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Латышский так и не выучили: таксистов хотят контролировать ещё жёстче

© LETA 12 декабря, 2024 08:45

Новости Латвии 0 комментариев

Доступность услуг такси может быть разной для разных групп общества и видов инвалидности, но необходимо значительно улучшить приспособление транспортных средств, обучать водителей и способствовать эмпатии, не забывая при этом о культуре безопасного вождения, чтобы пассажиры с инвалидностью и родители с маленькими детьми могли в полной мере пользоваться услугами такси, считают в бюро омбудсмена.

Бюро провело оценку доступности услуг такси и пришло к выводу, что люди с ограниченными возможностями чаще сталкиваются с проблемными ситуациями. Например, в такси не всегда можно поместить инвалидную коляску, а высота автомобиля не позволяет легко пересаживаться. А для пользователей электрических инвалидных колясок, в том числе людей с тяжелыми формами инвалидности, услуги такси вообще недоступны из-за отсутствия специально оборудованных вместительных такси.

Альтернатива - медицинский транспорт - является гораздо более дорогой услугой с очень ограниченной доступностью, заключили в бюро.

Родители маленьких детей также указали на проблемы. Такси часто не подходят для перевозки маленьких детей, поскольку в них нет подходящих сидений, отметили в бюро омбудсмена.

Бюро омбудсмена видит проблемы с доступностью информации или неточностью приложений, а также существенные недостатки уже в процессе резервирования. Приложения недоступны для людей с нарушениями зрения, не оснащены функциями голосового управления. Приложение неточно считывает местоположение, что может затруднить доступ пассажира к транспортному средству.

По данным Бюро обмудсмена, водители такси часто не знают и не понимают потребностей людей с ограниченными возможностями, что приводит к дискриминационному отношению. На практике людям отказывали в услуге из-за того, что они находятся в инвалидной коляске или с собакой-поводырем. Водители часто не помогают подогнать инвалидную коляску, игнорируют проблемы людей со зрением и слухом, например, необоснованно повышают голос, берут дополнительную плату.

Родители маленьких детей отмечают, что им иногда трудно найти конкретную и точную информацию об услугах, например, о наличии соответствующих детских кресел или других специальных приспособлений, а также о том, подходит ли конкретное кресло для возраста или веса их ребенка.

В исследовании отмечается высокая стоимость такси, что создает трудности, особенно для людей с низкими доходами или пенсиями по инвалидности. Услуги адаптированного такси стоят дороже, чем стандартного, и такая разница в ценах может быть определена как дискриминация, поскольку люди с ограниченными возможностями вынуждены платить больше за эквивалентную услугу.

Между тем, некоторые родители детей выразили мнение, что цены на услуги специализированных такси могут быть оправданно выше, но при этом поставщики должны быть в состоянии обеспечить адекватное и качественное обслуживание.

Родители, участвовавшие в исследовании, критикуют культуру вождения таксистов, которая включает агрессивное вождение, пренебрежение правилами дорожного движения и быстрое маневрирование. Такое поведение вызывает серьезные опасения за безопасность родителей и детей.

Исследование также показало, что водители такси часто не владеют государственным языком даже на разговорном уровне, что делает общение с ними затруднительным, а иногда и невозможным. Респонденты считают, что необходимо ввести более строгие требования и проверку знания госязыка, например, обязательные языковые экзамены, перед тем как водители получат лицензию.

В исследовании делается вывод, что доступность такси и качество обслуживания значительно различаются между Ригой и городами в регионах Латвии. Люди с ограниченными возможностями, живущие в сельской местности, находятся в особенно невыгодном положении, имея минимальные возможности для передвижения.

Руководитель отдела по борьбе с дискриминацией Бюро омбудсмена Анете Ильвес призывает все компании, работающие в этой сфере, принять к сведению результаты исследования, чтобы улучшить то, чему до сих пор уделялось слишком мало внимания или вообще не уделялось.

Опрос был проведен исследовательским центром SKDS по поручению омбудсмена.

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