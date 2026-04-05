Civinity Group: необходимы более чёткие правила управления резервами зданий

Редакция PRESS 5 апреля, 2026 13:42

0 комментариев

Для повышения эффективности управления жилыми домами и проведения срочно необходимых реноваций в Латвии ключевую роль играет нормативная база, регулирующая использование финансовых резервов, считает старший юрист Civinity Group Армандс Логинс.

Сектор регулируется Законом об управлении жилыми домами, который определяет принципы управления, ответственность управляющих, а также права и обязанности товариществ собственников квартир. Однако на практике применение этого закона всё ещё вызывает неопределённости, особенно в части разделения ответственности между управляющими и собственниками.

Поправки к закону, вступившие в силу в июле 2025 года, усилили роль товариществ собственников, уточнили организацию процесса управления и внесли ряд улучшений, направленных на обеспечение преемственности и большей прозрачности.

Тем не менее, как подчёркивает А. Логинс, этих изменений недостаточно для устранения всех практических неясностей:

«Ответственность товариществ собственников должна чётко включать вопросы резервов — их размер и использование как единого блока, в то время как услуги управляющего, включая обязательные работы и их стоимость, должны быть определены как отдельная услуга. Разделение услуг и коллективных финансовых интересов собственников сделает рынок управления более прозрачным и понятным».

Следующим шагом должно стать ещё более чёткое определение:

что входит в услуги управляющего и их структуру затрат;
что относится к решениям и резервам товарищества собственников;
как эти элементы отражаются в платежах и отчётах для жильцов.
Такие изменения не только снизят неопределённость, но и будут способствовать развитию конкуренции на рынке управления недвижимостью. При чётком разграничении услуг управляющие будут конкурировать прежде всего по качеству, эффективности и уровню сервиса.

При этом важно понимать, что совершенствование регулирования напрямую связано с вовлечённостью жителей. В сфере реновации ключевой проблемой остаётся отношение собственников и их готовность принимать долгосрочные решения. Реализация проектов требует коллективного согласия, а процесс часто тормозится осторожностью или недостаточным пониманием преимуществ.

Без активного участия жителей темпы реновации существенно не вырастут. Поэтому важно не только совершенствовать законодательство, но и повышать осведомлённость общества о значении качественного управления и реновации в долгосрочной перспективе.

Комментарии (0)
Комментарии (0)

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб
Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб (1)

Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана
Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана

«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)
«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Уже и латышский выучили: мошенники — теперь и в интернет-магазинах!

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

Марафон контроля скорости проводит ЕС на этой неделе: что будет?

С понедельника по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции "Roadpol", в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

С понедельника по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции "Roadpol", в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

Хочу взять в долг у друга крупную сумму: как по правилам?

-У меня есть возможность одолжить у друга 10 000 евро. Конечно, будем подписывать договор займа. Заем я должен буду вернуть через год без процентов. Не знаю, имеет ли значение – мы оба граждане Латвии. В каком случае будет считаться, что это мой доход и мне надо будет платить налог? Надо будет указывать заем в декларации?

-У меня есть возможность одолжить у друга 10 000 евро. Конечно, будем подписывать договор займа. Заем я должен буду вернуть через год без процентов. Не знаю, имеет ли значение – мы оба граждане Латвии. В каком случае будет считаться, что это мой доход и мне надо будет платить налог? Надо будет указывать заем в декларации?

Последствия штормов: океан поглощает португальские пляжи

По данным Португальского агентства по охране окружающей среды, в некоторых точках побережья океан поглотил до 20 метров пляжа. Правительство выделило на восстановление территорий 111 миллионов евро.

По данным Португальского агентства по охране окружающей среды, в некоторых точках побережья океан поглотил до 20 метров пляжа. Правительство выделило на восстановление территорий 111 миллионов евро.

Нужно ли платить налог при продаже сельскохозяйственной земли?

-У меня есть земельный участок, имеющий сельскохозяйственный статус, без застроек и леса. Выращиваю пшеницу. Это правда, что при продаже такого участка тоже есть освобождение от налога на доход? 

-У меня есть земельный участок, имеющий сельскохозяйственный статус, без застроек и леса. Выращиваю пшеницу. Это правда, что при продаже такого участка тоже есть освобождение от налога на доход? 

