Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Мая Завтра: Ilvija, Marlena, Ziedone
Доступность

«Civinity Group»: Что отличает высокоэффективные здания от дорогостоящих ошибок

Редакция PRESS 6 мая, 2026 16:02

Важно 0 комментариев

Некоторые здания с первого дня кажутся интуитивно удобными, эффективными и комфортными, тогда как другие быстро выявляют недостатки, создающие неудобства для жильцов и увеличивающие расходы. Как отмечает «Civinity Group», один из крупнейших поставщиков услуг по обслуживанию зданий и разработчиков инженерных и технологических решений в Балтии, разница часто заключается в решениях, принятых задолго до завершения строительства.

Успешные здания — это не только визуально хорошо спроектированные объекты; это тщательно продуманные системы, в которых инженерные решения, планировка и потребности в обслуживании согласованы между собой. В высокоэффективном здании все аспекты реализованы комплексно: эффективное отопление, качественная вентиляция и удобная в обслуживании инфраструктура.

«Здания не становятся проблемными за одну ночь. Они отражают решения, принятые на самых ранних этапах развития проекта, поэтому эти решения должны быть тщательно продуманы», — говорит операционный директор «Civinity Group» Тадас Матёшайтис. «Если в процессе проектирования учитываются эксплуатационные аспекты, здание будет работать оптимально. Проекты, в которых экспертиза в сфере управления недвижимостью и инженерных систем привлекается на раннем этапе, в долгосрочной перспективе обычно функционируют лучше. Такие здания легче обслуживать, они более энергоэффективны и лучше адаптированы к реальным потребностям жителей».

Скрытое влияние инженерных решений и обслуживания

За каждым хорошо функционирующим зданием стоит сеть инженерных систем, работающих слаженно и зачастую незаметно для жителей. Отопление, охлаждение, водоснабжение и вентиляция должны работать согласованно и эффективно. Если эти системы плохо спроектированы или установлены, последствия могут быть дорогостоящими и создающими серьёзные неудобства.

Частой проблемой зданий с низкой эффективностью является отсутствие стратегии профилактического обслуживания. Без чёткого планирования небольшие технические неполадки могут перерасти в дорогостоящий ремонт. Кроме того, плохо согласованные системы могут приводить к потерям энергии, неравномерной температуре и снижению комфорта внутри помещений.

«Выбор самого дешёвого инженерного решения часто впоследствии приводит к самым дорогим проблемам — и наоборот», — объясняет Тадас Матёшайтис. Здания, которые действительно «работают», обычно имеют одну общую черту: их системы проектируются с расчётом на эффективность в течение всего жизненного цикла. Это означает, что учитываются не только затраты на установку, но и обслуживание, долговечность и долгосрочная эффективность.

Качество управления как фактор создания ценности

Даже самое хорошо спроектированное здание может работать плохо, если им неправильно управляют. Управление недвижимостью играет ключевую роль в обеспечении надлежащего обслуживания систем, своевременного решения проблем и стабильно высокого качества услуг для жильцов. Во многих случаях разница между высокоэффективным и проблемным зданием определяется именно тем, как оно управляется после ввода в эксплуатацию.

Профессиональное управление обеспечивает регулярные проверки, профилактическое обслуживание и чёткую коммуникацию с жителями. Оно также позволяет лучше планировать финансовые ресурсы, помогая избегать неожиданных расходов и сохранять стоимость недвижимости в долгосрочной перспективе.

«Управление недвижимостью — это уже не просто обслуживание. Это активная защита и увеличение стоимости объекта», — говорит Тадас Матёшайтис. «Хорошо управляемое здание не только обходится дешевле в эксплуатации, но и сохраняет более высокую привлекательность на рынке».

По мере роста ожиданий жителей роль управления становится ещё важнее. Сегодня люди ожидают не просто место для жизни, а хорошо функционирующую среду, обеспечивающую комфорт, эффективность и устойчивость.

От краткосрочного мышления к ценности жизненного цикла

Одной из главных причин, почему одни здания успешны, а другие сталкиваются с проблемами, является подход, лежащий в основе их разработки. Проекты, ориентированные только на снижение первоначальных затрат, в долгосрочной перспективе часто приводят к более высоким расходам. Напротив, проекты, использующие подход жизненного цикла и учитывающие совокупную стоимость владения, обычно дают лучшие результаты как для девелоперов, так и для жителей.

Эта тенденция становится всё более заметной на фоне колебаний цен на энергию и ужесточения стандартов устойчивого развития. Эффективные здания с хорошо продуманными системами и профессиональным управлением способны существенно снизить эксплуатационные расходы, одновременно улучшая экологические показатели.

В конечном итоге здания, которые действительно «работают», — это те, которые проектируются и управляются с расчётом на будущее. Они обеспечивают баланс между стоимостью, качеством и функциональностью, сохраняя высокую эффективность не только в момент сдачи объекта, но и на протяжении десятилетий.

«Civinity Group» — одна из крупнейших групп по обслуживанию зданий и инженерным решениям в странах Балтии. Компания объединяет более 30 предприятий, обслуживающих около 10 миллионов квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости и установивших сотни инженерных систем в европейских городах. В 2023 году в команде «Civinity Group» работало более 1500 сотрудников в Литве, Латвии и Великобритании, обеспечивая широкую и масштабируемую платформу услуг.
 
 
 
 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
Важно

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (1)

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
Важно

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
Важно

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Важно 19:52

Важно 0 комментариев

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Читать
Загрузка

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Важно 17:02

Важно 0 комментариев

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Читать

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Важно 16:52

Важно 0 комментариев

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Читать

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Новости Латвии 16:33

Новости Латвии 0 комментариев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Читать

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Важно 15:09

Важно 0 комментариев

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

Читать

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Важно 15:03

Важно 0 комментариев

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Читать

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года

ЧП и криминал 14:33

ЧП и криминал 0 комментариев

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

Читать