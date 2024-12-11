Детский сад: министры, взявшись за руки, спели песенку и зажгли ёлочку. ВИДЕО

"Детский сад", - провели в комментариях параллель.

"Совсем не жалеют себя на работе", - иронизировали жители Латвии.

"Эти даже в одном направлении не могут двигаться, шатаются как старый забор", - отмечает народ.

"Прогрессивные качаются в другом направлении", - шутят люди.

"Эй, а давайте паровозиком, чтобы Бришкенсу не было так грустно!".

Зажжение ёлки произошло 10 декабря и стало финалом встречи премьера Эвики Силини с победителями молодежного конкурса "Es un Eiropas Savienība".