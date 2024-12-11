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«Умное управление»: как вышло, что сотни тысяч латвийцев не получали официальных уведомлений

© LETA 11 декабря, 2024 10:25

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Этот вопиющий случай всколыхнул общество Латвии. Вот что пишет в соцсети Х Гунтарс Индриксонс: Это космос!!! Более 50%с  апреля не получили уведомлений. Более 120 000 не получили уведомлений. Это возмутительно! А ответственный за это орган просто опустил глаза и сказал, что это просто проблема пользователей, мы отправили письмо весной.

"Не пора ли назвать имена ответственных чиновников". - Требуют другие.

Чиновники вняли. Жителям все же вернули возможность получать уведомления об официальных письмах на личный мейл.
В соответствии с поручением министра умного управления и регионального развития Инги Берзини, были возобновлены уведомления о сообщениях, отправляемых на официальный электронный адрес, также на неверифицированные электронные почтовые адреса, говорится в сообщении портала Latvija.gov.lv.

В настоящее время уведомления отправляются на все электронные адреса (в том числе личные). Тем не менее, администрация портала продолжает призывать пользователей индивидуально указывать и подтверждать электронную почту для получения дальнейших уведомлений.

Комментируя позицию Государственного агентства цифрового развития (ГАЦР), что граждане должны осознавать: для лиц, у которых создан официальный электронный адрес, вся юридически значимая коммуникация с государственными учреждениями осуществляется через портал Latvija.gov.lv, и государство не обязано проверять, были ли получены соответствующие уведомления (на личный мейл), президент Латвии Эдгар Ринкевич в Twitter выразил мнение, что это проявление высокомерия госуправления.

«Государство существует для людей, а не для удобства какого-либо учреждения. За такой тон необходимо извиниться, не говоря уже о самом процессе внедрения», - написал президент.

Как сообщалось, Берзиня во вторник днем поручила ГАЦР немедленно возобновить отправление уведомлений на неверифицированные электронные адреса пользователей, имеющих официальный электронный адрес, до тех пор, пока не будет уверенности в том, что граждане и предприниматели получили информацию и им была предоставлена безопасная возможность подтвердить подлинность своего личного электронного адреса.

Весной 2024 года ГАЦР призвало граждан подтвердить указанные на портале Latvija.gov.lv электронные адреса, на которые отправляются уведомления о полученных на официальный адрес сообщениях. Процесс подтверждения был необходим для актуализации данных, указанных на портале, отметили в ГАЦР.

В течение длительного времени весной через различные каналы коммуникации ГАЦР призывало пользователей подтвердить свои e-mail адреса, указанные для связи с государством.

Подтверждение электронного адреса требовалось по нескольким причинам, включая обеспечение актуальности данных портала Latvija.gov.lv. За 18 лет существования портала накопилось значительное количество адресов, включая те, которые уже не использовались.

Кроме того, ГАЦР получила ряд жалоб на то, что уведомления о сообщениях на официальный мейл отправляются на неверифицированные (неподтвержденные) электронные адреса.

В ГАЦР пояснили, что получение уведомлений является дополнительной функцией портала, не обязательной для всех пользователей.

Записи жителей в социальных сетях свидетельствуют, что в некоторых случаях пользователи не замечали просьбу подтвердить обновленный электронный адрес, игнорировали её или из-за технических причин не могли подтвердить адрес.

В результате, например, многи е не получили важную информацию, в том числе о необходимости уплатить штрафы, в результате чего дела ушли к судебным исполнителям.

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