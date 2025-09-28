Чударс: единственный способ привязать людей к регионам — создание рабочих мест

Тенденция к убыли населения в сельской местности наблюдается в течение 30 лет, в данный момент она притормозила, но не остановилась полностью.

Министр подчеркнул, что реальность такова и надо честно говорить об этом - в Латвии будут и уже есть места, где не будет людей.

На вопрос, есть ли какой-то план, чтобы остановить депопуляцию, министр ответил, что региональные центры развития играют решающую роль в обеспечении городской среды и предпосылок для развития бизнеса и промышленности в конкретных местах.

"Единственный момент, из-за чего люди принимают решение жить на малозаселённых территориях, это наличие рабочего места. Если рабочие места на конкретных территориях не создаются, мы никак не остановим депопуляцию, особенно это касается молодёжи", - сказал министр.

Он заявил, что её не может остановить и создание рабочих мест в публичном секторе на отдалённых территориях, потому что это просто не имеет экономического обоснования.

Министр заявил, что есть программа для непосредственной поддержки создания бизнес-проектов в регионах - по созданию индустриальных парков и инфраструктуры, связанной с деятельностью предприятий.

По его мнению, это даёт результаты по существу, так как создаются предпосылки для того, чтобы предприниматель пришёл в относительно готовую среду без дополнительных инвестиций в подключения, дороги, а в отдельных случаях - и в промышленные здания.