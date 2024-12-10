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С какой целью школьникам рекламируют отдых в России? Официальный ответ Министерства культуры

Редакция PRESS 10 декабря, 2024 17:26

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Кадр видео программы Latvijas skolas soma

В социальных сетях до сих пор не утихает возмущение общественности по поводу прославляющего Россию видеоролика, созданного и показанного латвийским школьникам в рамках проекта "Рождество вокруг света" культурно-просветительской программы "Latvijas skolas soma".

Подробнее об этом скандале мы писали в этой статье. Как оказалось, культурно-просветительская программа "Latvijas skolas soma" находится в ведении Министерства культуры. Издание "Неаткарига" задало Министреству следующие вопросы:

1. Зная геополитическую ситуацию, с какой целью было сделано и показано такое видео?
2. Сколько это стоило денег налогоплательщиков?

Министерство культуры предоставило следующее официальное разъяснение:
"По данному вопросу Министерство культуры обратилось за информацией к Латвийскому национальному культурному центру (LNKC) как создателю программы "Latvijas Skolas soma".

Как сообщил нам LNKC, один из создателей контента программы (всего в программе около 1000 выпусков) - объединение музыкантов "skolassomasprojekti.lv" - в 2020 году, во время пандемии Covid-19, создал и подал заявку на включение в культурно-просветительскую программу развлекательно-познавательного концерта-лекции «Рождество во всем мире», в котором молодежь знакомится с тем, как празднуется Рождество в разных странах мира с использованием различных культурных выражений.

При создании лекции-концерта (в 2020 году) туда же был включен раздел о том, как празднуют Рождество в России. Мы должны поблагодарить Лиану Лангу, которая в социальной сети «X» обратила наше внимание на выпуск программы «Latvijas skolas soma». Его содержание с момента начала полномасштабных боевых действий России в Украине, несомненно, неприемлемо, а выпуска в таком формате больше нет в программе "Latvijas skolas soma", при этом содержание всех занятий обновлено.

Вместе с LNKC приносим извинения, что этого не заметили и не сделали раньше!" - отвечает Министерство культуры.

Уже сообщалось, что тот факт, что Министерство культуры рекламирует школьникам отдых в России, вызвал скандал в обществе. Правда, сейчас видео удалено как с Youtube, так и из официальных интернет-ресурсов Министерства культуры.

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