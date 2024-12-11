Обойдёмся без Шенгена? Латвийцы — о восстановлении погранконтроля внутри ЕС

Всего в опросе приняли участие 1007 респондентов. 16% полностью согласились, а 32% согласились частично, что контроль должен быть восстановлен на внутренних границах стран Евросоюза. Частично такую ​​идею не поддержали 11% респондентов, полностью — 23%, а для 19% опрошенных этот вопрос не важен.

Почти равное число опрошенных женщин и мужчин поддерживают восстановление пограничного контроля полностью или частично, также были довольно равные результаты в обеих гендерных группах среди тех, кто выступал против этой идеи.

Хотя в целом мнения в разных возрастных группах были весьма схожи, меньше всего противников возможному восстановлению пограничного контроля было в возрастной группе от 18 до 29 лет (каждый пятый или 20% опрошенных), а больше всего (44%) — среди людей в возрасте 50-59 лет.

Различия наблюдались по регионам. Если больше всего против восстановления пограничного контроля внутри ЕС выступили опрошенные жители Риги (каждый третий рижанин или 33%), то в Видземе было больше всего (45%) тех, кто частично поддерживал проверки на границах.

Меньше всего возобновление погранконтроля поддержали опрошенные жители Риги и Латгалии (по 10%), а вот в Пририжье каждый пятый (22% респондентов) полностью поддерживает проверки на границах стран ЕС.

Говорящие по-латышски респонденты (60%) в основном поддержали восстановление пограничного контроля, тогда как 38% русскоязычных полностью не согласны с восстановлением пограничного контроля, а еще треть (29%) не имела своего мнения по этому вопросу.

Что повлияло на такую ​​общественную оценку и что это значит для будущего Шенгенской зоны? Своим видением поделились эксперт по внешней политике, преподаватель факультета экономики и социальных наук Латвийского университета Андис Кудорс, а также президент Европейского движения в Латвии Андрис Гобиньш. Они считают, что настроения в обществе созрели давно.

Во временном восстановлении пограничного контроля между странами Шенгенской зоны нет ничего нового и удивительного. Обычно это делается во время специальных мероприятий для повышения безопасности, пояснил Гобиньш.

Так, например, произошло в прошлом году во время саммита НАТО в Литве. Именно поэтому, по его словам, респонденты, скорее всего, думали о временном, а не о постоянном восстановлении пограничного контроля между странами ЕС.

«А может, произошла какая-то путаница между внутренними и внешними границами, потому что, скажем, границы с Россией и Беларусью — это уже то, что каждый день появляется в СМИ», — сказал Гобиньш.

Между тем Кудорс высказался гораздо более критично по поводу полученных данных опроса: «Мы видим последствия предыдущей политики, а именно слабого контроля внешних границ Евросоюза, что привело к тревоге внутри страны и желанию части общества восстановить пограничный контроль».

В качестве главной проблемы Кудорс выделил многолетнюю недальновидную политику Евросоюза в решении демографических вопросов.

«Демографические проблемы давят — дети не рождаются, это решается внешней миграцией, когда ввозится рабочая сила. Однако явные культурные различия были проигнорированы», — считает Кудорс.

«И люди начинают думать, что нужно контролировать Шенгенскую зону изнутри, чтобы сохранить свою среду идентичности и безопасность».

Хотя число представителей других культур и религий в Латвии все еще не так велико, как в некоторых других частях Европы, полученные в ходе опроса данные, скорее всего, отражают мнения людей, сформированные на основе увиденного и услышанного в СМИ о ситуации в других странах, считает Кудорс.

Если страны Шенгенской зоны по каким-то причинам вернутся к постоянному внутреннему пограничному контролю, последствия отразятся не только на удобстве путешествий. Как подчеркнул Кудорс, это также будет очень плохим символическим событием.

«Европейская интеграция забуксует, потому что эта граница является одним из таких символов — что Европа едина как в торговле, так и в потоке услуг, в торговле и в потоке людей. Что у нас есть внутренняя свобода, мы находимся в "одном клубе" — клубе демократии и верховенства закона», — сказал он.