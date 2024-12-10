Почём теперь ёлки в Риге: торговцы

Представители ООО "Egļu serviss" рассказали, что чаще всего жители покупают срезанные ели "Nordmann" размером от 1,75 до 2,25 метра, а также ели в горшках длиной до 1,5 метра.

Представители SIA "e-glītes.lv" отметили, что домохозяйства чаще всего выбирают ели длиной от 1,5 до двух метров, а юридические лица выбирают более крупные ели - от 2,5 до трех метров - для размещения на открытом воздухе или в холлах.

Владелец ООО "Egļu privita" Янис Скродерис рассказал, что ели в горшках становятся все более популярными, особенно ели длиной 1,2 и 1,4 метра. С другой стороны, покупатели чаще всего выбирают длину от 2,5 до пяти метров.

На данный момент срубленные ели в основном покупают компании, ближе к праздникам ожидается больший интерес со стороны частных лиц. Частные лица также чаще выбирают ели длиной до 2,5 метров.

В этом году цены на «Доставку елей» (Egļu piegāde) немного выросли, что объясняется увеличением общих затрат на выращивание и эксплуатацию елей.

Санда Цикановича, менеджер по продажам ООО "Meža dārža serviss", пояснила, что цены на ели высотой более трех метров выросли из-за увеличения транспортных, трудовых и закупочных затрат. При этом она отметила, что цены на ели длиной до трех метров остались неизменными.

Самым востребованным сортом ели в компании является «Нордманн», чаще всего покупают ее длиной два метра или чуть короче.

Так же растет популярность ели "Нордманн" длиной 1,2 и 1,4 метра и серебристой ели в горшках.

Что касается цен, то можно подобрать на любой вкус и кошелек: