Civinity Group: необходимы более чёткие правила управления резервами зданий

Сектор регулируется Законом об управлении жилыми домами, который определяет принципы управления, ответственность управляющих, а также права и обязанности товариществ собственников квартир. Однако на практике применение этого закона всё ещё вызывает неопределённости, особенно в части разделения ответственности между управляющими и собственниками.

Поправки к закону, вступившие в силу в июле 2025 года, усилили роль товариществ собственников, уточнили организацию процесса управления и внесли ряд улучшений, направленных на обеспечение преемственности и большей прозрачности.

Тем не менее, как подчёркивает А. Логинс, этих изменений недостаточно для устранения всех практических неясностей:

«Ответственность товариществ собственников должна чётко включать вопросы резервов — их размер и использование как единого блока, в то время как услуги управляющего, включая обязательные работы и их стоимость, должны быть определены как отдельная услуга. Разделение услуг и коллективных финансовых интересов собственников сделает рынок управления более прозрачным и понятным».

Следующим шагом должно стать ещё более чёткое определение:

что входит в услуги управляющего и их структуру затрат;

что относится к решениям и резервам товарищества собственников;

как эти элементы отражаются в платежах и отчётах для жильцов.

Такие изменения не только снизят неопределённость, но и будут способствовать развитию конкуренции на рынке управления недвижимостью. При чётком разграничении услуг управляющие будут конкурировать прежде всего по качеству, эффективности и уровню сервиса.

При этом важно понимать, что совершенствование регулирования напрямую связано с вовлечённостью жителей. В сфере реновации ключевой проблемой остаётся отношение собственников и их готовность принимать долгосрочные решения. Реализация проектов требует коллективного согласия, а процесс часто тормозится осторожностью или недостаточным пониманием преимуществ.

Без активного участия жителей темпы реновации существенно не вырастут. Поэтому важно не только совершенствовать законодательство, но и повышать осведомлённость общества о значении качественного управления и реновации в долгосрочной перспективе.