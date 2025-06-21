Чужеземный захватчик: в Латвии предлагают безжалостно рвать люпины. Финнам за это платят реальные деньги

Как поясняет представитель Ботанического сада Латвийского университета Анния Тия Барникова‑Бондаре, люпин обогащает почву, что разрушает привычную среду обитания для многих редких видов. «Изменение химического состава почвы приводит к тому, что редкие виды вытесняются», — предупреждает она.

Учёные и экологи призывают — не оставайтесь равнодушными. Любой может помочь: достаточно срывать люпины, пока они не успели дать семена.

А в Финляндии к этому подходят ещё активнее. В Хельсинки действует специальная программа: за уничтожение люпинов жителям платят реальные деньги — до €0,25 за каждый квадратный метр убранных растений. Для этого нужно сфотографировать участок до и после уборки и загрузить фото в специальное приложение.