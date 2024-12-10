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«Мы вышли из советской тюрьмы, так что не четыре, а шесть дней в неделю должны работать»: Андрис Бите

Neatkarīgā Rīta Avīze 10 декабря, 2024 15:51

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Комментируя предложение разрешить работодателям и работникам согласовывать в трудовом договоре четырехдневную рабочую неделю, Андрис Бите, президент Латвийской конфедерации работодателей и предприниматель, заявил в эфире телеканала TV24, что стоило бы подумать не о четырех-, а о ШЕСТИдневной рабочей неделе.

«То, что работодатель может договориться с работником работать четыре дня в неделю, - это нормально. Я думаю, что в этом нет никакой проблемы. Я не думаю, что законодательство этому препятствует», - говорит Бите, добавляя: »Опасность заключается в том, что та часть общества, которая говорит о четырехдневной неделе, считает, что мы с нашим уровнем экономического развития уже живем в Швейцарии, но на самом деле мы находимся там, где находимся. Если вы хотите добиться экономического прорыва, то можно, конечно, начинатиь расслабляться уже в понедельник... Но при таком подходе вряд ли в итоге получится что-то хорошее».

Бите видит решение в другом подходе к планированию и организации работы. «Я серьезно считаю, что было бы совершенно нормально, если бы одно или два наших поколения сейчас работали шесть дней в неделю, чтобы у будущих поколений был более высокий экономический уровень, чтобы мы приблизились к Швеции, Швейцарии или другой богатой стране. Потому что, что бы мы не думали, но богатство, зажиточность - как бы это ни называли - это результат труда. Оно не берется ниоткуда. Мы не получили его в наследство, мы вышли из советской тюрьмы 30 лет назад, нам пришлось начинать с нуля. Вопрос не только в количестве, но и в том, насколько умно люди работают, и аргумент: давайте работать умнее, но меньше, вряд ли подходит для нашего уровня».

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