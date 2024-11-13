Что они вспомнят о Латвии — «кушай»? Латышских стариков в пансионатах до конца мучают русским языком

Добрый день, уважаемый Улдис Аугулис, кампания RunāLatviski поздравляет Вас с днем Лачплесиса!

Мы сообщаем вам о том, что происходит в домах престарелых, и просим вашего вмешательства. Нельзя допустить, чтобы латышские пожилые люди перед смертью жили в языковом стрессе и в ситуации, когда русский пожилой человек не разрешает им слушать радио на латышском, а фильмы приходится смотреть на русском языке. С какими воспоминаниями о Латвии эти люди тихо уйдут из жизни?

Я призываю вас не обижать латышских пенсионеров! Русские пожилые люди должны адаптироваться к латвийским условиям!

Также Ланга делится сигналами, поступившими от других пользователей соцсети: вот еще свидетельства о том, что происходит в домах престарелых.

Ināra@vienpate: лингвист Янис Кушкис в последние трудные дни своей жизни был вынужден слушать русскую радиостанцию, учительница Скайдрите Рудзите - слышать «кушай, кушай» своих сиделок, а репрессированный человек, за которым ухаживали по-русски, теперь говорит только о Сибири. Латыши в домах престарелых страдают от несправедливости.

Дзинтра Гека: Несколько дней назад поехала в пансионат Межциемс отвести посылочку Лиане. Пока ждала, чтобы ее отдать, администратор в микрофон сообщил, что скоро начнется киносеанс (если я правильно расслышала - «Аватар»). Фильм будет на русском языке, всем приглашаются. Спрашиваю — будут ли титры или перевод на латышский, на что получаю ответ, что две трети постояльцев пансионата — русскоязычные, а остальные с деменцией. На мой вопрос о соблюдении закона о госязыке мужчина сказал, что «сейчас вы х уже не научите».

Речь не о русских, которые не учат язык, а о нашем собственном самоуважении. Межциемс — отличный пансионат, отзывчивые работники. Когда четыре года назад Лиана туда попала, она была в комнате с женщиной, которая запрещала Лиане слушать радио на латышском так как не понимала, что там говорят. Попросила, чтобы ее перевели в другую комнату, так как для нее это свзано с воспоминаниями о детстве в Сибири, там надо было обязательно говорить по-русски. Все разрешилось. Однако мысли про месяц ноябрь, государственные праздники. В конце концов мог быть иной выбор фильма. Чтобы та одна треть могла видеть и слушать на латышском языке.