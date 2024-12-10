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Это чужой? Соцсети обсуждают странный улов из Балтийского моря

Редакция PRESS 10 декабря, 2024 17:20

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В одной из тематических групп на Facebook рыболов поделился фотографией своего улова, который удивил даже бывалых.

Необычную рыбу он поймал в Балтийском море.

"Никогда раньше не ловил такого", - признался автор фото.

Facebook

Люди в комментариях шутили над внешним видом рыбы: "Это чужой", "Чернобыльский окунь", "В руки его не берите", "Наши называют его морским чёртом". 

"Ловится на вареных креветок? Я так понимаю, что рыба ест лучше меня?", - иронизировали рыболовы-любители.

Оказалось, что это морской бычок-кругляк - инвазивный для Балтийского моря вид.

"Попал к нам из Черного моря вместе с балластными водами, которые капитаны выливали в море перед входом в порт, чтобы не платить за использование балластных вод", - написал кто-то знающий.

Другие добавили, что рыба довольно вкусная, особенно в копченом виде.

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