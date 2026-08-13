Но даже пережившего детство осьминога ещё надо накормить. И здесь начинается почти ресторанная история.

Морской биолог Иэн Глидолл объясняет, что осьминогам можно предложить специальную рыбную пасту. Они даже могут её съесть. Но постоянно питаться одним и тем же многие не хотят. Составлять разнообразное меню для тысяч привередливых обитателей фермы может оказаться настолько дорого, что корм будет стоить больше выращенного осьминога.

Есть и другая проблема. Осьминоги по природе одиночки, плохо приспособленные к жизни в тесной компании. При этом исследования находят серьёзные свидетельства их способности чувствовать и воспринимать происходящее.