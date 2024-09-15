Первым делом press.lv решил, разумеется, получить подтверждение или опровержение этой информации в самой школе. Но на дворе сентябрь, учебный год в самом разгаре, а в Юрмальской основной школе имени Аспазии, почему-то не работает телефон для связи родителей с администрацией – единственный, указанный на школьном сайте номер. При наборе этого номера оператор сообщает, что телефона… не существует! Других контактов на домашней странице школы нет. Только электронный адрес.

Что ж, пишем, задаем конкретный вопрос: «Правда ли то, что не только на занятиях, но и на переменах школьникам вашей школы не разрешается общаться на своем родном языке». Получаем ответ, подписанный даже не директором, а старшим делопроизводителем школы Натальей Скрупской. То есть формально это ответ, а фактически отписка, сути вопроса никак не проясняющая: есть, мол, правила внутреннего распорядка, но мы вам о них не расскажем, потому что вы не родители.

Такой ответ нас не устроил, и в итоге мы таки разыскали работающий в школе телефон (что было, поверьте, непросто). Трубку сняла замдиректора школы Ирина Мичуниене.

Она подтвердила, что в новых правилах внутреннего распорядка школы и правда есть пункт о том, что во время нахождения ребенка в школе (а это не только уроки, но и перемены, которые, тоже, по мнению руководства школы, являются частью учебного процесса), он должен общаться исключительно на латышском языке. Правда, прислать этот документ, в подтверждение своих слов, она отказалась, заявив, что общение с прессой возможно только после официального запроса, после чего директор школы нам ответит… в течение месяца.

Что ж, родители оказались оперативнее директора и прислали этот документ в тот же день. 5.1.10 пункт правил в нем звучит так: «В заведении (как на уроках, так и на переменах), а также во время организованных школьных мероприятий (экскурсии, школьные вечера и т.д.), а также представляя школу за ее пределами, следует использовать государственный язык – латышский».

Далее в разговоре замдиректора пояснила, что общаться на латышском языке дети в школе должны не только на уроках, но и на переменах, которые, по ее словам, «также являются частью учебного процесса»: «А как вы хотели? Если дома они говорят по-русски, еще и на школьных переменах будут говорить по-русски, как они тогда выучат латышский язык?»

- А если русскоязычный ребенок еще недостаточно владеет госязыком, и все-таки на переменах общается с другими детьми на своем родном языке, например, русском, это является нарушением? За это предусмотрено наказание?

- Что вы имеете ввиду под наказанием?

-Ну, ведь это нарушение принятых вами правил.

- Ну, я не знаю. На все вопросы вам ответит письменно руководство школы.

-Как же быть с детьми, которые еще недостаточно владеют латышским языком, и на переменах используют свой родной русский?

- Уже после детского сада дети должны владеть государственным языком. А если не требовать, чтобы ребенок разговаривал и на переменах на латышском, если всего 40 минут слышит этот язык на уроке, а на перемене говорит на родном, а потом дома тоже общается с родителями на родном, то как он научится госязыку?

(В скобках заметим, что эта мысль несколько противоречива. Если «уже после детского сада дети должны владеть государственным языком», то к чему вопрос «как он научится госязыку?»)

- Ваша школа была создана на базе слияния двух школ Альтернативной и Лиелупской. В классах альтернативной школы были дети с особыми нуждами и сложностями восприятия. Вы учитываете то, что им может потребоваться больше времени на переход на обучение только на госязыке?

- У нас не Альтернативная школа, у нас Юрмальская школа имени Аспазии! Вы сейчас оскорбляете должностное лицо при исполнении.

- Вас никто не оскорбляет, мы пытаемся донести до вас суть проблемы маленьких школьников, права которых затронуты новыми правилами.

- Пишите офиициальный запрос и вам ответят в течение месяца.

Официальный запрос написали не только мы. Встревоженные родители стали обращаться во все возможные инстанции посчитав, что права их детей ущемляются. Так, одна из родителей школьников обратилась на портал Lvportals.LV, публично задала вопрос юристу и получила ответ:

Специалист портала LV portāls Сармис Микуда поясняет родительнице, что образовательное учреждение вправе разрабатывать собственные правила внутреннего распорядка, но они не должны противоречить действующим в Латвии законам. Поскольку учебное заведение, о котором идет речь, реализует программу на госязыке, уроки должны вестись только на латышском (за исключением предметов по изучению иностранных языков). А вот перерыв между уроками – время отдыха, когда ребенок может общаться неформально. Правда, при этом в ответе есть оговорка, что нигде в законах об образовании нет определения, что, собственно, такое перерыв (или перемена).

Бюро омбудсмена: это нарушение прав детей!

Представитель секции по правам детей Бюро омбудсмена Лайла Гравере, комментируя press.lv ситуацию в Юрмальской основной школе им.Аспазии, сказала:

- Закон о госязыке четко регламентирует только официальное общение, оно должно быть на латышском языке. Общение же на переменах – неформальное, это время для отдыха. И запрещать общаться детям в перерывах между уроками на своем родном языке – нарушение прав ребенка. Но школе не возбраняется разрабатывать свои внутренние правила, согласовывать их ни с кем не требуется. Потому-то такая ситуация и возникла. Насколько нам известно, Управление образования Юрмальского самоуправления уже тоже в курсе этой ситуации, и с директором школы ведутся переговоры о необходимости внести поправки в эти внутренние правила.

- То есть руководству школы придется отменить такой запрет, не доводя дела до суда?

- Конечно! Такие правила могут носить лишь рекомендательный характер, но ни в коем случае, не принудительный. То есть, руководство школы могло рекомендовать школьникам использовать госязык и на переменках, для лучшего его усвоения в неформальном общении, но ни в коем случае, не навязывать это правило в качестве обязательного. И тем более использование иностранных языков на переменах не должно расцениватся как нарушение. Закон о госязыке четко определеет сферу применения языка. На уроках да, госязык обязателен, а как общаться на переменах – это свободный выбор каждого ребенка.

- А как быть с вечерами и другими мероприятиями, за пределами школы, помимо уроков? Требование говорить на них только на госязыке правомерно?

- Здесь важно четко разделять официальное общение и неофициальное. Например, на самом выездном занятии общение должно быть на госязыке, так как это продолжение учебного процесса, а в транспорте, по дороге на него общение неформальное, то есть может быть на родном языке. Если это олимпиада или смотр хоров, то здесь то же самое - на самом мероприятии официальный язык, конечно, латышский, ведь ребенок там представляет школу и все происходит на госязыке. А в перерывах, по дороге, в транспорте, в столовой или в гардеробе можно общаться на родном.

В спорных же правилах этой школы все смешано в кучу, это неправильно, и нужно будет внести коррективы. Понятно, что школа хотела как лучше, но, в этом случае, явно перестаралась. Вот и возникло недоразумение. Родители возмутились.

- Замдиректора школы им.Аспазии уверяет press.lv, что перемена – часть учебного процесса.

- Ну нет, это заблуждение: перемена – это время, когда ребенок может отдохнуть от уроков и расслабиться. В этом время говорить на госязыке необязательно. Надеюсь, что в скором времени конфликт будет исчерпан. Управление образования позаботится об этом.

- В Бюро обмудсмена тоже поступила жалоба на такие поправки к правилам школьного распорядка?

- Да, мы ответили, что эти правила можно изменить согласно установленному порядку. Так, в данном случае, поправки внести можно через школьный Совет – он инициирует такие изменения в правилах, и большинством голосов представителей будут старые отменены и приняты новые.

- Вправе ли руководство школы скрывать внутренние правила школьного распорядка от журналистов, ссылаясь на их секретность и доступность лишь родителям и школьникам?

- Нет, ни в коем случае: правила внутреннего школьного распорядка, также как и другие официальные документы школы должны быть публично доступны и размещены на сайте учебного заведения. Это согласно принципам хорошего управления. Прежде всего, чтобы родители, выбирая школу для своего ребенка, могли прочесть и сравнить информацию разных школ. Может, их не устроит школьный регламент или программа. Видеть информацию должны все, кого это может заинтересовать. Ну, а то, что новые правила еще не опубликованы на сайте по техническим причинам, такое может быть. Надеюсь, что к моменту публикации уже в скором времени поправки в спорный пункт будут внесены и недоразумение будет исчерпано.

Негласное правило стало гласным - правозащитник

Правозащитник Елизавета Кривцова сама в свое время училась в этой Юрмальской школе.

Она тоже получила жалобы от родителей нынешних школьников на сомнительные требования новых внутренних школьных правил и подключилась к решению проблемы:

- Такая практика еще в прошлом году в этой школе существовала, правда, неофициально – нигде требование и на переменках общаться на латышском языке до этого не было зафиксировано, - рассказала она press.lv. - Но устно дети получали замечания за общение на переменах на родном языке и если слушали русскую музыку. Родители недоумевали и жаловались в школьную управу. Ну, а теперь школа, видимо, решила закрепить свое требование в официальном документе, чтобы родители не задавали лишних вопросов.

Вот только вопросов от родителей теперь стало еще больше – они жалуются на эти запреты в разные инстанции и выражают недоумение. Поскольку перемена – это личное пространство ребенка, который имеет право в том числе и на свободу слова и выражение своих мыслей в это время, то такой жесткий пункт в правилах ограничивает права ребенка. Видимо, руководство школы именно так себе представляет концепцию единой школы – лингвистического многообразия не должно быть видно, - раз школа латышская, то и языковая среда должна быть полностью латышская. А представители нацменьшинств должны подтстраиваться. Вот такая политика школы, такая ее позиция.

-Как действовать родителям в этой ситуации?

- С юридической точки зрения –это нарушение. Здесь есть два пути. Первый – обратиться за консультацией к Минобразованию, к омбудсмену и в Госинспекцию по защите прав детей, чтобы выяснить, насколько такая практика правомерна. Получить ответы от всех этих инстанций будет довольно полезно, потому что Юрмальская основная им.Аспазии такая не одна - некоторые другие школы тоже ведут такую политику. То есть, чтобы обеспечить латышскую среду, они запрещают говорить на русском даже на переменах. Ну, а поскольку такой запрос в обществе есть, и часть школ так поступает, целью моей публикации в соцсети Facebook было привлечь к этому внимание и получить оценку таким действиям от органов, которые надзирают над системой образования в целом.

-А если это не поможет?

- Тогда можно оспорить правила внутреннего распорядка школы сначала в самоуправлении, затем в суде. Но это уже второй этап. Сначала нужно попробовать более щадящие способы для всех сторон.

- К вам обращались родители детей, которые были наказаны за нарушение «языковых» правил?

- Пока родители жаловались только на сами дискриминирующие правила, а информацию о том, что кто-то из детей получал более суровые наказания, чем замечание за общение на перемене на родном языке, я не получала. Но я считаю, что и замечание – тоже достаточно суровое наказание по отношению к маленькому человеку, который высказывает свои мысли или хочет сохранить свою идентичность в школе.

В комментариях в посту правозащитника Елизаветы Кривцовой развернулась целая дискуссия - родители воспитанников школы –- высказываются открыто. Вот некоторые из комментариев: