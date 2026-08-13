Спустя четыре года грандиозный план отправили на полку.
Официально компания объяснила отказ деловыми и регуляторными причинами. Но специалисты давно предупреждали: превратить осьминога в обычное сельскохозяйственное животное оказалось чрезвычайно сложно.
Проблемы начинаются практически с рождения. Личинки обыкновенного осьминога первые недели проводят в толще воды, а малейшее нарушение условий может привести к их гибели.
Но даже пережившего детство осьминога ещё надо накормить. И здесь начинается почти ресторанная история.
Морской биолог Иэн Глидолл объясняет, что осьминогам можно предложить специальную рыбную пасту. Они даже могут её съесть. Но постоянно питаться одним и тем же многие не хотят. Составлять разнообразное меню для тысяч привередливых обитателей фермы может оказаться настолько дорого, что корм будет стоить больше выращенного осьминога.
Есть и другая проблема. Осьминоги по природе одиночки, плохо приспособленные к жизни в тесной компании. При этом исследования находят серьёзные свидетельства их способности чувствовать и воспринимать происходящее.
Некоторые морские биологи напоминают и о необычном устройстве их нервной системы: у осьминога центральный мозг и крупные нервные центры в каждом из восьми щупалец. Значительная часть обработки информации происходит буквально в его руках.
Пока создать крупную промышленную ферму обыкновенных осьминогов никому не удалось. Похожие громкие планы раньше появлялись и в Японии, но массового производства также не получилось.
А спрос никуда не исчез. Ежегодно в мире вылавливают около 370 тысяч тонн осьминогов. Одна только Испания съедает примерно 40 тысяч тонн в год.
Так что идея выращивать их, скорее всего, ещё вернётся. Вопрос лишь в том, кто первым сумеет убедить одиночку с восемью щупальцами регулярно есть одну и ту же рыбную пасту и спокойно жить вместе с тысячами соседей.
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