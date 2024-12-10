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«Ригас сатиксме» напоминает водителям о «сезонных» штрафах: они подняты до 280 евро

© LETA 10 декабря, 2024 17:06

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С приближением зимы ООО «Rīgas satiksme» призывает водителей личных автомобилей быть внимательными и следить за тем, чтобы их автомобиль не мешал движению общественного транспорта. «Rīgas satiksme» также подчеркивает, что подобные инциденты негативно влияют не только на движение транспорта, но и на пассажиров, которые не могут добраться до места назначения и вынуждены искать другие альтернативы или долго ждать на остановке.

Компания сообщила LETA, что в начале ноября вступили в силу поправки к Закону о дорожном движении, предусматривающие более высокие штрафы для водителей автомобилей, чьи транспортные средства мешают проезду общественного транспорта или препятствуют ему.

Отныне водители, остановившиеся в месте, где они мешают движению общественного транспорта, будут оштрафованы на 40 евро. А владельцы припаркованных машин будут оштрафованы на сумму от €140 до €280.

В то же время водители должны знать, что если они припаркуют свой автомобиль в нарушение Правил дорожного движения, на место происшествия может быть вызван эвакуатор для перемещения транспортного средства.

Ситуации, когда автомобиль припаркован небрежно и общественный транспорт не может его объехать, не ограничиваются зимой, поясняет «Rīgas satiksmē». Бывают случаи и летом, когда, отправляясь на пляжи, водители не задумываются о том, что общественный транспорт не сможет проехать мимо машины.

Уже сообщалось, что в 2023 году оборот «Rīgas satiksme» составил 184,044 млн евро, а прибыль предприятия - 1,838 млн евро.

 

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