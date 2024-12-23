«Что за бред? Какое-то недоразумение»: исследование стоимостью 300 000 евро взбудоражило общество

"Читайте 'исследование', полное ошибок, на которое налогоплательщики потратили 300 000 евро," написала на платформе "X" Ивета Буйке.

Портал NRA уточняет, что исследование "Понимание автономии и практика работников цифровых платформ. Культурно-социологический анализ опыта работников доставки Wolt и Bolt" в сокращенном виде опубликовано на сайте Латвийской академии культуры, а полный текст на английском языке доступен в специальном выпуске журнала издательства Cogatio "Social Inclusion" 2024 года, № 12.

В исследовании подчеркивается следующее утверждение, что "в 1990-е годы такой национализм в Латвии формировался в этнических рамках — он был направлен против русскоязычного латвийского сообщества, особенно тех, кто приехал в советский период из других советских республик и рассматривался как 'остатки' советского прошлого". После распада Советского Союза латвийское государство не предоставило им ни гражданства, ни политических прав. В последние годы похожим образом националистически трактуются страхи перед "пришельцами", которые могут еще больше "размыть" латышское национальное сообщество, которое уже итак находится под угрозой - говорится в исследовании.

В комментариях люди выражают возмущение:

VPP: "Воскресное утро я провел за чтением 'исследования курьеров Bolt', чтобы ты этого не делал. Проекту выделили 300 тысяч наших денег, в условиях дефицита. На финишной прямой проект оказался 14-страничной статьей размышлений, направленной против латышского языка и государства. 9 человек и 14 страниц — какой математик может подсчитать, сколько абзацев приходится на каждого из них?

Привожу одну цитату, которая проходит через все исследование: 'Требование знания латышского языка является требованием государства, которое возникло из латвийского постсоветского неолиберализма и агрессивного национализма. Когда советский режим рухнул, гражданство было автоматически предоставлено семьям и их потомкам, которые жили здесь до 1940 года. Те, кто приехал в советский период, могли получить гражданство через натурализацию, подтвердив знание латышского языка и истории.'"

Артурс Звейсалниекс: "Вот результат наших с вами 300 тысяч евро, потраченных на 'исследование курьеров Bolt'. Наслаждайтесь! Рады платить налоги. А вот на лечение детей — ничего, скинемся."

Ж: "Здесь, видимо, было какое-то недоразумение. Боюсь, что здравый смысл отказывается это воспринимать."

Тия: "Мы можем ужасаться этим 'исследованиям'. Однако кто отвечает за выделение этих денег?! Журналисты должны разобраться с этими странными исследованиями в период экономии средств."

Даце: "Что-то ужасное!"

Бетина: "Что такое 'латышская русскоязычная община'??? И эти ошибки стиля и грамматики? За такие деньги...!"

Ритварс: "Что за бред? Почему снова фальсифицируется история?"

Бубинатор: "Язык ужасный. Скорее всего, отчеты написаны с помощью ChatGPT. Рамки — это контекст формальных текстов."