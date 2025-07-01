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«Чувствую себя, как состарившаяся звезда хип-хопа»: Клейнбергс стал мэром Риги

© LETA 1 июля, 2025 10:53

Новости Латвии 0 комментариев

Приняв эстафету от предшественника Вилниса Кирсиса ("Новое Единство"), Виестурс Клейнбергс ("Прогрессивные") в минувшую пятницу стал председателем Рижской думы. Его поддержали 34 депутата коалиции. Клейнбергс пообещал быть мэром всех рижан: мэром избирателей своей партии, коалиции и оппозиционных партий, а также главой самоуправления для тех рижан, которые на выборы не пошли.

Надев символическую цепь градоначальника, Клейнбергс признался: "Я чувствую себя, как состарившаяся звезда хип-хопа на фестивале "Positivus". Но я человек консервативный и очень уважаю традиции - в семье, в стране и в Риге тоже".

Почти пять лет назад, когда мэром Риги был избран Мартиньш Стакис, представлявший тогда еще не "Прогрессивных", а список нескольких партий, он отказался надеть цепь мэра. Стакис посчитал это игрой на публику и пообещал надеть цепь в том случае, если за пять лет заработает доверие рижан и после выборов 2025 года будет переизбран на пост мэра Риги. Но в середине срока он подал в отставку и позже предпочел продолжить карьеру в Европарламенте.

Атмосфера на первом заседании Рижской думы в пятницу была неожиданно позитивной.

Лидер партии "Латвия на первом месте" Айнарс Шлесерс, еще недавно оспаривавший результаты выборов в Рижскую думу, на заседании думы пообещал поддержку коалиции в принятии трудных решений. Этот шаг оценил член партии мэра Мартиньш Коссович, который на заседании отметил: "Для меня неожиданно, что бывают конструктивные дебаты. Спасибо! Я услышал и несколько конструктивных предложений. Пока у нас 34 голоса, но надеемся, что позже будет больше. Не загоняйте себя глубже в оппозицию, Голосуйте в соответствии со своей совестью, а не по фракционной дисциплине".

Последнее уже было адресовано Ринголдсу Балодису ("ЛПМ"), который заявил, что голосовать за Виестурса Клейнбергса ему не позволяет фракционная дисциплина.

Коалицию составят "Прогрессивные", Национальное объединение, "Новое Единство" и Латвийское объединение регионов (ЛОР).

Изменения коснулись всех фракций: фракцию "Нового Единства" теперь возглавит Линда Озола, которая только после выборов вступила в "Единство".

Руководителем фракции Нацобъединения и впредь будет Эйнарс Цилинскис, которого с седьмого места в списке избиратели подняли на второе, а Элину Трейю - с десятого места на третье. Среди избранных и Лаурис Эренпрейс, который в списке Нацобъединения оказался на 21-м месте.

(Latvijas Avīze)

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