылкой на Associated Press сообщает, что четыре источника, непосредственно знакомых с новыми правилами, подтвердили, что политика вступила в силу в январе, незадолго до того, как посол США Николас Бернс покинул свой пост в Пекине.

Она распространяется на всех американских дипломатов, членов их семей и подрядчиков с допуском к секретной информации, находящихся в дипломатических учреждениях США в материковом Китае и Гонконге.

Детали о том, что именно считается «романтическими или сексуальными отношениями», не были раскрыты, а сама политика не была опубликована или официально объявлена.

Этот запрет расширяет более ограниченную политику, введенную прошлым летом, которая запрещала отношения между американскими сотрудниками и китайским вспомогательным персоналом, таким как охранники.

Теперь правило запрещает любые интимные отношения с гражданами Китая во время нахождения в Китае, сообщает AP.

Это возвращает ограничения времен холодной войны, ранее распространенные в период напряженности между США и СССР, сигнализируя о повышенной бдительности в отношении тактики вербовки иностранных агентов.

Хотя некоторые ведомства исторически требовали раскрытия информации об интимных отношениях в странах с высоким уровнем риска, полный запрет на личные связи в такой важной с геополитической точки зрения стране, как Китай, является редким явлением.

Лица, уже состоящие в отношениях с гражданами Китая, могут подать заявку на освобождение от запрета. В случае отказа им придется либо прекратить отношения, либо покинуть назначенный пост.

Нарушителей политики ожидает немедленная высылка из Китая.
Дипломаты и разведчики, долгое время работавшие в Китае, отмечают, что

тактика «медовых ловушек» (соблазнение с целью шпионажа) остается известным приемом Пекина.
Новые сотрудники США регулярно проходят инструктажи по безопасности с примерами попыток китайской разведки заманить американских чиновников в компрометирующие ситуации.

Во времена холодной войны аналогичный запрет был введен в 1987 году после того, как американский морской пехотинец в Москве был скомпрометирован советским агентом. Эти ограничения были смягчены после распада СССР в 1991 году.

Пока неясно, последуют ли другие американские представительства в странах с высоким уровнем риска этому примеру или же китайский случай останется уникальным. Действующие запреты на fraternization (служебные и личные отношения между коллегами) в других странах остаются засекреченными.

Без официального признания этого запрета вопросы его соблюдения и последствий могут вызвать серьезные споры среди дипломатов и защитников гражданских свобод, особенно если подобные меры будут распространяться и на другие страны.

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