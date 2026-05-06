«Civinity Group»: Что отличает высокоэффективные здания от дорогостоящих ошибок

Успешные здания — это не только визуально хорошо спроектированные объекты; это тщательно продуманные системы, в которых инженерные решения, планировка и потребности в обслуживании согласованы между собой. В высокоэффективном здании все аспекты реализованы комплексно: эффективное отопление, качественная вентиляция и удобная в обслуживании инфраструктура.

«Здания не становятся проблемными за одну ночь. Они отражают решения, принятые на самых ранних этапах развития проекта, поэтому эти решения должны быть тщательно продуманы», — говорит операционный директор «Civinity Group» Тадас Матёшайтис. «Если в процессе проектирования учитываются эксплуатационные аспекты, здание будет работать оптимально. Проекты, в которых экспертиза в сфере управления недвижимостью и инженерных систем привлекается на раннем этапе, в долгосрочной перспективе обычно функционируют лучше. Такие здания легче обслуживать, они более энергоэффективны и лучше адаптированы к реальным потребностям жителей».

Скрытое влияние инженерных решений и обслуживания

За каждым хорошо функционирующим зданием стоит сеть инженерных систем, работающих слаженно и зачастую незаметно для жителей. Отопление, охлаждение, водоснабжение и вентиляция должны работать согласованно и эффективно. Если эти системы плохо спроектированы или установлены, последствия могут быть дорогостоящими и создающими серьёзные неудобства.

Частой проблемой зданий с низкой эффективностью является отсутствие стратегии профилактического обслуживания. Без чёткого планирования небольшие технические неполадки могут перерасти в дорогостоящий ремонт. Кроме того, плохо согласованные системы могут приводить к потерям энергии, неравномерной температуре и снижению комфорта внутри помещений.

«Выбор самого дешёвого инженерного решения часто впоследствии приводит к самым дорогим проблемам — и наоборот», — объясняет Тадас Матёшайтис. Здания, которые действительно «работают», обычно имеют одну общую черту: их системы проектируются с расчётом на эффективность в течение всего жизненного цикла. Это означает, что учитываются не только затраты на установку, но и обслуживание, долговечность и долгосрочная эффективность.

Качество управления как фактор создания ценности

Даже самое хорошо спроектированное здание может работать плохо, если им неправильно управляют. Управление недвижимостью играет ключевую роль в обеспечении надлежащего обслуживания систем, своевременного решения проблем и стабильно высокого качества услуг для жильцов. Во многих случаях разница между высокоэффективным и проблемным зданием определяется именно тем, как оно управляется после ввода в эксплуатацию.

Профессиональное управление обеспечивает регулярные проверки, профилактическое обслуживание и чёткую коммуникацию с жителями. Оно также позволяет лучше планировать финансовые ресурсы, помогая избегать неожиданных расходов и сохранять стоимость недвижимости в долгосрочной перспективе.

«Управление недвижимостью — это уже не просто обслуживание. Это активная защита и увеличение стоимости объекта», — говорит Тадас Матёшайтис. «Хорошо управляемое здание не только обходится дешевле в эксплуатации, но и сохраняет более высокую привлекательность на рынке».

По мере роста ожиданий жителей роль управления становится ещё важнее. Сегодня люди ожидают не просто место для жизни, а хорошо функционирующую среду, обеспечивающую комфорт, эффективность и устойчивость.

От краткосрочного мышления к ценности жизненного цикла

Одной из главных причин, почему одни здания успешны, а другие сталкиваются с проблемами, является подход, лежащий в основе их разработки. Проекты, ориентированные только на снижение первоначальных затрат, в долгосрочной перспективе часто приводят к более высоким расходам. Напротив, проекты, использующие подход жизненного цикла и учитывающие совокупную стоимость владения, обычно дают лучшие результаты как для девелоперов, так и для жителей.

Эта тенденция становится всё более заметной на фоне колебаний цен на энергию и ужесточения стандартов устойчивого развития. Эффективные здания с хорошо продуманными системами и профессиональным управлением способны существенно снизить эксплуатационные расходы, одновременно улучшая экологические показатели.

В конечном итоге здания, которые действительно «работают», — это те, которые проектируются и управляются с расчётом на будущее. Они обеспечивают баланс между стоимостью, качеством и функциональностью, сохраняя высокую эффективность не только в момент сдачи объекта, но и на протяжении десятилетий.

«Civinity Group» — одна из крупнейших групп по обслуживанию зданий и инженерным решениям в странах Балтии. Компания объединяет более 30 предприятий, обслуживающих около 10 миллионов квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости и установивших сотни инженерных систем в европейских городах. В 2023 году в команде «Civinity Group» работало более 1500 сотрудников в Литве, Латвии и Великобритании, обеспечивая широкую и масштабируемую платформу услуг.







