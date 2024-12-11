Это коварный бюджет и перспективы не радужные: экс-премьер Кучинскис предрекает нам тёмные времена

На секундочку, бюджет следующего года представлен как бюджет экономического роста, и именно это определение вызывает больше всего раздумий, потому что… с одной стороны – очень мала та часть населения, которая почувствует рост благосостояния, а с другой стороны, задачи бюджета распланированы так, как будто впереди нас ожидают так называемые жирные годы, и это уже скоро причинит довольно серьезные проблемы.

Сначала про обещанные населению плюшки. Итак, с 2025 года фиксированный необлагаемый налогом минимум для всех зарплат установлен на уровне 510 евро в месяц, с 2026 года его предполагается увеличить до 550 евро, а с 2027 года – до 570 евро в месяц.

В следующем году необлагаемый минимум для пенсионеров планируется увеличить с 500 до 1000 евро в месяц. С другой стороны, уравновешивая необлагаемый минимум ставками подоходного налога с населения (IIN), а также в целях упрощения системы налогообложения труда, было решено установить единую ставку IIN в размере 25,5% для доходов до 105 300 евро в год. (8775 евро в месяц).

Конечно, будут те, кто получит от этого выгоду. Во-первых, её получат бухгалтера, которым станет легче работать. Выгоду получит и налоговая администрация, то есть Служба госдоходов, которым в дальнейшем будет проще администрировать IIN. Кроме того, абсолютно точно выгоду получат работающие пенсионеры, а также те, у кого нет детей, потому что никаких налоговых льгот за детей больше не предусмотрено.

Вероятно, таким образом коалиция считает сениоров своим основным электоратом, полностью игнорируя при этом вопросы, связанные с демографической проблемой.

Еще больше выиграют те, кто не пользуется никакими акцизными товарами. Конечно, можно сказать, что хотя бы часть населения будет вынуждена отказаться от алкогольных напитков и табака, что может привести к некоторому оздоровлению общества в целом. В то же время стоит напомнить, что акцизы вырастут и на такие подакцизные товары, как топливо, природный газ и нефтяные газы, используемые в качестве топлива. Если отказ от алкоголя и табака для ежедневного потребления не составит большой проблемы, то в климатических условиях Латвии отказ от отопления или заполнения баков автомобилей, в условиях латвийского климата будет уже чересчур.

И этот фактор с лихвой перечеркивает преимущества реформы IIN. Речь идет о легко прогнозируемом значительном увеличении расходов каждого домохозяйства уже в первые месяцы следующего года. Во-первых, очевидно, что вырастут цены на вышеупомянутые газ и топливо. Во-вторых, не стоит забывать, что и газ, и топливо являются необходимыми компонентами для производства многих товаров и услуг.

Поэтому мы можем смело ожидать роста цен практически на все товары и услуги, или динамично растущей инфляции. Как это способствует экономическому росту или повышению благосостояния людей, сказать сложно.

А вот расходная часть бюджета... Прекрасно понимая, что экономику нельзя назвать быстрорастущей ни в Латвии, ни в близких нам европейских странах, расходная часть бюджета была спланирована с таким вдохновением, что сейчас государственный долг достиг 2,99% от ВВП. Проще говоря, дальше двигаться некуда - Латвия больше не может брать в долг!

Это означает, что уже весной 2025 года, оценив первый квартал года, правительству, вероятно, придется собраться вместе, чтобы принять решение о сокращении расходов. Я не прогнозирую, что мы так скоро вернемся к методам правительств Иварса Годманиса и Валдаса Домбровскиса, когда расходы сокращались линейно для всех, без реальной оценки чего-либо, и все это называлось консолидацией. В то же время министерствам следует уже сейчас начать пересматривать свои планы расходов, свои программы, чтобы оценить, от чего можно отказаться.

Учитывая сложную геополитическую ситуацию в современном мире, очевидно, что сокращать расходы на безопасность, как внутреннюю, так и внешнюю, нельзя и не получится. Тем более что, хотя в бюджете на следующий год и предусмотрено повышение зарплаты полицейским, пограничникам и пожарным, оно все равно не дотягивает до финансовых гарантий, которые уже имеют солдаты, служащие в Национальных вооруженных силах. В свою очередь другие отрасли определенно могут столкнуться с сокращением расходов.

Это коварный национальный бюджет, и последствия этого коварства скоро дадут о себе знать - перспективы не радужные.