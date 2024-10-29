Что знают латвийцы о своих пенсионных накоплениях: опрос

57% респондентов заявили, что хотели бы иметь возможность просматривать и, при необходимости, менять свой пенсионный план второго уровня через интернет-банк. Чаще всего такое желание высказывают люди в возрасте 25-34 лет - именно в этой возрастной группе большинство респондентов, 43%, меняли свой пенсионный план за последний год.

На втором месте - молодежь в возрасте 18-25 лет: 36% респондентов активно следят за состоянием своего пенсионного счета и вносят необходимые изменения. Кроме того, высшее образование и более высокий доход коррелируют с большим интересом к пенсионным планам.

"Руководитель компании по управлению инвестициями "Swedbank" Анжелика Добровольская отмечает, что это тревожный показатель, так как данные свидетельствуют о том, что почти половина населения Латвии все еще делает накопления в пенсионных планах, не соответствующих возрасту, что лишает их возможности зарабатывать больше в долгосрочной перспективе.

"Кроме того, выбор подходящего плана важен после недавних решений правительства о снижении взносов на второй уровень пенсионной системы на один процентный пункт", - говорит Добровольская.

Она отмечает, что, по отзывам клиентов банка, изменения во втором уровне пенсий на портале "Latvija.lv" сделать достаточно сложно, и не каждый человек может самостоятельно справиться с функционалом.

Как отмечает Добровольская, "Swedbank "активно работает над тем, чтобы в ближайшем будущем клиенты могли видеть свой пенсионный план второго уровня и накопления в интернет-банке.

Опрос был проведен исследовательским центром SKDS в октябре 2024 года, в нем приняли участие 1005 респондентов.