Детский сад: министры, взявшись за руки, спели песенку и зажгли ёлочку. ВИДЕО

Priecīgus Ziemassvētkus ⛄️ pic.twitter.com/hNF19OPy4w— Andris Tihomirovs (@atihomirovs) December 10, 2024
"Детский сад", - провели в комментариях параллель.
"Совсем не жалеют себя на работе", - иронизировали жители Латвии.
"Эти даже в одном направлении не могут двигаться, шатаются как старый забор", - отмечает народ.
"Прогрессивные качаются в другом направлении", - шутят люди.
"Эй, а давайте паровозиком, чтобы Бришкенсу не было так грустно!".
Зажжение ёлки произошло 10 декабря и стало финалом встречи премьера Эвики Силини с победителями молодежного конкурса "Es un Eiropas Savienība".