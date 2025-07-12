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Красная зона над Восточной Латвией — метеорологи предупреждают об экстремальной погоде в ближайшие три часа (1)

Редакция PRESS 12 июля, 2025 08:55

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Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил красное — высшее по уровню — предупреждение для восточных районов страны.

‼️ В течение ближайших трёх часов ожидаются экстремально сильные грозы,
️ шквалы ветра более 25 м/с,
возможен крупный град — диаметром более 5 см.

Предупреждение касается Латгале и востока Видземе. Жителям рекомендуется не покидать помещения, по возможности не использовать транспорт, держаться подальше от деревьев и ЛЭП, следить за официальной информацией.

⚠️ Предупреждение действует с 16:00 до 21:00, но грозовая активность может продолжаться до полуночи.

Службы настоятельно рекомендуют:

немедленно укрыться в помещении, если вы находитесь на улице;
не планировать поездки, если в этом нет крайней необходимости;
следить за официальной информацией и предупреждениями.

Гроза надвигается на столицу

В Риге объявлено жёлтое предупреждение. Вечером в столице ожидается гроза, возможен град. Порывы ветра могут достигать 15 м/с.

В то же время в центральной части Латвии продолжает действовать оранжевое предупреждение: грозы, порывы ветра до 20–24 м/с, сильные ливни и возможен крупный град.
 

Синоптики призывают следить за актуальной ситуацией о погоде, поскольку в течении дня прогноз может измениться. 

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Комментарии (1) 19 реакций
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