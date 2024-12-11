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«Русский стиль и мышление оккупантов!» Даугавпилсская елка разозлила «эстетов»

Редакция PRESS 11 декабря, 2024 10:26

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Одна из имитаций ёлки, установленная на территории даугавпилсского предприятия, вызвала настоящую бурю в социальных сетях, пишут Grani.lv.

«Что-то невообразимо безвкусное и отвратительное! Хотя... кто-то явно старался. Но это очень напоминает мышление оккупантов».

«Мы видели цветочные клумбы в шинах, видели лебедей из шин... Но у административного здания автобусного парка Даугавпилса можно встретить рождественскую елку из шин... попробуйте переплюнуть эту "гламурку" в изобретательности», - написал в соцсетях мужчина, опубликовавший фотографию с елкой.

«Ну, если смотреть на картинку в целом – тут всё “красиво”. Салатово-зелёная ёлка из шин идеально дополняет утончённую эстетику самого здания».

«Круто. Можно было бы сложить елку из автобусов, но это, наверное, слишком хлопотно и дорого, из шин экономичнее. Но, честное слово, это лучше, чем тот танк в Адажи».

«Наверное, это настоящий русский стиль...»

«Удивительно, что на ней нет красной звезды».

«Это определенно не худшее, что происходит в Даугавпилсе. Да, звезда русская, но в целом не мешает. Если бы поставили елку по корпоративным стандартам ЕС за 1000+ евро, было бы лучше?» – комментировали фото ёлки пользователи.

К слову, год назад, в декабре 2023-го, фото этой елки, установленной около здания предприятия Daugavpils satiksme, уже было опубликовано на странице Grani.lv в Facebook, сопровожденное следующим текстом: «Может быть, лиепайская елочка и самая красивая (согласно опросу на tvnet), но вот эта в @Daugavpils satiksme - явно самая профессионально ориентированная».

Кстати, и среди комментаторов нашлись люди, знающие, во дворе какого предприятия установлена эта елочка: «Совсем не плохо! Если бы коммунальщики установили такие елки у жилых домов, выглядело бы глупо, но на предприятии, причем в соответствии с их профилем, к тому же у них много старых покрышек. Про символ «Мишлен» – шинного человечка – обычно никто ничего плохого не говорит».

Или вот такие мнения: «Нормальная елка около автобусного парка. Соглашусь: елка из покрышек около фитнесс-клуба, например, смотрелась бы не очень. Хотя – кто знает…»

«Круто, ярко, творчески! Да и отходам дана новая жизнь».

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