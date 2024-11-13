Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 13. Ноября Завтра: Eizens, Jevgenija, Jevgenijs

Что они вспомнят о Латвии — «кушай»? Латышских стариков в пансионатах до конца мучают русским языком

Редакция PRESS 13 ноября, 2024 07:31

Важно 0 комментариев

На эту проблему указала Лиана Ланга, вдохновитель кампании RunāLatviski. В своей соцсети она обратилась в министру благосостояния Улдису Аугулису.

Добрый день, уважаемый Улдис Аугулис, кампания RunāLatviski поздравляет Вас с днем Лачплесиса!

Мы сообщаем вам о том, что происходит в домах престарелых, и просим вашего вмешательства. Нельзя допустить, чтобы латышские пожилые люди перед смертью жили в языковом стрессе и в ситуации, когда русский пожилой человек не разрешает им слушать радио на латышском, а фильмы приходится смотреть на русском языке. С какими воспоминаниями о Латвии эти люди тихо уйдут из жизни?

Я призываю вас не обижать латышских пенсионеров! Русские пожилые люди должны адаптироваться к латвийским условиям!

Также Ланга делится сигналами, поступившими от других пользователей соцсети: вот еще свидетельства о том, что происходит в домах престарелых.

Ināra@vienpate: лингвист Янис Кушкис в последние трудные дни своей жизни был вынужден слушать русскую радиостанцию, учительница Скайдрите Рудзите - слышать «кушай, кушай» своих сиделок, а репрессированный человек, за которым ухаживали по-русски, теперь говорит только о Сибири. Латыши в домах престарелых страдают от несправедливости.

Дзинтра Гека: Несколько дней назад поехала в пансионат Межциемс отвести посылочку Лиане. Пока ждала, чтобы ее отдать, администратор в микрофон сообщил, что скоро начнется киносеанс (если я правильно расслышала - «Аватар»). Фильм будет на русском языке, всем приглашаются. Спрашиваю — будут ли титры или перевод на латышский, на что получаю ответ, что две трети постояльцев пансионата — русскоязычные, а остальные с деменцией. На мой вопрос о соблюдении закона о госязыке мужчина сказал, что «сейчас вы х уже не научите».

Речь не о русских, которые не учат язык, а о нашем собственном самоуважении. Межциемс — отличный пансионат, отзывчивые работники. Когда четыре года назад Лиана туда попала, она была в комнате с женщиной, которая запрещала Лиане слушать радио на латышском так как не понимала, что там говорят. Попросила, чтобы ее перевели в другую комнату, так как для нее это свзано с воспоминаниями о детстве в Сибири, там надо было обязательно говорить по-русски. Все разрешилось. Однако мысли про месяц ноябрь, государственные праздники. В конце концов мог быть иной выбор фильма. Чтобы та одна треть могла видеть и слушать на латышском языке.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 34 реакций
Комментарии (0) 34 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Государственные и муниципальные предприятия также должны выйти на рынок капитала: Силиня выступила на форуме

Новости Латвии 14:19

Новости Латвии 0 комментариев

Государственные и муниципальные предприятия также должны выйти на рынок капитала, заявила в среду премьер-министр Эвика Силиня на форуме "Инициатива государственных инновационных предприятий".

Государственные и муниципальные предприятия также должны выйти на рынок капитала, заявила в среду премьер-министр Эвика Силиня на форуме "Инициатива государственных инновационных предприятий".

Читать
Загрузка

Как изменится состав коалиции после принятия бюджета: об этом нужно спрашивать у партий, считает Ринкевич

Новости Латвии 14:12

Новости Латвии 0 комментариев

Вопрос о стабильности правящей коалиции следует задать формирующим ее партиям, заявил в среду на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Эвикой Силиней ("Новое Единство") президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Вопрос о стабильности правящей коалиции следует задать формирующим ее партиям, заявил в среду на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Эвикой Силиней ("Новое Единство") президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Читать

Не платишь налоги — не имеешь права ругать страну: глава СГД жестко прошлась по участникам теневой экономики

Важно 14:01

Важно 0 комментариев

В подкасте “Piķis un ģēvelis!” глава Службы госдоходов (СГД) Байба Шмите-Роке отметила, что в теневой экономике виноваты не только жители Латвии, но и сотрудники государственных органов, политики и правительство, которые принимают решения о расходовании государственных средств.

В подкасте “Piķis un ģēvelis!” глава Службы госдоходов (СГД) Байба Шмите-Роке отметила, что в теневой экономике виноваты не только жители Латвии, но и сотрудники государственных органов, политики и правительство, которые принимают решения о расходовании государственных средств.

Читать

Взрытый асфальт, куски арматуры и заторы: что творится на мосту Земитана и не только (ФОТО)

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В Риге уже полным ходом идут работы по реконструкции моста Йорга Земитана. Строители решительно взялись за дело, а жители столицы уже ощутили на себе перемены - стоя в пробках, став невольными свидетелями хода ремонтных работ. Ведь вместо трех полос в каждую сторону на одной из главных транспортных артерий осталось по одной, а посреди моста взрыт асфальт и торчит арматура. И если на Земитанском мосту полным ходом идет ремонт, то в каком состоянии остальные "проблемные" мосты столицы?

В Риге уже полным ходом идут работы по реконструкции моста Йорга Земитана. Строители решительно взялись за дело, а жители столицы уже ощутили на себе перемены - стоя в пробках, став невольными свидетелями хода ремонтных работ. Ведь вместо трех полос в каждую сторону на одной из главных транспортных артерий осталось по одной, а посреди моста взрыт асфальт и торчит арматура. И если на Земитанском мосту полным ходом идет ремонт, то в каком состоянии остальные "проблемные" мосты столицы?

Читать

Эксперт не исключает, что Латвии придется платить пенсии, увеличивая госдолг

Новости Латвии 13:48

Новости Латвии 0 комментариев

О потенциальных изменениях пенсионной системы звучит много идей, в том числе о том, чтобы позволить присоединяться ко 2-му пенсионному уровню добровольно (а не в обязательном порядке), за несколько лет до выхода на пенсию предоставить жителям выбор оставить накопление на 2-м пенсионном уровне или перевести на 1-й, переводить накопления 2-го уровня на 3-й уровень и т.п.

О потенциальных изменениях пенсионной системы звучит много идей, в том числе о том, чтобы позволить присоединяться ко 2-му пенсионному уровню добровольно (а не в обязательном порядке), за несколько лет до выхода на пенсию предоставить жителям выбор оставить накопление на 2-м пенсионном уровне или перевести на 1-й, переводить накопления 2-го уровня на 3-й уровень и т.п.

Читать

Rīgas siltums пожертвует тепло посольству Украины и «Дому Украины»

Новости Латвии 13:32

Новости Латвии 0 комментариев

Компания "Rīgas siltums" планирует в этом зимнем сезоне не требовать платы за отопление от посольства Украины и "Дома Украины в Латвии".

Компания "Rīgas siltums" планирует в этом зимнем сезоне не требовать платы за отопление от посольства Украины и "Дома Украины в Латвии".

Читать

Министерство образования предлагает сократить количество централизованных экзаменов в школах

Важно 13:12

Важно 0 комментариев

Министерство образования и науки (МОН) предлагает сократить количество централизованных экзаменов в основной и средней школе, прозвучало в среду в парламентской комиссии по образованию, культуре и науке.

Министерство образования и науки (МОН) предлагает сократить количество централизованных экзаменов в основной и средней школе, прозвучало в среду в парламентской комиссии по образованию, культуре и науке.

Читать