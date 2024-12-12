Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 16. Декабря Завтра: Alvine

«Умное управление»: как вышло, что сотни тысяч латвийцев не получали официальных уведомлений

© LETA 12 декабря, 2024 10:41

Выбор редакции 0 комментариев

This image was originally published on Onliner.by web site (http://www.onliner.by/). All rights reserved.

Этот вопиющий случай всколыхнул общество Латвии. Вот что пишет в соцсети Х Гунтарс Индриксонс: Это космос!!! Более 50%с  апреля не получили уведомлений. Более 120 000 не получили уведомлений. Это возмутительно! А ответственный за это орган просто опустил глаза и сказал, что это просто проблема пользователей, мы отправили письмо весной.

"Не пора ли назвать имена ответственных чиновников". - Требуют другие.

Чиновники вняли. Жителям все же вернули возможность получать уведомления об официальных письмах на личный мейл.
В соответствии с поручением министра умного управления и регионального развития Инги Берзини, были возобновлены уведомления о сообщениях, отправляемых на официальный электронный адрес, также на неверифицированные электронные почтовые адреса, говорится в сообщении портала Latvija.gov.lv.

В настоящее время уведомления отправляются на все электронные адреса (в том числе личные). Тем не менее, администрация портала продолжает призывать пользователей индивидуально указывать и подтверждать электронную почту для получения дальнейших уведомлений.

Комментируя позицию Государственного агентства цифрового развития (ГАЦР), что граждане должны осознавать: для лиц, у которых создан официальный электронный адрес, вся юридически значимая коммуникация с государственными учреждениями осуществляется через портал Latvija.gov.lv, и государство не обязано проверять, были ли получены соответствующие уведомления (на личный мейл), президент Латвии Эдгар Ринкевич в Twitter выразил мнение, что это проявление высокомерия госуправления.

«Государство существует для людей, а не для удобства какого-либо учреждения. За такой тон необходимо извиниться, не говоря уже о самом процессе внедрения», - написал президент.

Как сообщалось, Берзиня во вторник днем поручила ГАЦР немедленно возобновить отправление уведомлений на неверифицированные электронные адреса пользователей, имеющих официальный электронный адрес, до тех пор, пока не будет уверенности в том, что граждане и предприниматели получили информацию и им была предоставлена безопасная возможность подтвердить подлинность своего личного электронного адреса.

Весной 2024 года ГАЦР призвало граждан подтвердить указанные на портале Latvija.gov.lv электронные адреса, на которые отправляются уведомления о полученных на официальный адрес сообщениях. Процесс подтверждения был необходим для актуализации данных, указанных на портале, отметили в ГАЦР.

В течение длительного времени весной через различные каналы коммуникации ГАЦР призывало пользователей подтвердить свои e-mail адреса, указанные для связи с государством.

Подтверждение электронного адреса требовалось по нескольким причинам, включая обеспечение актуальности данных портала Latvija.gov.lv. За 18 лет существования портала накопилось значительное количество адресов, включая те, которые уже не использовались.

Кроме того, ГАЦР получила ряд жалоб на то, что уведомления о сообщениях на официальный мейл отправляются на неверифицированные (неподтвержденные) электронные адреса.

В ГАЦР пояснили, что получение уведомлений является дополнительной функцией портала, не обязательной для всех пользователей.

Записи жителей в социальных сетях свидетельствуют, что в некоторых случаях пользователи не замечали просьбу подтвердить обновленный электронный адрес, игнорировали её или из-за технических причин не могли подтвердить адрес.

В результате, например, многи е не получили важную информацию, в том числе о необходимости уплатить штрафы, в результате чего дела ушли к судебным исполнителям.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 52 реакций
Комментарии (0) 52 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Продолжать давить, и Россия рухнет»: Браже о новых санкциях. Там было и 11 латвийских танкеров

Важно 20:45

Важно 0 комментариев

"Экономика России - слабое место режима ее лидера Владимира Путина, поэтому Европейский союз должен продолжать санкционное давление на энергетические газовые отрасли, которые являются основным источником финансирования России", - подчеркнула сегодня министр иностранных дел Латвии Байба Браже на заседании Совета ЕС по иностранным делам.

"Экономика России - слабое место режима ее лидера Владимира Путина, поэтому Европейский союз должен продолжать санкционное давление на энергетические газовые отрасли, которые являются основным источником финансирования России", - подчеркнула сегодня министр иностранных дел Латвии Байба Браже на заседании Совета ЕС по иностранным делам.

Читать
Загрузка

«Мне хотелось плакать!» Перед праздниками мошенники ловят людей на глупости: история обманутой женщины

Важно 19:55

Важно 0 комментариев

Рижанка Винета часто делает покупки в интернете, в том числе и в преддверии праздников, подбирая подарки. Недавно она получила сообщение о доставке посылки, но за нее еще нужно было заплатить. Сделав оплату, после получения она поняла, что ничего подобного не заказывала, рассказывает историю обманутой женщины программа Bez Tabu.

Рижанка Винета часто делает покупки в интернете, в том числе и в преддверии праздников, подбирая подарки. Недавно она получила сообщение о доставке посылки, но за нее еще нужно было заплатить. Сделав оплату, после получения она поняла, что ничего подобного не заказывала, рассказывает историю обманутой женщины программа Bez Tabu.

Читать

Может еще ток пустить? После массового разграбления чипсов предлагаются особые меры по защите елок

Важно 19:31

Важно 0 комментариев

Инцидент в торговом центре "Акрополь", когда посетители разграбили ёлку из чипсов Pringles всколыхнул социальные сети. После него рижане даже стали несколько иначе смотреть на праздничные украшения из разных вкусностей.

Инцидент в торговом центре "Акрополь", когда посетители разграбили ёлку из чипсов Pringles всколыхнул социальные сети. После него рижане даже стали несколько иначе смотреть на праздничные украшения из разных вкусностей.

Читать

Систему e-Veselība ждут перемены: пациентам запретят дважды записываться на одно обследование

Азбука здоровья 19:29

Азбука здоровья 0 комментариев

В электронной системе здравоохранения (ЭСЗ) уже сейчас можно ознакомиться с результатами лабораторных исследований, также доступен прототип ее мобильного приложения, которое может быть полноценно внедрено в течение следующего года, сообщил в понедельник на пресс-конференции Национальной службы здравоохранения (НСЗ) о новинках ЭСЗ директор НСЗ Арис Каспаранс.

В электронной системе здравоохранения (ЭСЗ) уже сейчас можно ознакомиться с результатами лабораторных исследований, также доступен прототип ее мобильного приложения, которое может быть полноценно внедрено в течение следующего года, сообщил в понедельник на пресс-конференции Национальной службы здравоохранения (НСЗ) о новинках ЭСЗ директор НСЗ Арис Каспаранс.

Читать

Шольц получил вотум недоверия в бундестаге: в феврале у Германии будет новый канцлер

Важно 19:19

Важно 0 комментариев

Депутаты бундестага (парламента) Германии отказали в доверии правительству Олафа Шольца. В ходе специального заседания, созванного по инициативе самого Шольца, поддержку кабинету выразили 207 из 717 депутатов, 116 воздержались, 394 выступили против.

Депутаты бундестага (парламента) Германии отказали в доверии правительству Олафа Шольца. В ходе специального заседания, созванного по инициативе самого Шольца, поддержку кабинету выразили 207 из 717 депутатов, 116 воздержались, 394 выступили против.

Читать

И дама в шубе с последним айфоном! Посетители ТЦ «Акрополь» разграбили ёлку (ВИДЕО)

Выбор редакции 19:09

Выбор редакции 0 комментариев

О невиданном доселе инциденте сообщают пользователи соцсетей - в торговом центре "Акрополь" посетители прилюдно на глазах охранника разграбили ёлку.

О невиданном доселе инциденте сообщают пользователи соцсетей - в торговом центре "Акрополь" посетители прилюдно на глазах охранника разграбили ёлку.

Читать

Опубликована карта возможной линии фронта в случае Третьей мировой: где там Латвия?

Выбор редакции 19:07

Выбор редакции 0 комментариев

Если Россия решит атаковать страны НАТО, основным направлением, скорее всего, станет Сувалкский коридор, который соединяет Прибалтику с Польшей и отделяет Калининградскую область от Беларуси. Это создаст угрозу для стран Балтии, Финляндии и других членов НАТО. Журнал Newsweek опубликовал карту возможной линии фронта в случае такого развития событий.

Если Россия решит атаковать страны НАТО, основным направлением, скорее всего, станет Сувалкский коридор, который соединяет Прибалтику с Польшей и отделяет Калининградскую область от Беларуси. Это создаст угрозу для стран Балтии, Финляндии и других членов НАТО. Журнал Newsweek опубликовал карту возможной линии фронта в случае такого развития событий.

Читать