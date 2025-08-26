Что нужно знать, если ребёнок летом работал, но теперь возвращается к учёбе? Поясняет Служба госдоходов (VID)

Если ребёнок (до 19 лет), обучающийся в школе, колледже или вузе, работал только летом (с 1 июня по 31 августа), то нахождение его «на иждивении» у родителей автоматически не прекращается. Оно продолжится и в том случае, если ребёнок до 31 августа прекратит трудовые отношения и возобновит учёбу. СГД получает информацию от работодателя и учебного заведения, поэтому никаких справок родителям подавать не нужно.

Если же ребёнок продолжает работать и в течение учебного года, то с 1 сентября (или со дня начала работы) его нахождение на иждивении прекращается автоматически. В момент, когда он перестаёт работать и продолжает только учёбу, родителям нужно самим восстановить ребёнка в статусе иждивенца через электронную систему СГД (EDS).

Если ребёнок учится за границей, родителю необходимо приложить справку об учёбе в налоговой книжке. В случае с латвийскими учебными заведениями информацию СГД получает автоматически.

Ребёнок может находиться на иждивении у одного из родителей до 24 лет включительно, если он продолжает учёбу, не зарегистрировал хозяйственную деятельность и не получает доход выше 250 евро в месяц.

В 2025 году необлагаемая налогом сумма — 250 евро в месяц на каждого иждивенца. VID призывает обновлять данные вовремя, чтобы льготы применялись уже в текущем году. В любом случае неполученные льготы можно будет вернуть в следующем году, подав годовую декларацию о доходах после 1 марта.

Налоговая книжка доступна только в электронной форме в системе EDS, и все действия нужно выполнять там же.