Чтобы в толпу отдыхающих никто не въехал: СГБ требует от организаторов мероприятий повышения безопасности

Действующее нормативное регулирование предусматривает соответствующие требования по обеспечению безопасности при проведении мероприятий повышенного риска, в которых планируется большое количество участников. В то же время в соответствии с тенденциями и возможными рисками требования к таким мероприятиям могут быть усовершенствованы, сообщили агентству ЛЕТА в службе.

В соответствии со своей компетенцией СГБ регулярно принимает превентивные меры по снижению рисков терроризма в Латвии. Служба предпринимает меры для своевременного выявления и предотвращения случаев радикализации, дает рекомендации по укреплению безопасности на объектах террористического риска и публичных мероприятиях.

Служба наладила тесное сотрудничество с организаторами мероприятий повышенного риска, обязанностью которых является разработка и согласование планов безопасности мероприятий с Государственной полицией, Государственной пожарно-спасательной службой и СГБ.

Организаторы также должны принять меры безопасности, чтобы предотвратить или хотя бы ограничить возможности использования в Латвии на мероприятиях повышенного риска транспортного средства как способа нападения.

СГБ напомнила, что в ходе организованных в последние годы антитеррористических учений, таких как "Liedags 2022" в Лиепае и "Mītava 2023" в Елгаве, были отработаны сценарии, когда злоумышленники используют комбинированные методы нападения - въезд транспортного средства в толпу, импровизированные взрывные устройства, огнестрельное и холодное оружие.

Антитеррористические учения национального уровня с полным развертыванием сил и участием организаций, участвующих в антитеррористической системе, планируются в соответствии с актуальными тенденциями террористической угрозы в Европе.

Как сообщалось, в конце прошлого года в немецком городе Магдебург автомобиль врезался в людей на рождественской ярмарке, а в начале этого года в Новом Орлеане мужчина на арендованном пикапе въехал в толпу людей, отмечавших Новый год.

Подобные нападения в западных странах происходили и в предыдущие годы.