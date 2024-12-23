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«Что за бред? Какое-то недоразумение»: исследование стоимостью 300 000 евро взбудоражило общество

Редакция PRESS 23 декабря, 2024 08:21

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Исследование опыта работников служб доставки Wolt и Bolt, стоимость которого составила 300 000 евро, стало объектом громкой критики в социальных сетях и вызвало возмущение в обществе. Как заявляют комментаторы, оно не только полно грамматических ошибок, но также "переписывает историю и выражает кремлевский нарратив".

"Читайте 'исследование', полное ошибок, на которое налогоплательщики потратили 300 000 евро," написала на платформе "X" Ивета Буйке.

Портал NRA уточняет, что исследование "Понимание автономии и практика работников цифровых платформ. Культурно-социологический анализ опыта работников доставки Wolt и Bolt" в сокращенном виде опубликовано на сайте Латвийской академии культуры, а полный текст на английском языке доступен в специальном выпуске журнала издательства Cogatio "Social Inclusion" 2024 года, № 12.

В исследовании подчеркивается следующее утверждение, что "в 1990-е годы такой национализм в Латвии формировался в этнических рамках — он был направлен против русскоязычного латвийского сообщества, особенно тех, кто приехал в советский период из других советских республик и рассматривался как 'остатки' советского прошлого". После распада Советского Союза латвийское государство не предоставило им ни гражданства, ни политических прав. В последние годы похожим образом националистически трактуются страхи перед "пришельцами", которые могут еще больше "размыть" латышское национальное сообщество, которое уже итак находится под угрозой - говорится в исследовании.

В комментариях люди выражают возмущение:

VPP: "Воскресное утро я провел за чтением 'исследования курьеров Bolt', чтобы ты этого не делал. Проекту выделили 300 тысяч наших денег, в условиях дефицита. На финишной прямой проект оказался 14-страничной статьей размышлений, направленной против латышского языка и государства. 9 человек и 14 страниц — какой математик может подсчитать, сколько абзацев приходится на каждого из них?

Привожу одну цитату, которая проходит через все исследование: 'Требование знания латышского языка является требованием государства, которое возникло из латвийского постсоветского неолиберализма и агрессивного национализма. Когда советский режим рухнул, гражданство было автоматически предоставлено семьям и их потомкам, которые жили здесь до 1940 года. Те, кто приехал в советский период, могли получить гражданство через натурализацию, подтвердив знание латышского языка и истории.'"

Артурс Звейсалниекс: "Вот результат наших с вами 300 тысяч евро, потраченных на 'исследование курьеров Bolt'. Наслаждайтесь! Рады платить налоги. А вот на лечение детей — ничего, скинемся."

Ж: "Здесь, видимо, было какое-то недоразумение. Боюсь, что здравый смысл отказывается это воспринимать."

Тия: "Мы можем ужасаться этим 'исследованиям'. Однако кто отвечает за выделение этих денег?! Журналисты должны разобраться с этими странными исследованиями в период экономии средств."

Даце: "Что-то ужасное!"

Бетина: "Что такое 'латышская русскоязычная община'??? И эти ошибки стиля и грамматики? За такие деньги...!"

Ритварс: "Что за бред? Почему снова фальсифицируется история?"

Бубинатор: "Язык ужасный. Скорее всего, отчеты написаны с помощью ChatGPT. Рамки — это контекст формальных текстов."

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