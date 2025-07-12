‼️ В течение ближайших трёх часов ожидаются экстремально сильные грозы,
️ шквалы ветра более 25 м/с,
возможен крупный град — диаметром более 5 см.
Предупреждение касается Латгале и востока Видземе. Жителям рекомендуется не покидать помещения, по возможности не использовать транспорт, держаться подальше от деревьев и ЛЭП, следить за официальной информацией.
⚠️ Предупреждение действует с 16:00 до 21:00, но грозовая активность может продолжаться до полуночи.
Службы настоятельно рекомендуют:
немедленно укрыться в помещении, если вы находитесь на улице;
не планировать поездки, если в этом нет крайней необходимости;
следить за официальной информацией и предупреждениями.
Гроза надвигается на столицу
В Риге объявлено жёлтое предупреждение. Вечером в столице ожидается гроза, возможен град. Порывы ветра могут достигать 15 м/с.
В то же время в центральной части Латвии продолжает действовать оранжевое предупреждение: грозы, порывы ветра до 20–24 м/с, сильные ливни и возможен крупный град.
Синоптики призывают следить за актуальной ситуацией о погоде, поскольку в течении дня прогноз может измениться.