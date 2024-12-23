Чёрные дни для кошельков: подводные камни рождественских акций

Сколько вы собираетесь потратить на новогодние и рождественские подарки? Такой вопрос часто задают нам в ходе традиционных предпраздничных соцопросов. И люди отвечают: кто 40 евро, кто 100, кто больше... и так далее. Но настоящие любители шопинга знают, что планировать заранее сумму, которую ты в итоге потратишь на покупки, - наивно.

Статистика показывает, что в ходе акций перед Рождеством и Новым годом оборот торговли достигает годового (!) объема. Порой и люди в ажиотаже скидок тратят суммы, равные расходам за несколько месяцев.

И это не только подарки...

Купить – выгодно

Многие специально откладывают покупки домашней техники, одежды и обуви на конец года, когда начинаются бешеные скидки. Хотя по большей части это товары прошлого сезона, или товары, которые не пользуются массовым спросом (а по низкой цене возьмут), или вещи более низкого качества - товары, которые покупают в Китае, Пакистане по дешевке, как говорится - вагонами.

Но цены берут свое. Как говорят иные экономные хозяйки, зачем в октябре, в начале сезона, покупать сапоги за 220 евро, например, когда в декабре они будут стоить 170? А начать зиму можно в прошлогодних ботинках.

Или холодильник, который семья планировала купить еще летом, ждал до декабрьской зарплаты, когда его цена снизилась на 20%. Хотя на именно такой, как они хотели, цена осталась прежняя, но этот тоже хороший, а главное – на 100 евро дешевле...

В витринах магазинов – зазывные плакаты. Огромные цифры – 20%, 50%. Заходи, покупай почти даром! Да, купить можно много и дешево, и порой даже то, что надо. Вот удача: свитер за 63 евро присматривала, но жалко денег – шерсти там 7%. А тут скидки – и цена 40. Это уже другое дело!

Или выходит (вернее, вываливается) из торгового центра семья, нагруженная ворохом покупок – с пакетами, свертками, какими-то рулонами. До автомобиля не дойти. Жена оставляет супруга сторожить кучу покупок, а сама пробирается к автомобилю на стоянке. Вслед ей доносится беспомощное ворчание мужа: «Теперь на праздничный стол где деньги возьмем?» Да, дамы, не забывайте, что мужьям ценнее сытное, качественное питание и бодрящие напитки, чем замена люстры в гостиной...

Хорошая цена была...

В дни скидок во многих домах появляется масса новых, но, как показывает время, совсем ненужных вещей.

Так, иная любительница выгодного шопинга вешает в шкаф дешево купленную куртку и случайно обнаруживает, что там висит другая - еще ни разу не надетая, купленная год назад в такой же скидочный чес. Аналогично на полке стоят пять-шесть пар обуви, которые никак не успеть сносить, а мода-то проходит. Но уж больно заманчивая цена была...

И как не тратиться-то? Изо всех углов и щелей вылезают заманчивые предложения. Телефон только и пикает: электротехника только для вас; возьмите кредит и не платите комиссионные, выбор обуви специально для вас... Или так называемые «черные пятницы», «волшебные ночи», как их называют рекламодатели. Вот только еще недавно эти пятничные ночи растягивались на ближайшие выходные и понедельник, а теперь – на недели... Ну правда, нельзя же ограничивать потребителя одной только ночью!

Опрометчиво закупившись, люди порой приходят домой и спрашивают себя: зачем мне все это? Вот оно – похмелье после шопинга... Но дело тут не только в невоздержанности, увлекаемости, неконтролируемости (назовите как хотите) покупателей, но и в хитростях торговцев. Они прекрасно знают слабости покупателей, тем более что в основном на такой шопинг ходят люди с небольшими доходами, и, ориентируя покупателя исключительно на низкую цену, продают то, что надо им продать, причем все равно с выгодой для себя. И это надо учитывать, когда мы пускаемся в путешествие за покупками...

Уловки торговцев

В Центр защиты прав потребителей (PTAC) поступает немало жалоб на некачественные товары, купленные в скидочной горячке в магазинах или онлайн. Здесь в основном бывает так, что товар пришел не тот, который был изображен на картинке, или пришел позже обещанного срока, или вовсе не пришел.

В этом году центр запустил кампанию «Не верьте в чудеса Интернета!», в ходе которой потребителей и продавцов информируют и просвещают о безопасных интернет-покупках как во время «черной пятницы», так и в Рождество.

Например, торговцам напоминают, что они должны указывать скидки «Черной пятницы» в интернет-магазинах - исходя из самой низкой цены за последние 30 дней. Ну да: что это за скидки, если вчера цену подняли, а сегодня опустили...

Насчет цен. Наблюдательные покупатели (те, которые постоянно прочесывают магазины и просторы Интернета) хорошо знают, сколько стоят те или иные вещи, на которые они положили глаз.

Например, распространенная уловка торговцев в небольших магазинах: перед скидками хозяева и продавцы сидят ночь и переклеивают ценники. Приходишь в магазин, где на входе, как швейцары в старом ресторане, стоят огромные цифры «50%», и начинаешь перебирать одежку на вешалках. О, вот знакомое пальто. Стоило 270 евро, было дорого. Сейчас зачеркнуто 320 и приклеена «новая» цена – 270 евро. Или еще лучше. Брюки стоили 55 евро, во время скидок они вдруг повысились до 60, а старая цена – 70 евро – перечеркнута...

Аналогично, бывает, лукавят и интернет-магазины. Вот душевая кабина – 325 евро. Глазам не верю: и в ноябре она стоила столько же, только теперь якобы старая цена внизу указана – 370...

Что говорит ИИ?

Во время самой горячей маркетинговой кампании «черной пятницы» в 2023 году организации защиты прав потребителей в 16 странах ЕС, в том числе латвийский PTAC, призвали на помощь силы искусственного интеллекта, чтобы проанализировать эффективность «черных распродаж» и выяснить, реальны ли объявленные чудесные скидки или это просто маркетинговый трюк и торговцы вводят потребителей в заблуждение.

С помощью виртуального инструмента была получена и собрана информация за некоторое время до начала большого скидочного безумия, чтобы увидеть, не была ли цена, с которой предлагалась скидка, намеренно повышена незадолго до этого или же ценой не манипулировали.

Инструмент ИИ задействовали для проверки подлинности скидок на 516 сайтах/магазинах, обработана информация по 28 000 товарам. Несоответствия предлагаемых скидок были обнаружены в 72% всех интернет-магазинов.

Почти в 52% случаев цена, от которой предоставлялась скидка, была нереальной и искусственно завышенной по сравнению с ценами на товар ранее. Так торговцы пытаются искусственно увеличить предлагаемую скидку. Например, данный товар стоил 80 евро, но в маркетинговой кампании «черная пятница» торговец указал, что предыдущая цена равна 100 евро. А скидка 20% привлекает покупателя.

(!) Нормативы ЕС (и, соответственно, Латвии) предусматривают, что скидки должны предоставляться от самой низкой цены, действовавшей в течение последних 30 дней. И эта норма направлена на защиту прав потребителя, чтобы уберечь его от обманных цен и невыгодных покупок.

В 48% случаях были обнаружены различные манипуляции с ценами, нарушающие этот 30-дневный принцип. Цену искусственно поднимали, например, за две недели до продажи или на несколько дней, а затем снова опускали до обычной цены...

В Латвии с помощью ИИ проверили действительность скидок в четырех популярных интернет-магазинах - и во всех были обнаружены манипуляции с минимальной ценой. PTAC призвал интернет-продавцов исправить ситуацию и в будущем справедливо указывать цены.

В этом году PTAC проводит мониторинг маркетинговых кампаний интернет-магазинов, проводящих акцию «черная пятница». Результаты этих проверок будут обобщены после скидочного периода.

Но, как говорится, покупатель и продавец - будьте взаимно вежливы! То есть одни – разумны, вторые – честны...

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Если вам сделали выгодное предложение - подумайте, для кого оно выгодно: для вас или для того, кто предлагает...

Вера СТЕПНОВА