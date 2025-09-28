Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Чударс: единственный способ привязать людей к регионам — создание рабочих мест

© LETA 28 сентября, 2025 14:42

Важно 0 комментариев

LETA

Другого способа остановить депопуляцию не существует, в этом признался в интервью агентству LETA министр охраны окружающей среды и регионального развития Раймондс Чударс ("Новое единство").

Тенденция к убыли населения в сельской местности наблюдается в течение 30 лет, в данный момент она притормозила, но не остановилась полностью.

Министр подчеркнул, что реальность такова и надо честно говорить об этом - в Латвии будут и уже есть места, где не будет людей.

На вопрос, есть ли какой-то план, чтобы остановить депопуляцию, министр ответил, что региональные центры развития играют решающую роль в обеспечении городской среды и предпосылок для развития бизнеса и промышленности в конкретных местах.

"Единственный момент, из-за чего люди принимают решение жить на малозаселённых территориях, это наличие рабочего места. Если рабочие места на конкретных территориях не создаются, мы никак не остановим депопуляцию, особенно это касается молодёжи", - сказал министр.

Он заявил, что её не может остановить и создание рабочих мест в публичном секторе на отдалённых территориях, потому что это просто не имеет экономического обоснования.

Министр заявил, что есть программа для непосредственной поддержки создания бизнес-проектов в регионах - по созданию индустриальных парков и инфраструктуры, связанной с деятельностью предприятий.

По его мнению, это даёт результаты по существу, так как создаются предпосылки для того, чтобы предприниматель пришёл в относительно готовую среду без дополнительных инвестиций в подключения, дороги, а в отдельных случаях - и в промышленные здания.

Линда Фриденберга: система здравоохранения неустойчива из-за дефицита медсестёр

Важно 17:11

Важно 0 комментариев

Система здравоохранения в Латвии опирается на перегрузку персонала и на неустойчивые решения, заявила директор по уходу Детской клинической университетской больницы Линда Фриденберга.

Система здравоохранения в Латвии опирается на перегрузку персонала и на неустойчивые решения, заявила директор по уходу Детской клинической университетской больницы Линда Фриденберга.

Читать
Загрузка

«Эти школы — словно капсулы времени»: бывший учитель 13-й средней школы поделился опытом

Важно 16:13

Важно 0 комментариев

Учитель истории Эдвард Крустс опубликовал в "Фейсбуке" свои впечатления от работы в Рижской 13-й средней школе. Проработал он там совсем недолго и вскоре уволился. Причины его ухода, как утверждает сам Крустс, - (не)знание учениками латышского языка и общая атмосфера в школе. Предоставим, однако, слово ему самому.

Учитель истории Эдвард Крустс опубликовал в "Фейсбуке" свои впечатления от работы в Рижской 13-й средней школе. Проработал он там совсем недолго и вскоре уволился. Причины его ухода, как утверждает сам Крустс, - (не)знание учениками латышского языка и общая атмосфера в школе. Предоставим, однако, слово ему самому.

Читать

Скончался социолог Айгарс Фрейманис

Новости Латвии 15:22

Новости Латвии 0 комментариев

Вчера, 27 сентября, в возрасте 65 лет умер социолог, совладелец и руководитель предприятия Latvijas fakti Айгарс Фрейманис, как сообщает LSM.LV.

Вчера, 27 сентября, в возрасте 65 лет умер социолог, совладелец и руководитель предприятия Latvijas fakti Айгарс Фрейманис, как сообщает LSM.LV.

Читать

Концертный зал «Дзинтари» отремонтируют за миллион

Новости Латвии 15:11

Новости Латвии 0 комментариев

Об этом сообщается на сайте Юрмальской думы. Цель - улучшить доступность среды и физическую безопасность в Большом зале.

Об этом сообщается на сайте Юрмальской думы. Цель - улучшить доступность среды и физическую безопасность в Большом зале.

Читать

В ночь на понедельник ожидаются заморозки; столицу они пока обойдут стороной

Важно 14:51

Важно 0 комментариев

В ночь на понедельник на большей части территории страны небо постепенно прояснится, в результате чего, согласно прогнозу латвийских синоптиков, во второй половине ночи и с утра местами ожидаются заморозки.

В ночь на понедельник на большей части территории страны небо постепенно прояснится, в результате чего, согласно прогнозу латвийских синоптиков, во второй половине ночи и с утра местами ожидаются заморозки.

Читать

Прокуроров в стране полно, а рассмотрение дел тянется долго — в чём проблема?

Важно 14:14

Важно 0 комментариев

Бывший генпрокурор Юрис Стуканс на телеканале TV24 в программе Kur tas suns aprakts? пояснил, что отдача работы прокуроров и число завершённых дел по-прежнему меньше, чем в других европейских странах, и назвал одну из причин проблем.

Бывший генпрокурор Юрис Стуканс на телеканале TV24 в программе Kur tas suns aprakts? пояснил, что отдача работы прокуроров и число завершённых дел по-прежнему меньше, чем в других европейских странах, и назвал одну из причин проблем.

Читать