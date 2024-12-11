Дыхание Севера: в четверг усилится ветер и пойдёт снег

На некоторых дорогах будет гололед. Будет дуть северо-западный ветер от слабого до умеренного, на побережье порывистый. Температура воздуха опустится до -1...-6 градусов, на побережье будет 0...+3 градуса.

В четверг временами выглянет солнце, местами пройдет кратковременный снег. Северо-западный ветер усилится до 15-20 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит -2...+2 градуса, на побережье +4 градуса.

В Риге в ближайшие сутки будет переменная облачность, в четверг днем возможен кратковременный снег. В течение дня ожидается усиление северо-западного, северного ветра порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха составит +1...+3 градуса.