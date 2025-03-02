Чтобы лечиться за госсчет, нужно будет жить и работать в Латвии; такой порядок вводится в будущем году

По данным статистики, ежегодно около 12 тысяч жителей Латвии, выехавших из страны, возвращаются на родину, чтобы получить какую-либо медицинскую услугу, оплаченную государством. Общество врачей недовольно: именно медикам теперь придется "сортировать" пациентов.

С 2026 года лечиться за госсчет в Латвии смогут только те, кто задекларировал здесь место жительства или работает в Латвии. Право на получение неотложной медицинской помощи останется без изменений.

По данным Управления делами гражданства и миграции в прошлом году более 200 тысяч граждан и неграждан Латвии задекларировали место жительства за рубежом. Около 13 тысяч из них в Латвии получали медицинские услуги за госсчет.

Какие именно услуги наши земляки получают на родине и из каких именно стран они чаще всего приезжают сюда с этой целью, неизвестно. Руководитель Объединения латышей Европы Юстине Креслиня, впрочем, считает, что это скорее происходит по привычке:

"Это не только практический вопрос - для многих это еще и эмоциональный вопрос. Могу представить, что многие чувствуют себя очень уязвимыми, когда заходит речь об их здоровье, а говорить о таких вещах на иностранном языке неудобно. Большинство из тех, кто ездил до этого, выехали относительно недавно, возможно, у них не самые лучшие знания языка, и они относятся к той возрастной группе, когда здоровье становится актуальным".

По мнению Креслини, новый закон повлияет лишь на горстку латышей, живущих за границей, - намного больше тех, кто ездит в Латвию лечиться за свой счет, так как здесь медицина качественнее и доступнее, причем они нередко берут с собой супругов, и это даже способствует медицинскому туризму.

Это подтвердили и несколько латышей, проживающих в Великобритании, к которым обратились с вопросом TV3 Ziņas.

"Для меня из-за нового закона вообще ничего не меняется. Вполне логично, что мне как налоговому резиденту другого государства полагается медицина за госсчет в той стране, где я плачу налоги. Если я занимаюсь медицинским туризмом, то за все плачу столько, сколько это стоит", - говорит Алвилс.

"Я езжу только за плату. Был у глазного врача платно. Как это было: меня встретили на улице, сестричка провела мимо всей очереди больных, люди в очереди запротестовали, но что ты скажешь? Мне было так стыдно! Зашел, меня обследовали, заплатил "на лапу" 40 евро и ушел не оглядывась", - делится опытом Янис.

Латвийское общество врачей критически оценивает исключение конкретной категории пациентов из круга получателей медицинских услуг. Медики могут столкнуться с очень неприятными ситуациями, "сортируя" пациентов.

"Существует довольно узкая граница между неотложной помощью, о которой мы декларируем, что она полагается всем, но как же мы окажем эту самую неотложную помощь, а потом выставим человека за дверь? Возможно, ему необходимо дальнейшее лечение. И такие вопросы, чисто с гуманной, человечной точки зрения... Врач - для того, чтобы помочь пациенту, а не сортировать каким-то образом", - заявляет член правления Латвийского общества врачей Марис Таубе.

Есть также опасение, что новая система дополнительно обременит врачей, которым придется проверять, имеет ли пациент право лечиться за госсчет.

"Чтобы врачи не стали какими-то надсмотрщиками в этой системе, это технический момент, он должен быть решен. Мы выписываем рецепты, в электронном виде все появляется, что ему не положено, чтобы нам самим не нужно было искать эту информацию - эту работу врач делать не должен. Это вызывает у нас опасения, будет ли вся эта система работать. Чтобы нам потом не отвечать за то, что мы в очередной раз что-то не проверили", - поясняет Таубе.

Минздрав, однако, утверждает, что этим врачей обременять не будут, статус каждого пациента будет виден в системе, врачам не придется искать на других сайтах, где задекларирован пациент. Финансовая экономия в год - три миллиона евро.

В министерстве заявляют, что на этот шаг пошли по юридическим соображениям, так как необходимо привести в порядок устаревшую систему финансирования медицины.

"Это логичный шаг, чтобы не вернуться к ситуации, какая была раньше, когда абсолютно всем, имеющим латвийский персональный код, доступны все услуги, несмотря на то, что они платят налоги в другой стране и имеют право лечиться там", - заявляет заместитель госсекретаря Минздрава по финансовым вопросам Борис Книгин.

Латыши, задекларировавшие место жительства за границей, смогут и в дальнейшем использовать карты EVAK, чтобы в случае надобности получить в Латвии определенные медицинские услуги.

Закон еще должен будет утвердить парламент.